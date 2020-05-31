Xiaomi Mi Band 5'in çıkış tarihi resmileşti

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Uzun bir süredir haberlerimize konu olan akıllı bileklik modeli Xiaomi Mi Band 5'in ne zaman tanıtılacağı resmi olarak açıklandı. Xiaomi Mall WeChat hesabı, yeni nesil akıllı bilekliğin 11 Haziran tarihinde çıkacağını duyurdu.

Temel özellikler açısından konuşacak olursak, Xiaomi Mi Band 5'in önceki modele kıyasla 1.2 inçlik daha büyük bir ekrana sahip olacağını belirtebiliriz. Daha önce yayınlanan fotoğraflarda, cihazın yeni bir şarj cihazı ile geleceği görülüyordu. Tasarım bakımından da bazı değişiklikler sunacağını beklemek yanlış olmayacaktır. Zira sızan bilgilere göre, Mi Band 5 selefine göre daha düz hatlarda bir tasarım anlayışına sahip.

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SpO2 sensörü de olacak

Mi Band 5'in destekleyeceği belirtilen bir başka yeni özellik de SpO2 (kandaki oksijen seviyesi) ölçüm seçeneği olacak. Kalp atış hızı izleme ve diğer sağlık fonksiyonlarının yanında, cihaz adet döngüsü izleme özelliği de sunacak.

Tüm bunlara ek olarak Xiaomi Band 5, beş yeni egzersiz modu destekleyecek ve fotoğraf çekmek için telefonun kontrol edilmesini de sağlayacak. NFC sürümünün de ayrıca piyasaya sürüleceği akıllı bilekliğin hangi fiyat etiketiyle raflara çıkacağı ise henüz belli değil.

https://www.gizchina.com/2020/05/31/xiaomi-mi-band-5-confirmed-to-come-on-june-11/

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