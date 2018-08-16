Mate 20 Lite siyah, altın ve mavi renk seçenekleri ile geliyor

Huawei markasının henüz tanıtmadığı Mate 20 Lite'ın basın görseli sızdırıldı. Sızdırılan fotoğrafa göre Mate 20 Lite siyah, altın ve mavi renk seçenekleri ile gelecek. Mate 10 Lite'ın yeni modeli olarak duyurulacak telefon çentikli ekranı ile dikkat çekiyor.

Mate 20 Lite özellikleri

Mate 20 Lite; 6.3 inç boyutunda 1080px2340 çözünürlüğük sunan 19.5:9 formatına sahip IPS LCD ekrana sahip. Telefon arka tarafında 20+2 megapiksel çift kameraya sahip. Ön tarafında ise 24 ve 2 megapiksel çözünürlüğünde iki adet selfie kamerası mevcut.

Donanım tarafında ise Mate 20 Lite gücünü sekiz çekirdekli Kirin 710 işlemcisinden alacak. Bu işlemci; 4 adet 2.2GHz Cortex A-73 ve 4 adet 1.7 GHz Cortex A-53 çekirdek yapılandırmasına sahip. Grafik tarafında ise Mali-G51 MP4 gpusu bulunuyor. Cihaz 6 GB RAM'e ve microSD kart ile artırılabilir 64 GB hafızaya sahip. Mate 20 Lite'ın bağlantı seçenekleri ise şu şekilde; 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n. Ayrıca cihaz 3650 mAh bataryaya ve parmak izi okuyucusuna sahip.

Tenaa tarafından sızdırılan özelliklerin doğru olup olmadığı ise telefon tanıtıldığı zaman kesinleşecek. Mate 20 Lite'ın IFA fuarında düzenlenecek bir etkinlik ile duyurulması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_mate_20_lite_images_show_three_colors_black_gold_and_blue-news-32760.php