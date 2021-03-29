Xiaomi Mi 11 Pro verimliliği yeniden tanımlıyor

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Bir süre önce Mi 11 amiral gemisini lanse eden Xiaomi seriyi geliştirmeye devam ediyor. Bugün tanıtılan Xiaomi Mi 11 Pro özellikle uzun ve verimli kullanıma yönelik yenilikçi teknolojiler ile geliyor.

Xiaomi Mi 11 Pro ekranı

Xiaomi Mi 11 Pro modeli Samsung’un kavisli E4 AMOLED ekranını kullanıyor. 6.81 inçlik 3200x1400 piksel çözünürlüğündeki ekran Gorilla Glass Victus ile korunuyor. 120Hz tazeleme hızı ile görüntülerde akıcılık sağlanıyor.

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Dolby Vision destekli ekran Display Mate testlerinde A+ almış ve 13 farklı rekora imza atmış. 1700 nit parlaklık seviyesini yakalayabilen ekran 10-bit renk ve HDR10+ desteği sunuyor. IP68 ile gövde 1.5 metreye kadar su altında dayanıklı. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş. Çift stereo hoparlör ise Harman Kardon tarafından optimize edilmiş.

Xiaomi Mi 11 Pro donanım

Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alan modelde 6400MHz hızında çalışan LPDDR5 RAM bellek ve UFS 3.1 depolama belleği teknolojilerine yer veriliyor. Böylece akıcı bir sistem elde ediliyor.

Donanımın sıcaklığını belirli bir seviyede tutmak için yenilikçi bir soğutma teknolojisi kullanılmış. Tam faz soğutma tekniği şeklinde tercüme edilen bu teknoloji katı-sıvı-gaz dönüşümü üzerine kuruluyor. Vakum odası emiş plakası olarak tanımlanan bileşen ile birlikte soğutma performansının yüzde 100 arttırıldığı ifade ediliyor. Benzer bir teknoloji Mi 10 Ultra modelinde de mevcuttu.

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Silikon anot batarya

5000mAh kapasiteli batarya 67W kablolu ve kablosuz hızlı şarj ile desteklenmiş. Ayrıca 10W tersine şarj özelliği de mevcut. Silikon oksijen anot adı verilen teknoloji bataryanın daha ince olmasını ancak boyutuna göre daha fazla kapasite barındırmasını sağlıyor. Böylece daha kompakt bataryada daha uzun kullanım süresi sunulabiliyor.

Xiaomi Mi 11 Pro kamerası

Xiaomi Mi 11 Pro modelinde 50MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL GN2 sensör tercih edilmiş. 8K video kaydı yapabilen sensör OIS destekli. 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör 4K video kaydı yapabiliyor. 8MP çözünürlüğünde OIS destekli periskop sensör ise Full HD ile sınırlandırılmış. Paket 50x melez yakınlaştırma yapabiliyor. Özçekim kamerası ise 20MP çözünürlüğünde. Yapay zeka yardımıyla pek çok ayar en iyi sahne için otomatik yapılıyor.

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Xiaomi Mi 11 Pro fiyatı

Xiaomi Mi 11 Pro için 8GB/128GB kapasiteye 761$ civarı isteniyor. 8GB/256GB kapasite için 807$ belirlenirken 12GB/256GB kapasite 868$ olarak belirlenmiş. Fiyatlar Çin odaklı olduğu için yurt dışında daha yüksek olacaktır.

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