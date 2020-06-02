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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hangi iPhone modellerinin iOS 14'e güncelleneceği ortaya çıktı

    Eski olarak değerlendirilebilecek iPhone kullanıcılarına müjde. Sızan bilgilere göre iOS 14 işletim sistemi, iOS 13 çalıştıran tüm iPhone modellerini destekleyecek.
    18 sa.
    6,7b
    26
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    iPad
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Hangi iPhone modellerinin iOS 14'e güncelleneceği ortaya çıktı
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    Teknoloji devi Apple'ın bu yıl düzenleyeceği geliştiriciler konferansı WWDC, 22 Haziran tarihinde, Koronavirüs pandemisi nedeniyle sadece çevrimiçi olarak yayınlanacak. Sızan bilgiler ise bu etkinlikte gün yüzüne çıkacak olan iOS 14 işletim sistemi ile ilgili.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows kullanıcılarını Edge tarayıcısına zorlamaya devam ediyor"

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    Sektöre yakın kaynakların bildirdiği üzere, iOS 14'ün kodlarında bir sonraki iOS sürümünün hangi cihazları destekleyeceğine dair ipuçları keşfedildi. Gelen bilgilere bakılırsa, iOS 13 çalıştıran tüm iPhone modelleri iOS 14 işletim sistemine güncellenecek. Bu cihazların listesinin ise aşağıdaki şekilde olması bekleniyor.

    iOS 14'e güncellenmesi beklenen iPhone modelleri

    • iPhone SE (2020)
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone SE
    • iPhone 6s
    • iPhone 6s Plus
    • iPod touch (7'inci nesil)

    Yayınlanan bu listede 2015 yılının sonlarında piyasaya sürülen ve neredeyse 5 yılı tamamlayacak olan iPhone 6 modellerinin yer alması ise dikkat çekici. Aynı şey iPhone SE'nin ilk versiyonu için de geçerli. Ancak bu iki cihazın da iOS 15'i görmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz.

    iPhone 7 ve 7 Plus'ın durumları ise kısmen daha iyi. Zira kaynağın belirttiğine göre bu cihazlar iki yıl daha güncelleme alacaklar. Yani iOS 16'yı görme ihtimalleri çok yüksek.

    Hangi iPhone modellerinin iOS 14'e güncelleneceği ortaya çıktı
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    iOS 14 hangi yeniliklerle gelecek

    WWDC'de beta sürümünün piyasaya sürüleceği iOS 14 işletim sisteminin istikrarlı sürümü ise yıl sonuna doğru iPhone 12 modelleri ile birlikte dağıtılmaya başlanacak. Yeni işletim sisteminin dikkat çeken özellikleri arasında ana ekran widget'ları için bir listeleme seçeneğinden bahsediliyor. Ayrıca uygulamaların kurulum yapmadan çalıştırılmasını sağlayan "Clips" adlı bir özellikle birlikte, uygulamalar arası geçişte Android'e benzer bir görünümün geleceğine dikkat çekilmiş.



    https://www.gsmarena.com/more_info_suggests_that_ios_14_will_support_all_iphones_that_are_currently_running_ios_13-news-43538.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yingyangtwinz 18 sa. en beğenilen
    Split screen multitasking gelmeden bosuna yeni versiyon cikarmasinlar. Bu kadar guclu islemci var, cercevesiz kocaman ekran var ayni anda iki app’i acip kullanmak yok.
    Split screen multitasking gelmeden bosuna yeni versiyon cikarmasinlar. Bu kadar guclu islemci var, cercevesiz kocaman ekran var ayni anda iki app’i acip kullanm...
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    5 Yanıt Yanıtla +33
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    VS18 (Osman Cengeri) 18 sa. yingyangtwinz
    Samsungdan iPhone’a geçmiş biri olarak sonuna kadar katılıyorum imzamı atarım neredeyse 6 inç ekran var bölemiyoruz o zaman ne anlamı kalıyor bu performansın, ekranın, yazılımın.
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    FoBç (Fırat Orak) 18 sa. yeni yorumcu yingyangtwinz
    Aynen gm8 de iki uygulamayı aynı anda kulanabiliyordum fakat iPhone 6s plus da bu split screen kullanamıyorum 14değil 12de falan kullanılmaya başlanması gerliydi👏🏼👏🏼
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    yorumculuklar 18 sa. yingyangtwinz
    S3'den beri bu özelliği kullanırım fakat hiçbir zaman efektif olmadı... İki uygulamayı aynı anda RAM'de tutabilmek için kullandığım bir özellik oldu genelde. Böyle yapınca da geri kalan her şey RAM'den gidiyor Androidciğimde... İlginçtir Samsung tabletler daha az RAM'le bu özelliği çok güzel çalıştırıyorlar fakat mobil taraf öyle değil. iPhone uygulama geçiş hızları baya iyi olduğu için bence çok da problem değil.
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    birseylereksikmoruk (Enes ) 18 sa. yeni yorumcu
    ilk çıktığı yıl almıştım ama alırken o kadar şüpheye düşmüştüm ki, sebebi ise yıllardır android kullanmam. Almamam için o kadar uyarıldı, bu paraya fıstık gibi android alınır vesayircilermi dersiniz bana enayi gözüyle bakanlarmı dersiniz :D tam 4 yıl geçti ve bir kere bile tamire gitmedi (Batarya dahil) ilk haliyle kullanıyorum. Bana alma diyenler 3. android telefonunu aldı kasıyor diye :D :D Şu sıralar iPhone da dahil bütün telefon piyasası gereksiz derecede pahalı o ayrı konu(Döviz dışında cidden 700 dolara satılan amiral gemisi 1000-1200 dolar oldu).
    ilk çıktığı yıl almıştım ama alırken o kadar şüpheye düşmüştüm ki, sebebi ise yıllardır android kullanmam. Almamam için o kadar uyarıldı, bu paraya fıstık gibi ...
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    javaprof (orhan yılmaz) 16 sa. birseylereksikmoruk
    forum.xda-developers.com/... hocam ios uğraşmak istemyenler için güzel ama aynı yıl s5 alsaydınız amoled ekranlı daha iyi fotoğraf çeken android 10 bulunan bir cihaza daha ucuza sahip olabilirdiniz. apple kamerası ve ekranı kötü olsada daha stabil idi sadece ben 720p ekranlı ips bir cihaz kullanmak istemem şahsen.
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    vedkum 5 sa. birseylereksikmoruk
    Apple yetkili servisinde çalıştığım zaman,1 ay içinde onarılmaya gelen binlerce ıphone ve ıpad oluyordu. Senin şansın varmış. Aynı şans android kullanıcıları için de geçerli.
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    smart1978 (X Y) 18 sa.
    Haberde ifade edilen 6 yillik cihaz bile guncelleme alacak :) ... Samsung anca 2 yil o da gec veya aylik guncellemeleri atlaya atlaya veya aylik guncellemesi de gec getirerek sureci tamamlaya dursun ! ..
    Haberde ifade edilen 6 yillik cihaz bile guncelleme alacak :) ... Samsung anca 2 yil o da gec veya aylik guncellemeleri atlaya atlaya veya aylik guncellemesi de...
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    yunusemre671 1 sa. yeni yorumcu
    bizim telefonda kapsıyor iyi bakalım
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    İsmet korkut (celal ismet korkut) 2 sa. yeni yorumcu
    O kadar şikayete güncelleme getirdiler sonunda eski telefonlara bile olması gerekende buydu zaten ama benim tel güncellenmez zaten 5s olduğu için çöp artık
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    danlabilic (Danla Bilic) 3 sa.
    acayip sıkıldım şu demode arayüzden telefondan şikayetim yok iphone 7 plus kullanıyorum ama arayüz mide bulandırmaya başladı
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    Ateşle Barut (Erhan Gökalp) 4 sa.
    2016 Eylül’de 6s plus aldım hala kullanıyorum. Pil sağlığı %82 mis gibi valla.





    Orjinal pili Apple store’larda takabilir miyiz? Olursa fiyat nedir ?
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    sontacir (Ahmet TOK) 3 sa. Ateşle Barut
    Kardeşim orijinal 2019 Mart sonunda garantiden değiştirdim garantisiz fiyat 550'tlydi bence değmez istanbuldaysan Tahtakale den al geç ya da kendim takarım diyorsan n11 gibi sitelerden al kendin tak
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    yaver_ 4 sa. yeni yorumcu
    6s im güncelleme alacakmış adamsın apple 🤗
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    oly1786 (caner nebi) 4 sa.
    Iphone 7 gerçekten çok güzel cihaz, takılmadan 3 yıldır kullanıyorum.
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    6681 kez okundu.
    32 kişi, toplam 33 yorum yazdı.

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    3 etiket daha ios 14 wwdc iOS / OS X / tvOS / watchOS
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