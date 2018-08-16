Xiaomi Mi A2'nin Türkiye fiyatı belli oldu!

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin temmuz ayında tanıtımını gerçekleştirdiği Xiaomi Mi A2’nin Türkiye satış fiyatı belli oldu. Şirketin Google Android One kapsamındaki telefonlarından biri olan Xiaomi Mi A2’nin ilk etapta satışa sunulacak 4GB + 64GB versiyonunun fiyatı 2599 TL olarak belirlendi.

Xiaomi Mi A2 fiyatı ve satış tarihi

Bayramla birlikte Teknosa’da ön siparişe açılacak Xiaomi Mi A2, 1 Eylül’de raflardaki yerini alacak. İlk etapta yalnızca teknosa.com’da ve Teknosa mağazalarında satışa sunulacak olan Mi A2, bir ay boyunca Teknosa’ya özel 2199 TL’lik indirimli lansman fiyatıyla satışa sunulacak. Bir ayın sonunda diğer online alışveriş sitelerinde de boy göstermeye başlayacak olan cihazın fiyatı 2599 TL’ye yükselecek.

Mavi, altın ve siyah renk seçeneklerine sahip olan Xiaomi Mi A2’nin resmi distribütörlüğünü Evofone, teknik servis desteği Genpa tarafından sağlanacak. Gelen bilgilere göre artan döviz kurundan dolayı Mi 8’in fiyatı beklentilerin üzerinde olacak. Dolayısıyla Mi A2’nin Xiaomi Türkiye’nin en önemli kozu geline geldiğini söyleyebiliriz. Xiaomi Mi A2 Lite'ın ülkemize gelmeyeceği açıklanırken, Mi 8'in ise Xiaomi Türkiye distribütörü Evofone tarafından eylül ayında satışa sunulacağı belirtildi.

Xiaomi Mi A2 özellikleri

Android 8.1 ile kutudan çıkan Xiaomi Mi A2’ye Snapdragon 660 yonga seti güç veriyor. 4GB + 32GB, 4GB + 64GB ve 6GB + 128GB hafıza seçeneklerine sahip olan telefonun dahili hafızası Micro SD kart ile arttırılabiliyor. Mi A2’yi çalışır durumda tutmak için 3000 mAh batarya kullanılıyor.

Çentiksiz ön camı Corning Gorilla Glass 5 ile korunan Xiaomi Mi A2, 18:9 ekran formuna ve 6 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğündeki ekrana sahip olarak karşımıza çıkıyor. Çift arka kameraya sahip telefonun birincil arka kamerasında 12MP çözünürlüğünde Sony IMX486 sensör, ikincil arka kamerasında ise 20MP çözünürlüğünde Sony IMX376 sensör görev yapıyor. Ön kısımda ise 20 MP çözünürlüğe ve yapay zeka desteğine sahip Sony IMX376 sensör bulunuyor.



