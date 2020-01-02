TSMC, iPhone 12 modelleri için 5nm A14 yonga seti üretecek

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Yeni yayınlanan bir rapora göre Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC, Apple'ın iPhone 12 ismiyle piyasaya sürmesi beklenen cihazlara A14 yonga seti üreten tek şirket olacak.

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Apple 7nm işlemciden, 5nm'ye geçiyor

DigiTimes'ın raporunda yer alan bilgilere göre TSMC, Apple'ın yeni işlemcilerinin üretimine bu yılın ikinci çeyreğinde başlayacak. A14 yonga setleri 5nm üretim süreci kullanılarak üretilecek ve Apple, TSMC'nin üretim kapasitesinin üçte ikisini kaplamış olacak. iPhone 12 modellerinin Apple'ın 5nm işlemci ile gelen ilk akıllı telefonları olması da dikkat çeken bir nokta . Zira iPhone XS ve XR modelleri de şirketin 7nm işlemci ile gelen ilk cihazları olma özelliğine sahiplerdi.

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TSMC'nin ilk 5nm çip ürettiği müşterisinin Huawei'nin yonga seti bölümü olan HiSilicon olduğunu da belirtelim. Çinli şirketin Mart ayında piyasaya sürmeye hazırlandığı P40 modellerinin de 5nm Kirin 1020 işlemci ile gelmesi bekleniyor. Tüm bunlara ek olarak iPhone 12 ile ilgili şimdilik A14 işlemci dışında başka bir teknik detay ortaya çıkmış değil.

https://www.digitimes.com/news/a20200102VL200.html

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