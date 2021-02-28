Ekran kartı sıkıntısı 2022'ye kadar sürecek

Tam Boyutta Gör

Morgan Stanley analisti Harlan Sur, ekran kartı sıkıntısının 2022'ye kadar süreceğini söyledi. Bu, en az bir yıl daha GPU fiyatlarının yüksek kalacağı anlamına geliyor.

İlginizi Çekebilir

Avrupa'daki süper bilgisayarlar, kripto para madencileri tarfından hacklendi

Ayrıca Bkz. "DxOMark sıralamasına göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon Galaxy S21 Ultra"

Analist, sektördeki GPU'lara olan talebin arzı %10 ila 30 oranında aştığını iddia ediyor. Grafik kartı üreticilerinin bu açığı kapatması üç veya altı ay sürecek. Yani, gerekli sayıda GPU'nun piyasaya sürülmesine altı ay içinde başlanacak. Analist, pazarın ancak 2022'nin başında normal durumuna döneceğini açıkladı.

Tam Boyutta Gör

NVIDIA'dan madencilere özel çözüm

Ekran kartlarının artık son derece pahalı fiyatlara satılıyor olması, oldukça can sıkıcı bir durum. Satıcılar, madenciler ve sektördeki arzı etkileyen koronavirüs salgını bunun nedenleri olarak gösteriliyor.

NVIDIA ise yakın zamanda madenciler için özel grafik kartı CMP HX'i tanıttı. BU GPU'lar ekrana bağlanma seçeneğinden yoksun bir şekilde satılıyorlar.

https://news.mydrivers.com/1/742/742300.htm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.