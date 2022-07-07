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    Xiaomi Mix Fold 2 katlanabilir telefonun ekran ve kamera özellikleri ortaya çıktı

    Xiaomi’nin gelecek katlanabilir telefonu Mix Fold 2 için yeni bilgiler paylaşıldı. Mi Mix Fold’un halefi Xiaomi MIX Fold 2’nin ekran ve kamera özellikleri ortaya çıktı.
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    Xiaomi Mi MIX Fold 2 özellikleri sızdırıldı

    Geçtiğimiz günlerde Leica kameralı 12S, 12S Pro ve 12S Ultra akıllı telefonlarını tanıtan Xiaomi’nin yeni katlanabilir telefonuna ilişkin bilgiler geldi.

    Geçtiğimiz yıl Mi Mix Fold katlanabilir akıllı telefonunu tanıtan şirket, halefini piyasaya sürmek için çalışıyor. Digital Chat Station’dan gelen yeni bir bilgi, yakında tanıtılması beklenen Xiaomi Mi Mix Fold 2 akıllı telefonun birkaç temel özelliği ve teknik özelliklerini ortaya çıkardı.

    Xiaomi Mix Fold 2 özellikleri ortaya çıktı

    Kod adı zizhan olan ve 22061218C model numarasını taşıyan yeni Xiaomi katlanabilir telefon, 8 inç ekran ve çift yöne katlanan tasarıma sahip olması beklenen 6.5 inç harici ekranla gelecek. Katlanır telefonun LTPD ekranı, 2.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızını destekleyecek. İşlemci tarafında tahmin edeceğiniz üzere Qualcomm’un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisini kullanacak.

    Katlanan telefonun dış tarafında Leica imzalı ve Dolby Vision HDR video kaydedebilen 50 megapiksel kamera sensörü olacağı iddia ediliyor. Xiaomi’nin kendi geliştirdiği görüntüleme çipi (Surge C1) de yer alabilir.

    Daha önce telefonun şarj bağlantı noktasından biraz daha kalın olacağı iddia edilmişti. Piyasadaki diğer katlanır telefonlara kıyasla daha ince bir model görebiliriz. Önümüzdeki haftalarda katlanabilir ekranlı Xiaomi telefon hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

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