Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 13 modele daha geliyor: İşte liste

HyperOS 3.0 daha fazla modele geliyor
XiaomiTime tarafından tespit edilen dahili kararlı yapılara göre, HyperOS 3.0 yaklaşık 16 modele daha ulaşacak. Listede ise, Xiaomi Pad 6 Max, Xiaomi Pad 6 Pro, Xiaomi MIX Fold 2, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi Civi 3, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, REDMI K60 Pro, REDMI Note 13 5G, REDMI Note 12T Pro, POCO F5 ve POCO F5 Pro modelleri yer alıyor.
Android 15 tabanlı HyperOS 3 sürümü, arayüz tasarımı, sistem stabilitesi ve çapraz cihaz entegrasyonu gibi başlıklarda Android 16 tabanlı yapı ile aynı yenilikleri sunuyor. Bu sürüm, özellikle iç test aşamasında doğrulanan modellerle birlikte daha geniş bir kullanıcı kitlesine hazırlanıyor.
Android 15 tabanlı dağıtımın, Android 16 ile paralel ilerlemesi Xiaomi'nin yeni ekosistem stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilir. Bu yaklaşım, daha eski Android tabanına sahip cihazlarda yeni HyperOS deneyimini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kararlı sürümün hangi modellere önce ulaşacağı ise iç testlerin tamamlanma hızına göre netleşecek.
- Xiaomi Pad 6 Max: OS3.0.0.2
- Xiaomi Pad 6 Pro: OS3.0.0.2
- Xiaomi MIX Fold 2: OS3.0.0.1
- Xiaomi 13 Lite: EEA OS3.0.0.2, Other regions OS3.0.0.1
- Xiaomi Civi 3: OS3.0.0.1
- Xiaomi 12 Pro: OS3.0.0.2
- Xiaomi 12 Pro: OS3.0.0.1
- Xiaomi 12S Pro: Internal Alpha
- Xiaomi 12S: Internal Alpha
- REDMI K60 Pro: OS3.0.0.3
- REDMI Note 13 5G: All regions under stable internal test, Global OS3.0.0.5
- REDMI Note 12T Pro: OS3.0.0.2
- POCO F5: OS3.0.0.1
- POCO F5 Pro: OS3.0.0.1
