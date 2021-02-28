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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ekran kartı sıkıntısı 2022'ye kadar sürecek

    Morgan Stanley analisti Harlan Sur, madenciler ve özellikle de oyuncular için hayal kırıklığı yaratan bir tahmin yaptı ve ekran kartı sıkıntısının bir yıl daha süreceğini söyledi.
    28 Şubat 2021, 23:00 (1 sa.)
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    13
    Ekran Kartı
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    1

    Ekran kartı sıkıntısı 2022'ye kadar sürecek
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    Morgan Stanley analisti Harlan Sur, ekran kartı sıkıntısının 2022'ye kadar süreceğini söyledi. Bu, en az bir yıl daha GPU fiyatlarının yüksek kalacağı anlamına geliyor.

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    Analist, sektördeki GPU'lara olan talebin arzı %10 ila 30 oranında aştığını iddia ediyor. Grafik kartı üreticilerinin bu açığı kapatması üç veya altı ay sürecek. Yani, gerekli sayıda GPU'nun piyasaya sürülmesine altı ay içinde başlanacak. Analist, pazarın ancak 2022'nin başında normal durumuna döneceğini açıkladı.

    Ekran kartı sıkıntısı 2022'ye kadar sürecek
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    NVIDIA'dan madencilere özel çözüm

    Ekran kartlarının artık son derece pahalı fiyatlara satılıyor olması, oldukça can sıkıcı bir durum. Satıcılar, madenciler ve sektördeki arzı etkileyen koronavirüs salgını bunun nedenleri olarak gösteriliyor.

    NVIDIA ise yakın zamanda madenciler için özel grafik kartı CMP HX'i tanıttı. BU GPU'lar ekrana bağlanma seçeneğinden yoksun bir şekilde satılıyorlar.



    https://news.mydrivers.com/1/742/742300.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    lofer_freud (Ömer Cihan) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sıktı bu haberler. Bence sürmez o kadar.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    haktan24 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    piyasa okadar kötü bir durum a düştü ki millet ekran kartı bulamıyor millet rx550 rx560 lara talim yada 1050 ti onlarda 2500 cıvarlarına cıktı
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Masaüstü toplamak hiç mantıklı değil laptop alın
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    M makine26 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Madem bu kadar potansiyel var bu işte, kart üreticileri neden kendilerine bu kazancı kapatmıyor? Yoksa herkes kart alsın diye açılan paravan bir balon mu?
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Eee. Burdan bas bas bağırıyorduk sürecek diye. 2022 nin ilk çeyreğimi son çeyreğimi yine belli olmaz.
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    lofer_freud (Ömer Cihan) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sıktı bu haberler. Bence sürmez o kadar.
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    trooe199 (Skinoski Sama) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelse de para yok zaten.
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    faruk321 (Faruk şaşmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ethereum'un düşmesine bakar, sonrasında zaten ortalık kart kaynar
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    KuvvetMira27 (BURAK EROĞLU) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) faruk321
    sadece etherium değil ki stokcu al satçılar da var...
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geçen bi video izledim, adam Japonya Amazon'dan TR fiyatının 3te 1 fiyatına 8GB RX 570 ekran kartı getiriyor, gümrük vergisi dahil 2250 TLye. Türkiyede 7bin TL civarında. Bu tip şeylere yönelmek lazım. Youtube kanalı = Burak Demiralp
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    Onvious (onur ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Xagdas
    amazon japonya genelde japonya disi olan alisverislerde ban atiyor. arada denk geliyor tabi urunu gonderdikleri
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    Altyazar 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    neyse gideyim de 1080'imin fiyatını 9bin yapayım.
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 50 dk. ( Mesaj Silindi ) Altyazar
    Eder mi la o kadar? Yok hani bende de özel versiyon var. Hemen satim.
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