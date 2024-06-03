Çinli Dongfeng, araç fabrikalarında insansı robotlar kullanacak

Ubtech Robotics'in insansı robotlarını kullanacak
Dongfeng, 1960'ların sonlarından bu yana faaliyet gösteren ve SAIC, Changan Auto ve FAW Group'un ardından Çin devletine ait dördüncü büyük otomobil üreticisi. Şirketin yan iştiraki Dongfeng Liuzhou Motor, Fengxing etiketi altında crossover'lar ve MPV'lerin yanı sıra Lingzhi ve Jingyi için minibüs ve çeşitli araçlar üretiyor. Şirket, üretim süreçlerini daha fazla otomatize etmek adına robotik üzerine çalışan Ubtech Robotics şirketiyle işbirliğine gittiğini açıkladı.
Ubtech'in en gelişmiş modellerinden biri olan Walker S isimli insansı bir robot olup halihazırda NIO gibi Çinli otomobil üreticilerinin elektrikli araçlarının üretiminde kullanılıyor. Walker S robotları emniyet kemeri denetimi, kapı kilit testleri, gövde kalite kontrolleri, yağ dolumu ve etiket uygulamaları gibi üretim süreçlerinde kullanılacak. İnsansı robotların, insan müdahalesi olmadan karmaşık senaryoların üstesindene gelebilmesi için geleneksel otomatik üretim ekipmanlarıyla birlikte çalışacağı belirtiliyor.
Ubtech Walker S robotları 1,7 metre boyunda ve fabrika sistemleriyle gerçek zamanlı iletişim ve veri paylaşımına olanak tanıyan "füzyon kontrolü" algoritmasıyla donatılmış durumda. Çevrelerini algılayabilen, nesneler ve insanlarla etkileşime girebilen gelişmiş duyusal yeteneklere sahip olan robotlar, 41 adet yüksek performanslı servo eklem aracılığıyla çalışıyor.
İnsansı robotların gittikçe geliştiği günümüzde, otomobil üreticlerinin üretim hatlarında yavaş yavaş bu robotları kullanmaya başladığını görüyoruz. Elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'nın da Optimus isimli insansız robotu bulunuyor. Şirket, Donfeng gibi üretim süreçlerinde kendi robotlarını kullanmayı düşünüyor. Giderek otonom hale gelen üretim süreçleri, insan faktörünü devreden çıkarmaya başladı. Bu durum şirketler açısından kârlı olsa da, işsiz kalan insanların yaratabileceği sosyal problemler işin başka bir boyutu olarak ortada duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.