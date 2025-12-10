Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 13 modele daha geliyor: İşte liste

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, son aylarda HyperOS 3 güncelleme programını hem Android 16 hem de Android 15 tabanlı farklı sürümlerle genişletiyor. Android 16 dağıtımı çeşitli pazarlara ulaşırken şirket, bu süreçle paralel şekilde Android 15 tabanlı özel bir HyperOS 3 versiyonunu da devreye almış durumda. Son olarak HyperOS 3.0 alacak yeni modeller paylaşıldı.

HyperOS 3.0 daha fazla modele geliyor

XiaomiTime tarafından tespit edilen dahili kararlı yapılara göre, HyperOS 3.0 yaklaşık 16 modele daha ulaşacak. Listede ise, Xiaomi Pad 6 Max, Xiaomi Pad 6 Pro, Xiaomi MIX Fold 2, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi Civi 3, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, REDMI K60 Pro, REDMI Note 13 5G, REDMI Note 12T Pro, POCO F5 ve POCO F5 Pro modelleri yer alıyor.

Android 15 tabanlı HyperOS 3 sürümü, arayüz tasarımı, sistem stabilitesi ve çapraz cihaz entegrasyonu gibi başlıklarda Android 16 tabanlı yapı ile aynı yenilikleri sunuyor. Bu sürüm, özellikle iç test aşamasında doğrulanan modellerle birlikte daha geniş bir kullanıcı kitlesine hazırlanıyor.

Android 15 tabanlı dağıtımın, Android 16 ile paralel ilerlemesi Xiaomi'nin yeni ekosistem stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilir. Bu yaklaşım, daha eski Android tabanına sahip cihazlarda yeni HyperOS deneyimini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kararlı sürümün hangi modellere önce ulaşacağı ise iç testlerin tamamlanma hızına göre netleşecek.

Xiaomi Pad 6 Max: OS3.0.0.2

Xiaomi Pad 6 Pro: OS3.0.0.2

Xiaomi MIX Fold 2: OS3.0.0.1

Xiaomi 13 Lite: EEA OS3.0.0.2, Other regions OS3.0.0.1

Xiaomi Civi 3: OS3.0.0.1

Xiaomi 12 Pro: OS3.0.0.2

Xiaomi 12 Pro: OS3.0.0.1

Xiaomi 12S Pro: Internal Alpha

Xiaomi 12S: Internal Alpha

REDMI K60 Pro: OS3.0.0.3

REDMI Note 13 5G: All regions under stable internal test, Global OS3.0.0.5

REDMI Note 12T Pro: OS3.0.0.2

POCO F5: OS3.0.0.1

POCO F5 Pro: OS3.0.0.1

