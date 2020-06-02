Hangi iPhone modellerinin iOS 14'e güncelleneceği ortaya çıktı

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Teknoloji devi Apple'ın bu yıl düzenleyeceği geliştiriciler konferansı WWDC, 22 Haziran tarihinde, Koronavirüs pandemisi nedeniyle sadece çevrimiçi olarak yayınlanacak. Sızan bilgiler ise bu etkinlikte gün yüzüne çıkacak olan iOS 14 işletim sistemi ile ilgili.

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iOS 14 için tarih belli oldu

Sektöre yakın kaynakların bildirdiği üzere, iOS 14'ün kodlarında bir sonraki iOS sürümünün hangi cihazları destekleyeceğine dair ipuçları keşfedildi. Gelen bilgilere bakılırsa, iOS 13 çalıştıran tüm iPhone modelleri iOS 14 işletim sistemine güncellenecek. Bu cihazların listesinin ise aşağıdaki şekilde olması bekleniyor.

iOS 14'e güncellenmesi beklenen iPhone modelleri

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPod touch (7'inci nesil)

Yayınlanan bu listede 2015 yılının sonlarında piyasaya sürülen ve neredeyse 5 yılı tamamlayacak olan iPhone 6 modellerinin yer alması ise dikkat çekici. Aynı şey iPhone SE'nin ilk versiyonu için de geçerli. Ancak bu iki cihazın da iOS 15'i görmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz.

iPhone 7 ve 7 Plus'ın durumları ise kısmen daha iyi. Zira kaynağın belirttiğine göre bu cihazlar iki yıl daha güncelleme alacaklar. Yani iOS 16'yı görme ihtimalleri çok yüksek.

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iOS 14 hangi yeniliklerle gelecek

WWDC'de beta sürümünün piyasaya sürüleceği iOS 14 işletim sisteminin istikrarlı sürümü ise yıl sonuna doğru iPhone 12 modelleri ile birlikte dağıtılmaya başlanacak. Yeni işletim sisteminin dikkat çeken özellikleri arasında ana ekran widget'ları için bir listeleme seçeneğinden bahsediliyor. Ayrıca uygulamaların kurulum yapmadan çalıştırılmasını sağlayan "Clips" adlı bir özellikle birlikte, uygulamalar arası geçişte Android'e benzer bir görünümün geleceğine dikkat çekilmiş.

https://www.gsmarena.com/more_info_suggests_that_ios_14_will_support_all_iphones_that_are_currently_running_ios_13-news-43538.php

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