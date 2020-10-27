Starlink uydu internetin herkese açık beta testleri başlıyor: Aylık abonelik 99 dolar

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SpaceX yakında Starlink uydu internet hizmetnin herkese açık beta testine başlayacak. Bazı kullanıcılar, şirketten kendilerini programa katılmaya davet eden bir e-posta aldılar bile. Ayrıca Starlink'in iOS platformu için resmi uygulaması AppStore'da göründü bile.

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SpaceX aslında geçtiğimiz yaz Starlink'in kapalı beta testini gerçekleştirmişti. Bu teste şirket çalışanlarının katıldığını belirtmemiz gerek. İlk testler, internet iletişim uydularının tam olarak konuşlandırılmış bir ağı olmamasına rağmen oldukça iyi bir internet bağlantı hızı olduğunu doğrulamıştı. Bugün Reddit forumunun kullanıcılarından biri, şirketten onu Starlink'in beta testine katılmaya davet eden bir e-posta aldığını bildirdi.

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499 dolarlık ekipman gerekiyor

Beta teste katılan kullanıcıların, 20 ila 40 ms arasında değişen gecikme seviyeleri ile 50 ila 150 Mbps arasında internet hızları alabilecekleri belirtilmiş. Şirket ayrıca, kullanımda olan uydu sayısının az olması nedeniyle uydu iletişiminin bir süre tamamen kullanılamayacağı konusunda da uyarıyor. SpaceX'in yaz aylarında İnternet bağlantısı gecikmelerini 16-19 ms'ye düşürmeyi planladığı ise e-postanın dikkat çeken kısımlarından biri diyebiliriz. Tam Boyutta Gör

Şirket e-postada, beta testin bir parçası olarak Starlink uydu internetin nasıl kullanılacağını da açıklıyor. Beta teste katılacak olan kullanıcıların 499 dolarlık bir ekipman masrafını gözden çıkarmaları gerektiği ve hizmetin aylık fiyatının ise 99 dolar olacağı belirtilmiş. Bugün resmi Starlink uygulaması iOS işletim sistemi için AppStore'da ortaya çıktı. Uygulama, gerekli ekipman ayarlarını yapmanıza ve uydu internet hizmetine bağlanmanıza yardımcı olacak. Ayrıca veri aktarım hızı testlerini yapmanıza ve internet bağlantısı sorunlarıyla ilgili raporlar ve şikayetler göndermenize de olanak tanıyor.

https://www.reddit.com/r/Starlink/comments/jitefj/i_just_officially_received_an_email_invite_to_the/

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