Samsung Galaxy M55s modelinin gerçek görüntüsü, özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Samsung’un Galaxy M55 modeli Nisan ayında 327 dolarlık başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise markanın, bu modelin yeni bir versiyonu olan Galaxy M55s üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Güvenilir bir duyumcu tarafından yapılan bir paylaşım, Galaxy M55s’in temel özelliklerini ve gerçek görüntülerini ortaya koyuyor.
Galaxy M55s, yeni Fusion tasarımıyla dikkat çekiyor. Sızdırılan görüntülerde telefonun üç bölümden oluşan bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Bu tasarımın alt kısmı mat, orta kısmı parlak ve kamera modülünün altından başlayarak yaklaşık telefonun üçte ikisine kadar uzanan çizgili bir bölümden oluşuyor. Görsellere bakarak cihazın mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olacağını da söyleyebiliriz.
Galaxy M55s’in teknik özellikleri ve fiyatı hakkında bazı söylentiler de mevcut. Cihazın 120 Hz yenileme hızına sahip sAMOLED bir ekranla geleceği ve Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti ile donatılacağı belirtiliyor. Ayrıca, 5.000 mAh kapasiteli bataryası 45W hızlı şarj desteği sunacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı ve microSD kart yuvasına sahip olacak.
Ön kamera kısmında, Galaxy M55s 50 megapiksellik bir selfie kamerası ile gelecek. Arka kamera kurulumu ise OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera içeriyor.
Galaxy M55s’in teknik özellikleri, Galaxy M55 modeli ile büyük oranda benzerlik gösteriyor. Bu nedenle, yeni modelin M55’ten tasarımı dışında hangi farklara sahip olacağı şimdilik belirsiz. Son olarak, Galaxy M55s’in yaklaşık 242$ civarında bir fiyatla satışa sunulacağı düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...