Xiaomi Mi 10 Explorer Edition ortaya çıktı

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Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi 10’u tanıtmasının ardından şeffaf arka kasalı Explorer Edition soruları sorulmaya başlanmıştı. Ne var ki bir Exlorer Edition planının olmadığı ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte bazı ilginç gelişmeler oluyor.

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Fotoğraflarda kalacak

Mi Explorer Edition versiyonları şeffaf arka kasa ve iç kısma konan çalışmayan bir ana kart örneği ile ilgi görüyordu. Bununla birlikte bu ilgiye rağmen Mi 10 Explorer Edition gün yüzü göremedi.

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Xiaomi’nin pazarlama departmanı yaptığı paylaşımlarda arka kısmı şeffaf bir Xiaomi Mi 10 görünüyor. Bu kez çalışmayan bir anakart yerine orijinal bileşenler korunmuş. Kamera, kablosuz şarj plakası, termal grafit katman, batarya rahat bir şekilde seçilebiliyor.

Xiaomi hayranları bu paylaşımın ardından firmayı talep yağmuruna tutmuş durumda. En azından şeffaf arka kapak aksesuarı ve teknik serviste kapak değişimi yaparak bu versiyona sahip olmayı istiyorlar ancak muhtemelen sadece talep olarak kalacak.

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https://www.gizmochina.com/2020/03/09/xiaomi-creates-a-mi-10-explorer-edition-by-swapping-in-a-transparent-glass-panel/

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