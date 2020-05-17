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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Band 5 ve Mi Band 4C için geri sayım başladı

    Uzunca bir süredir beklenen Mi Band 5 için geri sayım başladı. Xiaomi'nin çok yakında piyasaya sürmeyi planladığı iki yeni akıllı bileklik sertifikasyon sürecinde görüldü.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Band 5 ve Mi Band 4C için geri sayım başladı
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    Xiaomi yeni akıllı bilekliklerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen Mi Band 5, Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) tarafından sertifikalandırıldı.

    NCC veritabanında listelenen cihazın model numarası XMSH10HM. Sertifika alan akıllı bileklik piyasaya sürülmeye bir adım daha yaklaştı.

    Ayrıca Bkz. "Realme X50 Pro Player Edition özellikleri ve fiyatı sızdırıldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Huami açıkladı: Xiaomi ile sorunumuz yok Mi Band 5 bu yıl çıkacak

    Ayrıca Xiaomi Mi Band 4C'nin varlığına dair bir onay da geldi. HMSH01GE model numarasına sahip cihaz, Endonezyalı telekomünikasyon kurumu Indonesia Telecom'un kayıtlarında ortaya çıktı.

    Çinli şirket muhtemelen Mi Band 4C adı altında, Nisan ayında tanıtılan uygun fiyatlı Redmi Band'i piyasaya sürecek.

    Xiaomi Mi Band 5 ve Mi Band 4C için geri sayım başladı
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    Mi Band 5 ne zaman tanıtılacak?

    Xiaomi Mi Band 5'in 1.2 inçlik AMOLED ekran taşıması bekleniyor. Buna ek olarak cihazın global versiyonunda da NFC desteği olacağına yönelik bilgiler var.

    Xiaomi Mi Band 5 ve Mi Band 4C için geri sayım başladı
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    Redmi Band, 1.08 inç boyutunda renkli bir ekrana sahip Akıllı bilekliğin 14 güne kadar pil ömrü sunduğunu ve NFC modülü içermediğini belirtelim. Fiyat etiketi ise sadece 14 dolar.

    Xiaomi Mi Band 5'in, Haziran ayında tanıtılması bekleniyor.



    https://www.gizchina.com/2020/05/15/xiaomi-mi-band-5-certified-and-mi-band-4c-confirmed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fitamino (Olgun Portakal) 15 sa. en beğenilen
    14$ turkiye satis fiyati 300tl. Yaziklar olsin ya.
    3 Yanıt Yanıtla +24
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    by_dj_omar (Omar Amar) 14 sa.
    Bu zamanda akıllı bileklik alınmaz ki dolar 7 TL :)
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    yhyilkrgll (Yahya Ilker) 9 sa.
    300 tl den fazla olur gibime geliyor
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    Nınja (Nınja ) 13 sa.
    14 dolar ; biz de yara bandı kullanırız
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    by_dj_omar (Omar Amar) 14 sa.
    Bu zamanda akıllı bileklik alınmaz ki dolar 7 TL :)
    Yanıtla +4
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    fitamino (Olgun Portakal) 15 sa. en beğenilen
    14$ turkiye satis fiyati 300tl. Yaziklar olsin ya.
    3 Yanıt Yanıtla +24
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