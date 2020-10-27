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    Starlink uydu internetin herkese açık beta testleri başlıyor: Aylık abonelik 99 dolar

    SpaceX tarafından inşa edilen uydu internet hizmeti Starlink'in, herkese açık beta testlerine başlanacağı açıklandı. Ancak beta teste katılmanın maliyeti oldukça yüksek.
    21 dk. (Son Güncelleme: 11 dk.)
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Starlink uydu internetin herkese açık beta testleri başlıyor: Aylık abonelik 99 dolar
    Tam Boyutta Gör

    SpaceX yakında Starlink uydu internet hizmetnin herkese açık beta testine başlayacak. Bazı kullanıcılar, şirketten kendilerini programa katılmaya davet eden bir e-posta aldılar bile. Ayrıca Starlink'in iOS platformu için resmi uygulaması AppStore'da göründü bile.

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    SpaceX aslında geçtiğimiz yaz Starlink'in kapalı beta testini gerçekleştirmişti. Bu teste şirket çalışanlarının katıldığını belirtmemiz gerek. İlk testler, internet iletişim uydularının tam olarak konuşlandırılmış bir ağı olmamasına rağmen oldukça iyi bir internet bağlantı hızı olduğunu doğrulamıştı. Bugün Reddit forumunun kullanıcılarından biri, şirketten onu Starlink'in beta testine katılmaya davet eden bir e-posta aldığını bildirdi.

    Starlink uydu internetin herkese açık beta testleri başlıyor: Aylık abonelik 99 dolar
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    499 dolarlık ekipman gerekiyor

    Beta teste katılan kullanıcıların, 20 ila 40 ms arasında değişen gecikme seviyeleri ile 50 ila 150 Mbps arasında internet hızları alabilecekleri belirtilmiş. Şirket ayrıca, kullanımda olan uydu sayısının az olması nedeniyle uydu iletişiminin bir süre tamamen kullanılamayacağı konusunda da uyarıyor. SpaceX'in yaz aylarında İnternet bağlantısı gecikmelerini 16-19 ms'ye düşürmeyi planladığı ise e-postanın dikkat çeken kısımlarından biri diyebiliriz.

    Starlink uydu internetin herkese açık beta testleri başlıyor: Aylık abonelik 99 dolar
    Tam Boyutta Gör

    Şirket e-postada, beta testin bir parçası olarak Starlink uydu internetin nasıl kullanılacağını da açıklıyor. Beta teste katılacak olan kullanıcıların 499 dolarlık bir ekipman masrafını gözden çıkarmaları gerektiği ve hizmetin aylık fiyatının ise 99 dolar olacağı belirtilmiş. Bugün resmi Starlink uygulaması iOS işletim sistemi için AppStore'da ortaya çıktı. Uygulama, gerekli ekipman ayarlarını yapmanıza ve uydu internet hizmetine bağlanmanıza yardımcı olacak. Ayrıca veri aktarım hızı testlerini yapmanıza ve internet bağlantısı sorunlarıyla ilgili raporlar ve şikayetler göndermenize de olanak tanıyor.



    https://www.reddit.com/r/Starlink/comments/jitefj/i_just_officially_received_an_email_invite_to_the/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alprkrkmz (alper korkmaz) 14 dk. en beğenilen
    Türkiye’de kullanma hayalleri olanlar vardı. Geçmiş olsun.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    mrtkrdag (Murat Karadağ) 1 dk. (düzenlendi)
    Yani şimdi valla sovmiyim diyorum da başlık pahalı dedikten sonra bile gerildim. Amerika'daki insanlar 100 liraya abone oluyor kur farkı ile vallahi burada 100 lira olsa inanın ki 10 binlerce hatta yuzbinlerce internet anlamında merakı olan insanlar bu beta sürümü deneyecektir. Silivri + DH yönetim korkusundan dolayı buralarda küfürler okudunuz sayınız lütfen efendim.
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    Halorandal 2 dk.
    800 lira 150 mbps o da şanslıysan starlik gelecek türk Telekom gidecek



    CccELONccC.
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 3 dk.
    Buraya şayet gelirse ve simetrik 1000/1000 vs hızlara ulaşılırsa 99 $ hiç bir şey. Yerli (!) dostlarımızdan uygun oluyor yani.
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    blackzeros 7 dk.
    zamanla iner fiyatlar.
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 14 dk. en beğenilen
    Türkiye’de kullanma hayalleri olanlar vardı. Geçmiş olsun.
    Yanıtla +7
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    XpressMusic34 13 dk. (düzenlendi)
    Güncel kur ile

    806,99 TL arkadaşlar.
    4.067,35 TL de ekipman bedeli imiş.
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