Nothing, en uygun fiyatlı telefonunu tanıttı: Nothing Phone (3a) Lite neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör CMF markası altında giriş seviyesi telefonlar üreten Nothing, bu kez kendi markasıyla ilk uygun fiyatlı akıllı telefonunu tanıttı. Nothing Phone (3a) Lite isimli model, CMF Phone 2 Pro ile oldukça benzer özelliklerle piyasaya sürüldü.

Nothing Phone (3a) Lite neler sunuyor?

İki telefon arasındaki en belirgin fark, Nothing Phone (3a) Lite modelinde telefoto kameranın yer almaması. Tasarım açısından cihaz, Nothing’in imzası haline gelen şeffaf cam arka tasarımına sahip ve bildirimler için tek bir Glyph ışığı barındırıyor.

Tam Boyutta Gör Telefon, 6.77 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ekranla geliyor. Panel 120Hz yenileme hızına, 800 nit tipik parlaklığa ve 3.000 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Panda Glass ile korunan ekranın altında bir parmak izi okuyucusu ve 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

MediaTek Dimensity 7300 Pro işlemcisinden güç alan Phone (3a) Lite, 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı seçenekleri sunuyor. Cihazın hafızası, microSD kart yuvası üzerinden genişletilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Arka tarafta OIS destekli 50 MP ana kamera (24 mm), 8 MP ultra geniş açı (15 mm) ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Batarya tarafında, 5.000 mAh kapasite ve 33W hızlı şarj desteği sunuluyor.

Telefon, Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 ile kutudan çıkıyor. Nothing, bu model için 3 büyük Android güncellemesi ve 6 yıl güvenlik güncellemesi garantisi veriyor.

Nothing Phone (3a) Lite fiyatı

Nothing Phone (3a) Lite, Siyah ve Beyaz olmak üzere iki ren seçeneğiyle geliyor. 128 GB'lık versiyonu Avrupa'da 249 euro, 256 GB'lık versiyonu ise 279 euro fiyattan satışa sunuluyor.

Nothing Phone (3a) Lite özellikleri

Ekran : 6.77 inç, 1080 x 2392 piksel, 120 Hz, 3000 nit pik parlaklık, AMOLED

: 6.77 inç, 1080 x 2392 piksel, 120 Hz, 3000 nit pik parlaklık, AMOLED İşlemci : Mediatek Dimensity 7300 Pro

: Mediatek Dimensity 7300 Pro Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka kamera : 50 MP, f/1.9 ana kamera + 8 MP, f/2.2 ultra geniş açı kamera + 2 MP, f/2.4 makro kamera

: 50 MP, f/1.9 ana kamera + 8 MP, f/2.2 ultra geniş açı kamera + 2 MP, f/2.4 makro kamera Ön kamera : 16 MP, f/2.0

: 16 MP, f/2.0 Batarya : 5000 mAh, 33 W hızlı şarj

: 5000 mAh, 33 W hızlı şarj Yazılım : Android 15, Nothing OS 3.2

: Android 15, Nothing OS 3.2 Bağlanabilirlik : 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC

: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC Boyut ve ağırlık : 164 x 78 x 8.3 mm, 199 g

: 164 x 78 x 8.3 mm, 199 g Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP54 toz ve su sıçramasına dayanıklılık

