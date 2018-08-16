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Xiaomi Mi A2'nin Türkiye fiyatı belli oldu!

Temmuz ayında tanıtımı yapılan Xiaomi Mi A2'nin Türkiye fiyatı belli oldu. 4GB +64GB hafıza seçeneğiyle 1 Eylül tarihinde raflardaki yerini alması beklenen Mi A2'nin satış fiyatı 2599 TL olacak.
9 ay
12,8b
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89
Cep Telefonları
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Xiaomi Mi A2'nin Türkiye fiyatı belli oldu!
 

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin temmuz ayında tanıtımını gerçekleştirdiği Xiaomi Mi A2’nin Türkiye satış fiyatı belli oldu. Şirketin Google Android One kapsamındaki telefonlarından biri olan Xiaomi Mi A2’nin ilk etapta satışa sunulacak 4GB + 64GB versiyonunun fiyatı 2599 TL olarak belirlendi. 

Xiaomi Mi A2 fiyatı ve satış tarihi

Bayramla birlikte Teknosa’da ön siparişe açılacak Xiaomi Mi A2, 1 Eylül’de raflardaki yerini alacak. İlk etapta yalnızca teknosa.com’da ve Teknosa mağazalarında satışa sunulacak olan Mi A2, bir ay boyunca Teknosa’ya özel 2199 TL’lik indirimli lansman fiyatıyla satışa sunulacak. Bir ayın sonunda diğer online alışveriş sitelerinde de boy göstermeye başlayacak olan cihazın fiyatı 2599 TL’ye yükselecek.

Mavi, altın ve siyah renk seçeneklerine sahip olan Xiaomi Mi A2’nin resmi distribütörlüğünü Evofone, teknik servis desteği Genpa tarafından sağlanacak. Gelen bilgilere göre artan döviz kurundan dolayı Mi 8’in fiyatı beklentilerin üzerinde olacak. Dolayısıyla Mi A2’nin Xiaomi Türkiye’nin en önemli kozu geline geldiğini söyleyebiliriz. Xiaomi Mi A2 Lite'ın ülkemize gelmeyeceği açıklanırken, Mi 8'in ise Xiaomi Türkiye distribütörü Evofone tarafından eylül ayında satışa sunulacağı belirtildi.

Xiaomi Mi A2 özellikleri 

Android 8.1 ile kutudan çıkan Xiaomi Mi A2’ye Snapdragon 660 yonga seti güç veriyor. 4GB + 32GB, 4GB + 64GB ve 6GB + 128GB hafıza seçeneklerine sahip olan telefonun dahili hafızası Micro SD kart ile arttırılabiliyor. Mi A2’yi çalışır durumda tutmak için 3000 mAh batarya kullanılıyor.

Çentiksiz ön camı Corning Gorilla Glass 5 ile korunan Xiaomi Mi A2, 18:9 ekran formuna ve 6 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğündeki ekrana sahip olarak karşımıza çıkıyor. Çift arka kameraya sahip telefonun birincil arka kamerasında 12MP çözünürlüğünde Sony IMX486 sensör, ikincil arka kamerasında ise 20MP çözünürlüğünde Sony IMX376 sensör görev yapıyor. Ön kısımda ise 20 MP çözünürlüğe ve yapay zeka desteğine sahip Sony IMX376 sensör bulunuyor.



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PaTRaiN1 9 ay en beğenilen
Xiaomi yi de kaybettik.
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Gerginix 9 ay
Vay be bir efsane sona erdi.
1 Yanıt Yanıtla +52
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boyka06 9 ay
Hindistan da 1350 tl den satışa çıkan telefon burda iki katı fiyattan çıkıyor,birileri de kalkmış hala, Xiaomiyi kaybettik diyor..hiç demiyor ki bir telefon kendime alıyorsam bir tane de niye devlete alıyorum arkadaş....neyse ver mehteri
Hindistan da 1350 tl den satışa çıkan telefon burda iki katı fiyattan çıkıyor,birileri de kalkmış hala, Xiaomiyi kaybettik diyor..hiç demiyor ki bir telefon ke...
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1 Avatar
Guaire 8 ay
An itibariyle 2799TL.
Yersen distribütör, resmi al-satçı kazığı.
Almayın, aldırmayın.
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OverClocK1ng 9 ay
Suç sadece Dolarda değil gibi geliyor bana. Xiaomi %5 kar ediyorsa Türkiye Distibütörü %50 ediyor sanırım. Fiyata bak. Çüş...
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muratcool 9 ay
Asus zenfone 5 ile bu cihaz arasında kaldım. Sar oranları ve ekranların amoled olup olmadığı hakkında bilgi alabilir miyiz?
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Guaire 9 ay
Xiaomi'ye bir şey olduğu yok, bunların da göründüğü kadarıyla Xiaomi ile gerçekten bir ilgisi yok.
Bir kez olsun uyanık olun. Yok uyarılara kulak asmazsanız sonradan gelip buralarda aldatıldık diye ağlaşmayın.
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berk768 9 ay
ÇÖP
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Mustafa-1453 9 ay
Bu fiyat olmaz hacı mate 10 lite al daha iyi
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astegon 9 ay
Mi A2 tayvanda 1520 TL yahu. Mi Store'da
mi.com/...

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agent1453 9 ay
Sadece 2599TL
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Cengiz55 9 ay
Türk insanını keriz yerine koymak bu açıklama terbiyesizler.
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semantik41 9 ay
Mi Note 3'üm var, 5 ay önce 1450TL'e almıştım. Niye bunu alayım ki? Sonra çıkan cihaz daha kötü çıkıyor ve daha pahalı çıkıyor. Tam bir keriz.avi
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