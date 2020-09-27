Xiaomi, Mi Watch'un uygun fiyatlı versiyonu Mi Watch Lite'ı duyurmaya hazırlanıyor

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Xiaomi, geçtiğimiz yıl 190$'dan piyasaya sürdüğü Mi Watch'un uygun fiyatlı modeli Mi Watch Lite'ı sertifikalandırdı. Yeni akıllı saatin yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

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Redmi Watch olarak yeniden markalaştırılabilir

Xiaomi'nin yeni akıllı saati, Mi Watch Lite olarak isimlendirilse de sertifikadaki REDMIWT02 model numarası dikkat çekiyor. Buna göre Mi Watch Lite, farklı pazarlarda Redmi Watch olarak satışa sunulabilir.

Xİaomi Mi Watch Lite, Redmi Watch olarak yeniden markalaştırıldığı takdirde Redmi'nin ilk akıllı saati olma unvanını taşıyacak. Henüz özelliklerine ilişkin bir bilginin yer almadığı akıllı saatin ekim ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.

https://www.ithome.com/0/510/946.htm

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