Xiaomi'nin yeni katlanan telefonuna yoğun ilgi: 5 dakikada stoklar eridi

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde ince katlanabilir ekranlı akıllı telefon modelli Mix Fold 2’yi tanıtmıştı. Çin’de satışa çıkan katlanan telefon, büyük ilgi gördü, stoklar kısa sürede tükendi.

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5 dakikada satışlar tamamlandı

Xiaomi, birkaç gün önce Redmi K50 Ultra ile birlikte günümüzün en ince katlanan ekranlı telefonu MIX Fold 2’yi tanıtmıştı. Bugün Çin’de resmi olarak satışa çıktı ve Xiaomi, beş dakika gibi oldukça kısa bir sürede stokların tükendiği haberini verdi. MIX Fold 2 kaç adet sattı? bilgisi paylaşılmadı.

Xiaomi Mix Fold 2 fiyatı ne kadar?

Xiaomi Mix Fold 2, farklı bellek ve depolama alanı seçenekleriyle geliyor. 12GB RAM 256GB depolama alanlı baz modelin fiyatı; 1325 dolar. 12GB RAM 512GB depolama alanlı modelin fiyatı; 1474 dolar. Tepe model olarak geçen 12GB RAM 1TB depolama alanlı model de 1769 dolar olarak fiyatlandırılıyor.

Xiaomi Mix Fold 2 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Teknik özelliklere gelince, Xiaomi MIX Fold 2 katlanan telefon, 6.5 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass Victus korumasına sahip Samsung E5 AMOLED panele sahip. Cihaz açıldığında 8.3 inç, 2.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan Eco OLED ekranla karşılaşılıyor. Ultra ince cam ve ekran altı kameraya sahip. Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Plus Gen 1’den güç alan telefon, Leica marka üçlü kamera sistemiyle geliyor. Yazılım tarafında, MIUI 13 ile özelleştirilen Android 12 işletim sistemiyle geliyor.

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Xiaomi Mix Fold 2 katlanan telefon, Çin'de yok sattı