Xiaomi, kredi kartını tanıttı: Kart sahipleri her ay ücretsiz bir akıllı cihaz alabilecek

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Xiaomi de kredi kartı çıkaran teknoloji şirketleri arasına katıldı. Çinli teknoloji devi UnionPay ve GF Credit Card iş birliğiyle hizmete sunduğu Xiaomi GF kredi kartını resmi olarak tanıttı.

Xiaomi'nin kredi kartı Apple ve Huawei gibi diğer şirketlerin kartlarında görmediğimiz oldukça cazip bir avantajla geliyor. Kartı düzenli şekilde kullananlar Xiaomi'nin akıllı cihazlarına ücretsiz olarak sahip olacaklar.

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Elbette ki bunun bazı koşulları var. Her ay 28 dolarlık üç satın alma işlemi gerçekleştiren kart sahipleri bir sonraki ay Çinli üreticiden 28 dolar değerinde bir akıllı ev aletini herhangi bir ücret ödemeden alabilecek.

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Dünya genelinde hizmete açılabilir

Buna ek olarak kartı aldıktan sonraki ilk üç ay içinde 14 dolarlık en az bir satın alma işlemi gerçekleştirenlere 7 dolarlık bir indirim kuponu verilecek. Bu kuponlar Xiaomi Mall ve Xiaomi Mi Home mağazalarında kullanılabilecek.

Xiaomi GF sahiplerine çeşitli bonuslar ve ürünlerde indirim fırsatları gibi çok sayıda avantaj da sunulacak. Xiaomi'nin kredi kartı ilk etapta sadece Çin'de mevcut olacak. Ancak şirketin bu hizmeti diğer ülkelere de taşımayı planladığı bildiriliyor.

gizchina.com/2020/05/14/xiaomi-gf-joint-credit-card-released-get-a-smart-product-every-month

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