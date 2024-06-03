Çinli Dongfeng, araç fabrikalarında insansı robotlar kullanacak

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Çinli otomobil üreticisi Dongfeng Motor Corporation'ın yan kuruluşu, insansı robotlar geliştiren Ubtech Robotics ile stratejik bir anlaşma imzaladı. Anlaşma neticesinde Dongfeng, Ubtech'in insansı robotlarını araç üretim süreçlerine uygulayacak.

Ubtech Robotics'in insansı robotlarını kullanacak

Dongfeng, 1960'ların sonlarından bu yana faaliyet gösteren ve SAIC, Changan Auto ve FAW Group'un ardından Çin devletine ait dördüncü büyük otomobil üreticisi. Şirketin yan iştiraki Dongfeng Liuzhou Motor, Fengxing etiketi altında crossover'lar ve MPV'lerin yanı sıra Lingzhi ve Jingyi için minibüs ve çeşitli araçlar üretiyor. Şirket, üretim süreçlerini daha fazla otomatize etmek adına robotik üzerine çalışan Ubtech Robotics şirketiyle işbirliğine gittiğini açıkladı.

Ubtech'in en gelişmiş modellerinden biri olan Walker S isimli insansı bir robot olup halihazırda NIO gibi Çinli otomobil üreticilerinin elektrikli araçlarının üretiminde kullanılıyor. Walker S robotları emniyet kemeri denetimi, kapı kilit testleri, gövde kalite kontrolleri, yağ dolumu ve etiket uygulamaları gibi üretim süreçlerinde kullanılacak. İnsansı robotların, insan müdahalesi olmadan karmaşık senaryoların üstesindene gelebilmesi için geleneksel otomatik üretim ekipmanlarıyla birlikte çalışacağı belirtiliyor.

Ubtech Walker S robotları 1,7 metre boyunda ve fabrika sistemleriyle gerçek zamanlı iletişim ve veri paylaşımına olanak tanıyan "füzyon kontrolü" algoritmasıyla donatılmış durumda. Çevrelerini algılayabilen, nesneler ve insanlarla etkileşime girebilen gelişmiş duyusal yeteneklere sahip olan robotlar, 41 adet yüksek performanslı servo eklem aracılığıyla çalışıyor.

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Ağustos 2015" 9 yıl önce eklendi

İnsansı robotların gittikçe geliştiği günümüzde, otomobil üreticlerinin üretim hatlarında yavaş yavaş bu robotları kullanmaya başladığını görüyoruz. Elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'nın da Optimus isimli insansız robotu bulunuyor. Şirket, Donfeng gibi üretim süreçlerinde kendi robotlarını kullanmayı düşünüyor. Giderek otonom hale gelen üretim süreçleri, insan faktörünü devreden çıkarmaya başladı. Bu durum şirketler açısından kârlı olsa da, işsiz kalan insanların yaratabileceği sosyal problemler işin başka bir boyutu olarak ortada duruyor.

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Çinli Dongfeng, araç fabrikalarında insansı robotlar kullanacak