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    Xiaomi, Mi Watch'un uygun fiyatlı versiyonu Mi Watch Lite'ı duyurmaya hazırlanıyor

    Apple Watch'a benzerliğiyle dikkat çeken Xiaomi Mi Watch'un uygun fiyatlı modeli Mi Watch Lite yolda. Akıllı saatin bazı pazarlarda, Redmi Watch ismiyle yeniden markalaştırılması bekleniyor.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi, Mi Watch'un uygun fiyatlı versiyonu Mi Watch Lite'ı duyurmaya hazırlanıyor
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    Xiaomi, geçtiğimiz yıl 190$'dan piyasaya sürdüğü Mi Watch'un uygun fiyatlı modeli Mi Watch Lite'ı sertifikalandırdı. Yeni akıllı saatin yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

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    Redmi Watch olarak yeniden markalaştırılabilir

    Xiaomi'nin yeni akıllı saati, Mi Watch Lite olarak isimlendirilse de sertifikadaki REDMIWT02 model numarası dikkat çekiyor. Buna göre Mi Watch Lite, farklı pazarlarda Redmi Watch olarak satışa sunulabilir.

    Xİaomi Mi Watch Lite, Redmi Watch olarak yeniden markalaştırıldığı takdirde Redmi'nin ilk akıllı saati olma unvanını taşıyacak. Henüz özelliklerine ilişkin bir bilginin yer almadığı akıllı saatin ekim ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor. 



    https://www.ithome.com/0/510/946.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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