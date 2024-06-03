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    Anlık Bildirim

    Çinli Dongfeng, araç fabrikalarında insansı robotlar kullanacak

    Çinli otomobil üreticisi Dongfeng, insansı robotlar geliştiren Ubtech Robotics ile stratejik bir anlaşma imzaladı. Şirket, Ubtech'in insansı robotlarını araç üretim süreçlerine uygulayacak.
    Çinli Dongfeng, araç fabrikalarında insansı robotlar kullanacak
    Çinli otomobil üreticisi Dongfeng Motor Corporation'ın yan kuruluşu, insansı robotlar geliştiren Ubtech Robotics ile stratejik bir anlaşma imzaladı. Anlaşma neticesinde Dongfeng, Ubtech'in insansı robotlarını araç üretim süreçlerine uygulayacak.

    Ubtech Robotics'in insansı robotlarını kullanacak

    Dongfeng, 1960'ların sonlarından bu yana faaliyet gösteren ve SAIC, Changan Auto ve FAW Group'un ardından Çin devletine ait dördüncü büyük otomobil üreticisi. Şirketin yan iştiraki Dongfeng Liuzhou Motor, Fengxing etiketi altında crossover'lar ve MPV'lerin yanı sıra Lingzhi ve Jingyi için minibüs ve çeşitli araçlar üretiyor. Şirket, üretim süreçlerini daha fazla otomatize etmek adına robotik üzerine çalışan Ubtech Robotics şirketiyle işbirliğine gittiğini açıkladı.

    Ubtech'in en gelişmiş modellerinden biri olan Walker S isimli insansı bir robot olup halihazırda NIO gibi Çinli otomobil üreticilerinin elektrikli araçlarının üretiminde kullanılıyor. Walker S robotları emniyet kemeri denetimi, kapı kilit testleri, gövde kalite kontrolleri, yağ dolumu ve etiket uygulamaları gibi üretim süreçlerinde kullanılacak. İnsansı robotların, insan müdahalesi olmadan karmaşık senaryoların üstesindene gelebilmesi için geleneksel otomatik üretim ekipmanlarıyla birlikte çalışacağı belirtiliyor.

    Ubtech Walker S robotları 1,7 metre boyunda ve fabrika sistemleriyle gerçek zamanlı iletişim ve veri paylaşımına olanak tanıyan "füzyon kontrolü" algoritmasıyla donatılmış durumda. Çevrelerini algılayabilen, nesneler ve insanlarla etkileşime girebilen gelişmiş duyusal yeteneklere sahip olan robotlar, 41 adet yüksek performanslı servo eklem aracılığıyla çalışıyor.

    İnsansı robotların gittikçe geliştiği günümüzde, otomobil üreticlerinin üretim hatlarında yavaş yavaş bu robotları kullanmaya başladığını görüyoruz. Elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'nın da Optimus isimli insansız robotu bulunuyor. Şirket, Donfeng gibi üretim süreçlerinde kendi robotlarını kullanmayı düşünüyor. Giderek otonom hale gelen üretim süreçleri, insan faktörünü devreden çıkarmaya başladı. Bu durum şirketler açısından kârlı olsa da, işsiz kalan insanların yaratabileceği sosyal problemler işin başka bir boyutu olarak ortada duruyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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