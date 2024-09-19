Xiaomi akıllı telefon satışlarında Apple’ı geride bırakarak ikinciliğe yükseldi

2024 yılı Ağustos ayında Xiaomi, global akıllı telefon satışlarında önemli bir başarıya imza atarak ikinci sıraya yükseldi. Bu başarı, Apple'ı geride bırakarak elde edilen bir sonuç oldu. Akıllı telefon pazarında "sell-through" olarak adlandırılan ve doğrudan tüketicilere yapılan satışları ifade eden bu ölçüt, perakendecilere yapılan sevkiyatların ötesinde, tüketiciye ulaşan gerçek satış adetlerini dikkate alıyor. Pazar araştırma şirketi Counterpoint’in yayımladığı verilere göre, bu başarı, Xiaomi’nin 2021 yılından sonra ikinci sıraya yerleştiği ilk dönem olarak öne çıkıyor.
Son üç yılda Xiaomi’nin satış performansı düzenli bir büyüme sergiledi. Bu büyüme, özellikle Apple’ın ürün yelpazesinin dar olması nedeniyle zaman zaman yaşadığı dalgalanmaların önüne geçti. Apple’ın bu yıl piyasaya sürdüğü iPhone 16 serisi ise beklentileri karşılamakta zorlandı. Gelen raporlara göre, yeni modellerin satışları geçen yılki modellerin altında kalabilir. Xiaomi’nin hızlı yükselişi, global akıllı telefon pazarının yeniden toparlanmasına da önemli katkılar sağladı. Özellikle Latin Amerika’daki promosyonlarla desteklenen büyüme, Xiaomi’nin bazı temel pazarlarda yaşadığı sezonluk düşüşleri dengeledi.
Araştırma Direktörü Tarun Pathak’a göre, Xiaomi bu yıl daha sade bir ürün stratejisi benimsedi. Her fiyat segmentinde tek bir ana model üzerine odaklanarak, daha önceki yıllarda olduğu gibi aynı segmentte birden fazla cihaz piyasaya sürmek yerine, enerjisini belli başlı modellerde topladı. Ayrıca, satış ve pazarlama alanlarında yeniden canlanma sağlayarak, yeni pazarlara açılma ve mevcut pazarlarda konumunu güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı. Xiaomi’nin giriş ve orta segmentteki cihazlarının güçlü performans göstermeye devam ettiği belirtilirken, premium segmentte katlanabilir ve “ultra” modellerle de başarılı bir giriş yaptığı ifade ediliyor.
Şirketin hakimiyeti, özellikle 200 doların altındaki giriş seviyesi segmentinde kendini hissettiriyor. Pek çok önemli pazar, son çeyreklerde ekonomik toparlanma yaşarken, bu durum Xiaomi’nin düşük fiyatlı cihazlarına olan talebi de artırdı. Xiaomi, bu başarısıyla global pazardaki yerini daha da sağlamlaştırarak, rekabette önemli bir avantaj elde etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...