Xiaomi Mi Band 5 ve Mi Band 4C için geri sayım başladı

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Xiaomi yeni akıllı bilekliklerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen Mi Band 5, Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) tarafından sertifikalandırıldı.

NCC veritabanında listelenen cihazın model numarası XMSH10HM. Sertifika alan akıllı bileklik piyasaya sürülmeye bir adım daha yaklaştı.

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Ayrıca Xiaomi Mi Band 4C'nin varlığına dair bir onay da geldi. HMSH01GE model numarasına sahip cihaz, Endonezyalı telekomünikasyon kurumu Indonesia Telecom'un kayıtlarında ortaya çıktı.

Çinli şirket muhtemelen Mi Band 4C adı altında, Nisan ayında tanıtılan uygun fiyatlı Redmi Band'i piyasaya sürecek.

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Mi Band 5 ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi Mi Band 5'in 1.2 inçlik AMOLED ekran taşıması bekleniyor. Buna ek olarak cihazın global versiyonunda da NFC desteği olacağına yönelik bilgiler var.

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Redmi Band, 1.08 inç boyutunda renkli bir ekrana sahip Akıllı bilekliğin 14 güne kadar pil ömrü sunduğunu ve NFC modülü içermediğini belirtelim. Fiyat etiketi ise sadece 14 dolar.

Xiaomi Mi Band 5'in, Haziran ayında tanıtılması bekleniyor.

https://www.gizchina.com/2020/05/15/xiaomi-mi-band-5-certified-and-mi-band-4c-confirmed

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