Xiaomi Mi Watch Lite akıllı saatin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

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ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) veritabanında, Çinli Xiaomi'nin piyasaya sürülmeye hazırlandığı Mi Watch Lite hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Akıllı saat bazı pazarlarda Redmi markası altında satışa sunulabilir.

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Yakın bir tarihte tanıtılması bekleniyor

Xiaomi Mi Watch Lite'ın 1.41 inçlik dokunmatik bir ekran ile donatılacağı belirtiliyor. Akıllı saatin mevcut aydınlatma koşullarına bağlı olarak ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlama işlevinden de bahsedildiğini belirtelim. Bluetooth 5.1 kablosuz iletişim sayesinde akıllı saat, Android ve iOS işletim sistemlerini çalıştıran akıllı telefonlarla iletişim kurabilecek. Ayrıca cihaz bir GPS alıcısı da içerecek.

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Xiaomi Mi Watch Lite, kalp atış hızındaki (HR) değişiklikleri günün her saatinde kaydedebilecek. Ayrıca cihazın 50 metre derinliğe kadar su geçirmezlik özelliğine sahip olacağını da belirtelim. 230 mAh kapasiteli bir pil ile geleceği belirtlien akıllı saatin, çeşitli spor modları da sunacak. Son olarak cihazın FCC sertifikası almasının, Xiaomi Mi Watch Lite'ın çok yakında ticari pazarlarda görücüye çıkacağı anlamı taşıdığını söylemek mümkün.

https://www.mysmartprice.com/gear/xiaomi-mi-watch-lite-features-render-revealed-fcc-listing-expected-launch-soon/

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