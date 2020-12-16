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    E-Kitap Okuyucu ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Reader Pro e-kitap okuyucu duyuruldu

    Xiaomi Mi Reader Pro e-kitap okuyucu biraz daha Amazon Kindle Oasis karşısına çıkacak şekilde donatılmış. Pek çok Çinli bulut okuma sistemlerine entegre olabiliyor.
    5 gün
    3,5b
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    10
    E-Kitap Okuyucu
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Reader Pro e-kitap okuyucu duyuruldu
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    Mobil cihaz pazarında önemli başarılar elde eden Çinli Xiaomi; elektronik kitap okuyucu pazarına da yavaş yavaş ısınıyor. Firma özellikleriyle iddialı Mi Reader Pro adındaki okuyucusunu duyurdu.

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    Xiaomi Mi Reader Pro özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Mi Reader Pro modeli 7.8 inçlik e-mürekkep ekranında inç başına 330 piksel yoğunluk sunuyor. LED aydınlatma 24 seviyeli parlaklık ayarına sahip ve dış ortama göre daha konfrolu bir okuma tecrübesi sunabiliyor.

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    4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alan okuyucuda 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. Android 8.1 üzerine özel bir ara yüz giydirilen okuyucuda Baidu ve WeChat Reading gibi okuma platformları entegre.

    Txt, epub, pdf, doc gibi bilinen tüm metin formatlarına destek veren okuyucu telefondan kitap aktarabiliyor. WiFi ve Bluetooth 5.0 yanında 3200mAh kapasiteli batarya 70 güne kadar idare edebiliyor. Xiaomi Mi Reader Pro okuyucu 140 Avro fiyat etiketine sahip.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_launches_mi_reader_pro_with_customizable_color_tone_and_voice_search-news-46753.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    E-Kitap okuyucu olarak, 1 yıldr kullanmakta olduğum Kobo Formayı öneririm düşünenlere.
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    V4LKyR 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Pahalı. 99 USD olsaydı havada kapmıştım bi tane.
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kindle vs varken buna para mı verilir
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu teknolojide artık renkli ekranlara odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. 1-2 firma bunu yaptı. Sonuçta herkes bu cihazlardan kitap okumak zorunda değil, çizgi roman okumak isteyen ya da ders slaytlarına bunlardan çalışmak isteyen pek çok insan vardır (mesela ben).
    Yanıtla +3
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    fotifoti (foti ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    ucuz değil ki
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    fiyat pahali o civarlarda kindle alirim
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Cok iyi haber. Paperwhite seviyesinde de bir uygun fiyatli model gelirse tadindan yenmez.
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    joven 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kitap bunlarla okunur yoksa tabletlerle bu iş olmaz
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    VaporWave (Emre ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sonunda rekabet artıyor ve bu teknoloji gelişecek. Sağ olasın Xiaomi.
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    dede17 (amdfusion ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İşte bu iyi oldu
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3527 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    xiaomi, Xiaomi Mi Reader Pro ve Ev Elektroniği
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