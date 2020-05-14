Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, kredi kartını tanıttı: Kart sahipleri her ay ücretsiz bir akıllı cihaz alabilecek

    Apple ve Huawei'den sonra bu kez de Xiaomi kredi kartı çıkardı. Çinli şirketin kartını düzenli olarak kullananlar her ay ücretsiz bir Xiaomi cihazı alabilecekler.
    1 gün
    10,1b
    22
    11
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi, kredi kartını tanıttı: Kart sahipleri her ay ücretsiz bir akıllı cihaz alabilecek
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi de kredi kartı çıkaran teknoloji şirketleri arasına katıldı. Çinli teknoloji devi UnionPay ve GF Credit Card iş birliğiyle hizmete sunduğu Xiaomi GF kredi kartını resmi olarak tanıttı.

    Xiaomi'nin kredi kartı Apple ve Huawei gibi diğer şirketlerin kartlarında görmediğimiz oldukça cazip bir avantajla geliyor. Kartı düzenli şekilde kullananlar Xiaomi'nin akıllı cihazlarına ücretsiz olarak sahip olacaklar.

    İlginizi Çekebilir Avatar İngiliz bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık çıkardı: Mi AirDots 2 SE"

    Elbette ki bunun bazı koşulları var. Her ay 28 dolarlık üç satın alma işlemi gerçekleştiren kart sahipleri bir sonraki ay Çinli üreticiden 28 dolar değerinde bir akıllı ev aletini herhangi bir ücret ödemeden alabilecek.

    Xiaomi, kredi kartını tanıttı: Kart sahipleri her ay ücretsiz bir akıllı cihaz alabilecek
    Tam Boyutta Gör

    Dünya genelinde hizmete açılabilir

    Buna ek olarak kartı aldıktan sonraki ilk üç ay içinde 14 dolarlık en az bir satın alma işlemi gerçekleştirenlere 7 dolarlık bir indirim kuponu verilecek. Bu kuponlar Xiaomi Mall ve Xiaomi Mi Home mağazalarında kullanılabilecek.

    Xiaomi GF sahiplerine çeşitli bonuslar ve ürünlerde indirim fırsatları gibi çok sayıda avantaj da sunulacak. Xiaomi'nin kredi kartı ilk etapta sadece Çin'de mevcut olacak. Ancak şirketin bu hizmeti diğer ülkelere de taşımayı planladığı bildiriliyor.



    gizchina.com/2020/05/14/xiaomi-gf-joint-credit-card-released-get-a-smart-product-every-month Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Musty3535123 1 gün en beğenilen
    başlıkla çerik bu kadar uyumsuz olur. başlığa göre kredi kartı alana her ay akıllı cihaz hediye. içerik ise hediye kupon..
    1 Yanıt Yanıtla +31
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Greylights (THE E ) 1 gün Musty3535123
    Tipik DH, Shiftdelete olma yolunda adım adım ilerliyorlar.
    Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Greylights (THE E ) 1 gün Musty3535123
    Tipik DH, Shiftdelete olma yolunda adım adım ilerliyorlar.
    Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    blood.army (Kurtuluş Bilgin) 1 gün
    Gene Çinle ilgili bos beleş standart balon editör yazısı. hayır bir bankayala ortaklaşa yada CGB bankla ortalaşa çıkarttığı avantajlar sunan kredi kartı özelliği çıkar demeyipte kredi kartı çıkarttı diyip sanki banka kurmuş algısı yaratıyorsunuz abi bunun nedeni nedir. Çinde GF Land Rover cradi kartı var GF Land Rover Ortak Marka Kartı olrak geçiyor neyin kafası bu; Union kartlar zaten dünyada kullanılıyor. bizim ülkemizde de geçerli.ayrıcalığı taşımak için bu kadar tribe gerek yok innial kard gibi bi sistem açarlar burada olur biter.

    Bende editörüm Land rover kart çıkarttı bedava araba veriyor.

    GF Land Rover Cars Co-branded Credit Card is a credit card product launched by our bank and Land Rover Cars in cooperation with the car owners. The card enjoys a maximum of 6% monthly fuel rebate, and a maximum of 600 yuan for the whole year, a free gift package of 3888 yuan worth of Rover car maintenance coupons, free high-level driver accident insurance and road rescue services, and free access to multiple after-car services. , Escort your car travel.

    special function
    • Enjoy up to 6% cashback every month and refueling for the whole year, up to 600 for the whole year
    • Free gift coupon valued at 3888 yuan
    • Free high-level driver accident insurance and road rescue services
    • Free access to multiple after-car services

    mesala bu özellikleri var hani bu zaten çinde hatta burda da olan birşey sanki yeni banka algısı neden yaratıyorsunuz. sadece bunu merak ediyorum.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    asiltnkci (Asil Tenekeci) 1 gün
    Berbat konu basligi, iyice haber kanallari gibi olmaya baslandi konular. Yalan diyesim geliyor.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 1 gün
    Tahminimce sistem şu şekilde olur.Sana bir harcama limiti belirlenir örnegin 20 dolar alışveriş yaparsan 10 dolar vericez derler.O 10 dolarla sadece kendi mağazasında ürün almana izin verir ama fiyarları yüksek tutarki o 10 doların bir değeri olmasın bu şekilde sana ürün satmış olur.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Musty3535123 1 gün en beğenilen
    başlıkla çerik bu kadar uyumsuz olur. başlığa göre kredi kartı alana her ay akıllı cihaz hediye. içerik ise hediye kupon..
    1 Yanıt Yanıtla +31
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Greylights (THE E ) 1 gün Musty3535123
    Tipik DH, Shiftdelete olma yolunda adım adım ilerliyorlar.
    Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kıymetli_vatandaş (---- ----) 1 gün
    Apple görsünde örnek alsın 10.000 dolarlık kart alışverişim var iPhone 6 yı çok gördüler bana
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    xenix 1 gün kıymetli_vatandaş
    Ekşide olsaydık entry nick uyumu derdik 😂
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 1 gün
    Başlığı okuyan :"Nası yaniii, Mi note 10 pro da mı"?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün 50 kişiye kadar görüntülü görüşme imkanı sunan Messenger Rooms kullanıma sunuldu 1 gün Realme'nin yeni uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı ortaya çıktı 1 gün İş istasyonlarına en güçlü AMD çözümü: AMD Radeon Pro VII 1 gün Intel yeni vPro işlemcilerini duyurdu 1 gün Yerli koronavirüs ilacının üretildiği fabrika görüntülendi 1 gün Yeni araçlarda zorunlu olacak güvenlik sistemleri belirlendi 1 gün Çift Nvidia ekran kartlı Alienware Aurora R11 oyuncu kasası tanıtıldı 1 gün Sağlık Bakanlığı, 13 sektör için koronavirüs rehberi yayınladı 1 gün Realme Watch, 25 Mayıs'ta tanıtılabilir 1 gün Bilim insanları, 3D yazıcılarla büyük ebatta modelleri yazdırmanın bir yolunu buldu 1 gün İstanbul Film Festivali bu sene internetten düzenlenecek 1 gün SpaceX'in uzaya fırlatacağı astronotlar, tarihi uçuş öncesinde karantinaya alındı 1 gün Google Chrome artık sekmeleri gruplamaya izin veriyor 1 gün Intel, iki Çinli yarı iletken şirketine yatırım yaptığını duyurdu 1 gün 2si1 | Sende mi Xbox! Assassin's Creed Valhalla yeni nesilde 4K 30FPS çalışacak 1 gün Sony, State of Play etkinliği kapsamında 18 dakikalık Ghost of Tsushima oynanış videosu gösterecek 1 gün Ekrana gömülü parmak izi sensörü pazarı 2019'da 8 kat büyüdü 1 gün Elektrikli BYD Han, Avrupa'da Tesla Model 3'e rakip olacak 1 gün LG Stylo 6'nın tanıtım broşürü ortaya çıktı 1 gün Bugünkü vaka sayısı: 1635 (14 Mayıs) 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi, kredi kartını tanıttı: Kart sahipleri her ay ücretsiz bir akıllı cihaz alabilecek Sonraki Epic Games Store’da dev indirimler başladı 1 gün Alienware m15 ve m17 modelleri de güncellendi 1 gün Dünyanın ilk akıllı müzik kutusu ile tanışın 1 gün Nvidia Ampere tanıtıldı: En kaslısı, en büyüğü 1 gün Bomba patladı: GTA 5 ücretsiz oldu! Nasıl indirilir? 1 gün Fortnite; PS5 ve Xbox Series X çıkış oyunu olacak 1 gün Alienware Area-51m oyuncu dizüstü AMD grafikleriyle güncellendi 1 gün Spotify 3 aylık premium hediyesini yeniden başlattı 1 gün Honda Gold Wing serisine Android Auto desteği geliyor 2 gün Boğaziçi Üniversitesi aşı için tarih verdi 2 gün Karşınızda Nvidia Tesla A100 grafik kartı 2 gün Koronavirüs salgınına rağmen CO2 emisyon değerleri, rekor seviyeye ulaştı 2 gün Donald Trump, Huawei yasağını 1 yıl daha uzattı 2 gün Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık çıkardı: Mi AirDots 2 SE 2 gün Epic Store sızdırdı: GTA 5 ücretsiz oluyor! 2 gün Makyajlı Kia Picanto, Güney Kore'de "Morning Urban" ismiyle tanıtıldı 2 gün Sony 2020’nin ilk çeyreğinde yarım milyondan az telefon sattı 2 gün Microsoft, geliştiriciler için Windows 10 Mayıs Güncellemesi'ni yayınladı 2 gün Türkiye'de en çok hangi uygulamalar kullanılıyor? İşte geçtiğimiz ayın en çok kullanılan 30 uygulaması 2 gün Xiaomi ve Redmi, uygun fiyatlı oyuncu monitörü çıkaracak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    SuperData: Animal Crossing: New Horizons 5 Milyon Dijital Kopy...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport'a Toyota GR Supra RZ '20 Modeli Ekleniyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    29 yaşındayım. Hiç sevgilim olmadı. Hiç ilişkiye girmedim. Sor...
    DH Forum
    2500 TL APU SİSTEM HK
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi