    Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 13 modele daha geliyor: İşte liste

    Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini daha fazla modele getiriyor. Dahili test yapıları 16 modelde doğrulandı. İşte HyperOS 3.0 alacak yeni telefonlar...

    Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 13 modele daha geliyor! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, son aylarda HyperOS 3 güncelleme programını hem Android 16 hem de Android 15 tabanlı farklı sürümlerle genişletiyor. Android 16 dağıtımı çeşitli pazarlara ulaşırken şirket, bu süreçle paralel şekilde Android 15 tabanlı özel bir HyperOS 3 versiyonunu da devreye almış durumda. Son olarak HyperOS 3.0 alacak yeni modeller paylaşıldı.

    HyperOS 3.0 daha fazla modele geliyor

    XiaomiTime tarafından tespit edilen dahili kararlı yapılara göre, HyperOS 3.0 yaklaşık 16 modele daha ulaşacak. Listede ise, Xiaomi Pad 6 Max, Xiaomi Pad 6 Pro, Xiaomi MIX Fold 2, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi Civi 3, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, REDMI K60 Pro, REDMI Note 13 5G, REDMI Note 12T Pro, POCO F5 ve POCO F5 Pro modelleri yer alıyor.

    Android 15 tabanlı HyperOS 3 sürümü, arayüz tasarımı, sistem stabilitesi ve çapraz cihaz entegrasyonu gibi başlıklarda Android 16 tabanlı yapı ile aynı yenilikleri sunuyor. Bu sürüm, özellikle iç test aşamasında doğrulanan modellerle birlikte daha geniş bir kullanıcı kitlesine hazırlanıyor. 

    Android 15 tabanlı dağıtımın, Android 16 ile paralel ilerlemesi Xiaomi'nin yeni ekosistem stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilir. Bu yaklaşım, daha eski Android tabanına sahip cihazlarda yeni HyperOS deneyimini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kararlı sürümün hangi modellere önce ulaşacağı ise iç testlerin tamamlanma hızına göre netleşecek.

    • Xiaomi Pad 6 Max: OS3.0.0.2
    • Xiaomi Pad 6 Pro: OS3.0.0.2
    • Xiaomi MIX Fold 2: OS3.0.0.1
    • Xiaomi 13 Lite: EEA OS3.0.0.2, Other regions OS3.0.0.1
    • Xiaomi Civi 3: OS3.0.0.1
    • Xiaomi 12 Pro: OS3.0.0.2
    • Xiaomi 12 Pro: OS3.0.0.1
    • Xiaomi 12S Pro: Internal Alpha
    • Xiaomi 12S: Internal Alpha
    • REDMI K60 Pro: OS3.0.0.3
    • REDMI Note 13 5G: All regions under stable internal test, Global OS3.0.0.5
    • REDMI Note 12T Pro: OS3.0.0.2
    • POCO F5: OS3.0.0.1
    • POCO F5 Pro: OS3.0.0.1
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

