Samsung Galaxy M55s modelinin gerçek görüntüsü, özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Samsung’un Galaxy M55 modeli Nisan ayında 327 dolarlık başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise markanın, bu modelin yeni bir versiyonu olan Galaxy M55s üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Güvenilir bir duyumcu tarafından yapılan bir paylaşım, Galaxy M55s’in temel özelliklerini ve gerçek görüntülerini ortaya koyuyor.

Galaxy M55s, yeni Fusion tasarımıyla dikkat çekiyor. Sızdırılan görüntülerde telefonun üç bölümden oluşan bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Bu tasarımın alt kısmı mat, orta kısmı parlak ve kamera modülünün altından başlayarak yaklaşık telefonun üçte ikisine kadar uzanan çizgili bir bölümden oluşuyor. Görsellere bakarak cihazın mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olacağını da söyleyebiliriz.

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Galaxy M55s’in teknik özellikleri ve fiyatı hakkında bazı söylentiler de mevcut. Cihazın 120 Hz yenileme hızına sahip sAMOLED bir ekranla geleceği ve Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti ile donatılacağı belirtiliyor. Ayrıca, 5.000 mAh kapasiteli bataryası 45W hızlı şarj desteği sunacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı ve microSD kart yuvasına sahip olacak.

Ön kamera kısmında, Galaxy M55s 50 megapiksellik bir selfie kamerası ile gelecek. Arka kamera kurulumu ise OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera içeriyor.

Galaxy M55s’in teknik özellikleri, Galaxy M55 modeli ile büyük oranda benzerlik gösteriyor. Bu nedenle, yeni modelin M55’ten tasarımı dışında hangi farklara sahip olacağı şimdilik belirsiz. Son olarak, Galaxy M55s’in yaklaşık 242$ civarında bir fiyatla satışa sunulacağı düşünülüyor.

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Samsung Galaxy M55s modelinin gerçek görüntüleri sızdırıldı