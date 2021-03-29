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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11 Pro verimliliği yeniden tanımlıyor

    Xiaomi Mi 11 Pro amiral gemisi yenilikçi batarya, LPDDR5 RAM, 67W kablosuz şarj, özel soğutma sistemi, ödüllü E4 AMOLED ekran, 50MP sensör gibi detaylarla geliyor.
    29 Mart 2021, 15:45 (2 sa.)
    1,8b
    39
    10
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    Xiaomi Mi 11 Pro verimliliği yeniden tanımlıyor
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    Bir süre önce Mi 11 amiral gemisini lanse eden Xiaomi seriyi geliştirmeye devam ediyor. Bugün tanıtılan Xiaomi Mi 11 Pro özellikle uzun ve verimli kullanıma yönelik yenilikçi teknolojiler ile geliyor.

    Xiaomi Mi 11 Pro ekranı

    Xiaomi Mi 11 Pro modeli Samsung’un kavisli E4 AMOLED ekranını kullanıyor. 6.81 inçlik 3200x1400 piksel çözünürlüğündeki ekran Gorilla Glass Victus ile korunuyor. 120Hz tazeleme hızı ile görüntülerde akıcılık sağlanıyor.

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    Dolby Vision destekli ekran Display Mate testlerinde A+ almış ve 13 farklı rekora imza atmış. 1700 nit parlaklık seviyesini yakalayabilen ekran 10-bit renk ve HDR10+ desteği sunuyor. IP68 ile gövde 1.5 metreye kadar su altında dayanıklı. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş. Çift stereo hoparlör ise Harman Kardon tarafından optimize edilmiş.

    Xiaomi Mi 11 Pro donanım

    Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alan modelde 6400MHz hızında çalışan LPDDR5 RAM bellek ve UFS 3.1 depolama belleği teknolojilerine yer veriliyor. Böylece akıcı bir sistem elde ediliyor.

    Donanımın sıcaklığını belirli bir seviyede tutmak için yenilikçi bir soğutma teknolojisi kullanılmış. Tam faz soğutma tekniği şeklinde tercüme edilen bu teknoloji katı-sıvı-gaz dönüşümü üzerine kuruluyor. Vakum odası emiş plakası olarak tanımlanan bileşen ile birlikte soğutma performansının yüzde 100 arttırıldığı ifade ediliyor. Benzer bir teknoloji Mi 10 Ultra modelinde de mevcuttu.

    Xiaomi Mi 11 Pro verimliliği yeniden tanımlıyor
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    Silikon anot batarya

    5000mAh kapasiteli batarya 67W kablolu ve kablosuz hızlı şarj ile desteklenmiş. Ayrıca 10W tersine şarj özelliği de mevcut. Silikon oksijen anot adı verilen teknoloji bataryanın daha ince olmasını ancak boyutuna göre daha fazla kapasite barındırmasını sağlıyor. Böylece daha kompakt bataryada daha uzun kullanım süresi sunulabiliyor.

    Xiaomi Mi 11 Pro verimliliği yeniden tanımlıyor

    Xiaomi Mi 11 Pro kamerası

    Xiaomi Mi 11 Pro modelinde 50MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL GN2 sensör tercih edilmiş. 8K video kaydı yapabilen sensör OIS destekli. 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör 4K video kaydı yapabiliyor. 8MP çözünürlüğünde OIS destekli periskop sensör ise Full HD ile sınırlandırılmış. Paket 50x melez yakınlaştırma yapabiliyor. Özçekim kamerası ise 20MP çözünürlüğünde. Yapay zeka yardımıyla pek çok ayar en iyi sahne için otomatik yapılıyor.

    Xiaomi Mi 11 Pro verimliliği yeniden tanımlıyor
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    Xiaomi Mi 11 Pro fiyatı

    Xiaomi Mi 11 Pro için 8GB/128GB kapasiteye 761$ civarı isteniyor. 8GB/256GB kapasite için 807$ belirlenirken 12GB/256GB kapasite 868$ olarak belirlenmiş. Fiyatlar Çin odaklı olduğu için yurt dışında daha yüksek olacaktır.



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    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 6 saat önce

    Aynen

    musty578 23 saat önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 1 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    yenfiz (Yenfiz Yenfiz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi ninde yakında samsung sarmalına girmesi muhtemel, telefona o para değmez, zengin uşağına göre oyuncak yapmışlar al 2500 luk note 9 pro yada x3 geç karsıya, sonucta ikiside cebe giriyor..
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    nevrans (Hakan nurettin Cengiz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bakalım 11 ultra nasıl olacak
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    AirSupport (SK ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Özellikler aşırı iyi ama TR vatandaşı olarak asla alamayacağım
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    ARISLCK 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsung un S21 inden daha hoş duruyor.
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    Şeref60 (Şeref Berber) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Manyak
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    T tuncayt (tuncay tepe) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ürün güzel beğendim
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    mck94 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar cok yuksek 👎🏼
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    Innerpeace 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Özellikleri mükemmel, fiyatıda mükemmel olacaktır.
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Üst segment iyice deneme tahtasına döndü
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    faniseyler (halit özdemir) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiyede üretilir mi acaba
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1805 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    Xiaomi Mi 11 Pro, mi 11 pro ve
    2 etiket daha Samsung ISOCELL GN2 Mobil Teknolojiler
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