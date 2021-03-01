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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'den, Clubhouse'a rakip uygulama: MiTalk

    Çinli teknoloji üreticilerinden Xiaomi, son dönemin popüler sosyal ağlarından Clubhouse'a rakip uygulaması MiTalk'ı piyasaya sürdü.
    01 Mart 2021, 17:00 (6 gün)
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi'den, Clubhouse'a rakip uygulama: MiTalk

    Yakın zamanda kapatılan Xiaomi MiTalk messenger, şirket tarafından tekrar diriltildi. Clubhouse sosyal ağı formatında yeniden güncellenen uygulama Android cihazlarda kullanıma sunuldu bile.

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    Şirket, orijinal MiTalk uygulamasının 19 Şubat 2021'de tamamlandığını duyurdu ve bir hafta sonra güncellenmiş sürümünü piyasaya sürdü. Yenilenmiş MiTalk, tıpkı Clubhouse platformu gibi, profesyoneller için sesli sohbet uygulaması olarak hizmet verecek. Eski MiTalk hesabını programın yeni sürümüne aktarmanın mümkün olmaması ise işin ilginç kısmı.

    Xiaomi'den, Clubhouse'a rakip uygulama: MiTalk

    Clubhouse, Çin'de yasaklanmıştı

    Yeni sosyal ağın ilk kullanıcıları, kapalı beta testlerine çoktan başlamış durumdalar. Bu sürümden sonra herkesin bir davetiye ile hesap oluşturabileceği söyleniyor. MiTalk uygulaması ile çeşitli sektörlerdeki profesyonellerin görüş ve fikir alışverişini dinleyebilir ve tartışmaya katılabilirsiniz. Buna ek olarak, sizi ilgilendiren konular oluşturabilir, bu sayede de arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz.

    Şubat ayı başlarında, sosyal ağ Clubhouse, Çin'de engellenmişti. Alternatif Xiaomi hizmetinin herkese açılma tarihi henüz geliştiriciler tarafından açıklanmadı.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/01/xiaomi-mitalk-clubhouse-clone-android-ios-china/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    A aycibin (Yalım Dilmen) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    herşeyi ülkende yasakla, sonra google beni yasaklıyor diye ağla
    Yanıtla +5
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    RAIZEN 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Birisi artık şu Çinlilere minimalist tasarım nedir öğretsin ya. Güney Kore pazarına uygulama çıkartır gibi çizgi karakterli uygulamalar hazırlıyorlar.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    clloyd (neo the chosen one) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ugur hocam dgko
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    The Hollow 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Üstteki arkadaşa katılıyorum. Çin'de tutar herhalde. Zaten alternatif bırakmıyorlar. Biz burada nasıl Xiaomi uygulamalarını kaldırabiliriz hesabındayız. Bir de kendi isteğimle Çin ile bağlantılı bir uygulama yükleyebileceğimi düşünemiyorum.
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    herşeyi ülkende yasakla, sonra google beni yasaklıyor diye ağla
    Yanıtla +5
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    RAIZEN 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Birisi artık şu Çinlilere minimalist tasarım nedir öğretsin ya. Güney Kore pazarına uygulama çıkartır gibi çizgi karakterli uygulamalar hazırlıyorlar.
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