Xiaomi'den, Clubhouse'a rakip uygulama: MiTalk

Yakın zamanda kapatılan Xiaomi MiTalk messenger, şirket tarafından tekrar diriltildi. Clubhouse sosyal ağı formatında yeniden güncellenen uygulama Android cihazlarda kullanıma sunuldu bile.İlginizi Çekebilir Clubhouse uygulamasının Android versiyonu geliyor
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Şirket, orijinal MiTalk uygulamasının 19 Şubat 2021'de tamamlandığını duyurdu ve bir hafta sonra güncellenmiş sürümünü piyasaya sürdü. Yenilenmiş MiTalk, tıpkı Clubhouse platformu gibi, profesyoneller için sesli sohbet uygulaması olarak hizmet verecek. Eski MiTalk hesabını programın yeni sürümüne aktarmanın mümkün olmaması ise işin ilginç kısmı.
Clubhouse, Çin'de yasaklanmıştı
Yeni sosyal ağın ilk kullanıcıları, kapalı beta testlerine çoktan başlamış durumdalar. Bu sürümden sonra herkesin bir davetiye ile hesap oluşturabileceği söyleniyor. MiTalk uygulaması ile çeşitli sektörlerdeki profesyonellerin görüş ve fikir alışverişini dinleyebilir ve tartışmaya katılabilirsiniz. Buna ek olarak, sizi ilgilendiren konular oluşturabilir, bu sayede de arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz.
Şubat ayı başlarında, sosyal ağ Clubhouse, Çin'de engellenmişti. Alternatif Xiaomi hizmetinin herkese açılma tarihi henüz geliştiriciler tarafından açıklanmadı.
https://www.gizmochina.com/2021/03/01/xiaomi-mitalk-clubhouse-clone-android-ios-china/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...