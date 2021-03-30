İşte Xiaomi’nin ilk katlanabilir telefonu

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Xiaomi’nin bir süredir merakla beklenen ilk katlanabilir akıllı telefonu Mi MIX Fold tanıtıldı. İçe doğru katlanan Xiaomi Mi MIX Fold pek çok rekoru da beraberinde getiriyor ancak bir servet karşılığında.

Xiaomi Mi MIX Fold ekranı

Xiaomi Mi MIX Fold içe doğru katlanabilir yapıda yani Samsung Galaxy Z Fold 2 ve Huawei Mate X2 ile benzer. Dış kısımda ikinci ekran yer alırken seramik kaplama ve desenli yapı Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

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Dış ekran 6.52 inçlik ve 2520 x 840 çözünürlüğünde. 27:9 görüntü oranı ekranı epey uzatmış. Ekran 90Hz tazeleme hızı sunarken 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. 900 nit parlaklık değeri ve HDR10+ desteği diğer özellikleri arasında. Özel bir yazılım ile ekrandaki görsellerin çözünürlükleri 2K seviyesine çıkarılabiliyor.

Ana ekran ise 8.01 inçlik WQHD+ çözünürlükte OLED panel kullanıyor. 4:3 görüntü oranı olan panel katlanabilir sınıfta en büyük panel olarak dikkat çekiyor. Ayrıca Dolby Vision destekli ilk katlanabilir telefon olma özelliğine sahip. 1 milyar renk sunan ekran 4300000:1 kontrast oranına sahip.

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Xiaomi Mi MIX Fold donanım ve soğutma

Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alan akıllı telefonda 6400MHz LPDDR5 RAM bellek ve UFS 3.1 depolama teknolojisi kullanılıyor. Kelebek tarzı soğutma sistemi birden fazla grafit katman ve büyük vakum odası ile en verimli soğutmayı sağlıyor. Telefonda hafıza genişlemesine yer verilmemiş.

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2460mAh + 2560mAh şeklinde çift batarya kullanan modelde 67W hızlı şarja yer veriyor. Batarya 37 dakikada tam doluyor ve Quick Charge 4+ ile Power Delivery 3.0 teknolojilerine destek sunuyor. Harman Kardon imzalı 4 stereo hoparlör 15V akıllı güçlendirici ile desteklenmiş ve 3D mekansal ses oluşturabiliyor.

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Xiaomi Mi MIX Fold kamerası

Xiaomi Mi MIX Fold sektörde ilk kez sıvı lens teknolojisi ile geliyor. 8MP çözünürlüğündeki telefoto sensörde yer alan lens iki film arasına özel bir sıvı sıkıştırıyor ve yönlendirilmiş bir etki ile eğrilik seviyesini değiştirilebiliyor, böylece de istenen optik etkiyi elde edebiliyor.

Sıvı lens küçük motorlarla çalıştırılıyor. Sıvının kendisi özel bir süper şeffaf film içinde ve yüksek ışık geçirgenliğine, ayrıca çevre koşullarına karşı dirence de sahip. Lensin şekli değişirken, odak uzaklığı da değişiyor. Lens 3x optik yakınlaştırma ve 3cm makro yakınlaştırma yapabiliyor.

Ana kamera 108MP Samsung ISOCELL HM2 sensör barındırıyor. Üçüncü kamera 13MP çözünürlüğünde ve geniş açılı. Dış ekran üzerinde 20MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Kamera paketindeki diğer bir ilk ise Xiaomi imzalı Surge C1 özelleştirilmiş görüntü yongasına yer verilmesi. Özel algoritmalar, düşük ışık odağı, otomatik pozlama, otomatik beyaz dengesi gibi işlemler bu yonga tarafından yerine getiriliyor. Böylece ana işlemciye yük binmiyor.

Xiaomi Mi MIX Fold fiyatı ve çıkış tarihi

WiFi 6E, Bluetooth 5.2 gibi özellikleri olan Xiaomi Mi MIX Fold gelecek ay ortasında piyasada olacak. Fiyatlar ise şu şekilde:

Mi MIX Fold 12GB RAM + 256GB – 1521$

Mi MIX Fold 12GB RAM + 512GB – 1673$

Mi MIX Fold 16GB RAM + 512GB – 1976$

https://www.gizmochina.com/2021/03/30/xiaomi-mi-mix-fold-has-a-snapdragon-888-chip-liquid-lens-and-a-5020mah-battery-that-charges-at-67w/

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