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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Watch Lite akıllı saatin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, yakın bir tarihte Mi Watch Lite akıllı adlı akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanırken, cihazın tasarımı ve teknik detayları da gün yüzüne çıktı.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi Watch Lite akıllı saatin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) veritabanında, Çinli Xiaomi'nin piyasaya sürülmeye hazırlandığı Mi Watch Lite hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Akıllı saat bazı pazarlarda Redmi markası altında satışa sunulabilir.

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    Yakın bir tarihte tanıtılması bekleniyor

    Xiaomi Mi Watch Lite'ın 1.41 inçlik dokunmatik bir ekran ile donatılacağı belirtiliyor. Akıllı saatin mevcut aydınlatma koşullarına bağlı olarak ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlama işlevinden de bahsedildiğini belirtelim. Bluetooth 5.1 kablosuz iletişim sayesinde akıllı saat, Android ve iOS işletim sistemlerini çalıştıran akıllı telefonlarla iletişim kurabilecek. Ayrıca cihaz bir GPS alıcısı da içerecek.

    Xiaomi Mi Watch Lite akıllı saatin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Mi Watch Lite, kalp atış hızındaki (HR) değişiklikleri günün her saatinde kaydedebilecek. Ayrıca cihazın 50 metre derinliğe kadar su geçirmezlik özelliğine sahip olacağını da belirtelim. 230 mAh kapasiteli bir pil ile geleceği belirtlien akıllı saatin, çeşitli spor modları da sunacak. Son olarak cihazın FCC sertifikası almasının, Xiaomi Mi Watch Lite'ın çok yakında ticari pazarlarda görücüye çıkacağı anlamı taşıdığını söylemek mümkün.



    https://www.mysmartprice.com/gear/xiaomi-mi-watch-lite-features-render-revealed-fcc-listing-expected-launch-soon/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 3 sa.
    Haylou fiyatında daha iyi özellikte olursa alırım
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