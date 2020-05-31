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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Band 5'in çıkış tarihi resmileşti

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin merakla beklenen akıllı bilekliği Mi Band 5'in hangi tarihte tanıtılacağı şirketin resmi WeChat hesabından duyuruldu.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi Band 5'in çıkış tarihi resmileşti
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    Uzun bir süredir haberlerimize konu olan akıllı bileklik modeli Xiaomi Mi Band 5'in ne zaman tanıtılacağı resmi olarak açıklandı. Xiaomi Mall WeChat hesabı, yeni nesil akıllı bilekliğin 11 Haziran tarihinde çıkacağını duyurdu.

    Temel özellikler açısından konuşacak olursak, Xiaomi Mi Band 5'in önceki modele kıyasla 1.2 inçlik daha büyük bir ekrana sahip olacağını belirtebiliriz. Daha önce yayınlanan fotoğraflarda, cihazın yeni bir şarj cihazı ile geleceği görülüyordu. Tasarım bakımından da bazı değişiklikler sunacağını beklemek yanlış olmayacaktır. Zira sızan bilgilere göre, Mi Band 5 selefine göre daha düz hatlarda bir tasarım anlayışına sahip.

    Xiaomi Mi Band 5'in çıkış tarihi resmileşti
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    SpO2 sensörü de olacak

    Mi Band 5'in destekleyeceği belirtilen bir başka yeni özellik de SpO2 (kandaki oksijen seviyesi) ölçüm seçeneği olacak. Kalp atış hızı izleme ve diğer sağlık fonksiyonlarının yanında, cihaz adet döngüsü izleme özelliği de sunacak.

    Tüm bunlara ek olarak Xiaomi Band 5, beş yeni egzersiz modu destekleyecek ve fotoğraf çekmek için telefonun kontrol edilmesini de sağlayacak. NFC sürümünün de ayrıca piyasaya sürüleceği akıllı bilekliğin hangi fiyat etiketiyle raflara çıkacağı ise henüz belli değil.



    https://www.gizchina.com/2020/05/31/xiaomi-mi-band-5-confirmed-to-come-on-june-11/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    FoBç (Fırat Orak) 18 dk. yeni yorumcu
    Spo2 ve beş yeni egzersiz modu destekleyecek ve fotoğraf çekmek için telefonun kontrol edilmesini de sağlayacak olması gerçekten bir akıllı bileklik için gerçekten güzel özellikler...
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    XanthiN (Ozan ) 21 dk.
    Bir süre Mi Band 3 kullandım, aylardır Mi Band 4 kullanmaktayım. Sensörlerin daha da gelişmesi gerekiyor çünkü tutarsızlıklar bir hayli fazla. Ayrıca MiFit mobil uygulamasını da beğenmiyorum. Biraz eksik ve karışık. Daha efektif sayfalarla daha verimli ve kullanıcı dostu olabilir. Tabii konuştuğumuz bir kaç on dolarlık ucuz bir bileklik, fiyatına göre iyi iş çıkarıyor o ayrı. Mi Band 5'i de merakla bekliyorum.
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