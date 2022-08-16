Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin yeni katlanan telefonuna yoğun ilgi: 5 dakikada stoklar eridi

    Xiaomi'nin yeni katlanan telefonu Mix Fold 2, beklendiği üzere bugün Çin'de satışa çıktı. Çinli teknoloji devi, yalnızca 5 dakikada satışların tamamlandığını bildirdi.
    Oy Ver

    Xiaomi MIX Fold 2 satışı

    Xiaomi, geçtiğimiz günlerde ince katlanabilir ekranlı akıllı telefon modelli Mix Fold 2’yi tanıtmıştı. Çin’de satışa çıkan katlanan telefon, büyük ilgi gördü, stoklar kısa sürede tükendi.

    5 dakikada satışlar tamamlandı

    Xiaomi, birkaç gün önce Redmi K50 Ultra ile birlikte günümüzün en ince katlanan ekranlı telefonu MIX Fold 2’yi tanıtmıştı. Bugün Çin’de resmi olarak satışa çıktı ve Xiaomi, beş dakika gibi oldukça kısa bir sürede stokların tükendiği haberini verdi. MIX Fold 2 kaç adet sattı? bilgisi paylaşılmadı.

    Xiaomi Mix Fold 2 fiyatı ne kadar?

    Xiaomi Mix Fold 2, farklı bellek ve depolama alanı seçenekleriyle geliyor. 12GB RAM 256GB depolama alanlı baz modelin fiyatı; 1325 dolar. 12GB RAM 512GB depolama alanlı modelin fiyatı; 1474 dolar. Tepe model olarak geçen 12GB RAM 1TB depolama alanlı model de 1769 dolar olarak fiyatlandırılıyor.

    Xiaomi Mix Fold 2 özellikleri

    Xiaomi Mix Fold 2 katlanan telefon, Çin'de yok sattı
    Tam Boyutta Gör

    Teknik özelliklere gelince, Xiaomi MIX Fold 2 katlanan telefon, 6.5 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass Victus korumasına sahip Samsung E5 AMOLED panele sahip. Cihaz açıldığında 8.3 inç, 2.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan Eco OLED ekranla karşılaşılıyor. Ultra ince cam ve ekran altı kameraya sahip. Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Plus Gen 1’den güç alan telefon, Leica marka üçlü kamera sistemiyle geliyor. Yazılım tarafında, MIUI 13 ile özelleştirilen Android 12 işletim sistemiyle geliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız