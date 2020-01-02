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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC, iPhone 12 modelleri için 5nm A14 yonga seti üretecek

    Tayvanlı yarı iletken üreticisi TSMC, Apple'ın Eylül ayında piyasaya süreceği yeni nesil iPhone modelleri için 5nm A14 işlemciler üretecek. Ayrıca şirket Apple'ın tek yonga seti tedarikçisi olacak.
    2 hf.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    TSMC, iPhone 12 modelleri için 5nm A14 yonga seti üretecek
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    Yeni yayınlanan bir rapora göre Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC, Apple'ın iPhone 12 ismiyle piyasaya sürmesi beklenen cihazlara A14 yonga seti üreten tek şirket olacak.

    Ayrıca Bkz. "Japonya, 100 Gbps'ye kadar hız sunabilen 6G yongası geliştirdi"

    Apple 7nm işlemciden, 5nm'ye geçiyor

    DigiTimes'ın raporunda yer alan bilgilere göre TSMC, Apple'ın yeni işlemcilerinin üretimine bu yılın ikinci çeyreğinde başlayacak. A14 yonga setleri 5nm üretim süreci kullanılarak üretilecek ve Apple, TSMC'nin üretim kapasitesinin üçte ikisini kaplamış olacak. iPhone 12 modellerinin Apple'ın 5nm işlemci ile gelen ilk akıllı telefonları olması da dikkat çeken bir nokta . Zira iPhone XS ve XR modelleri de şirketin 7nm işlemci ile gelen ilk cihazları olma özelliğine sahiplerdi.

    TSMC, iPhone 12 modelleri için 5nm A14 yonga seti üretecek
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    TSMC'nin ilk 5nm çip ürettiği müşterisinin Huawei'nin yonga seti bölümü olan HiSilicon olduğunu da belirtelim. Çinli şirketin Mart ayında piyasaya sürmeye hazırlandığı P40 modellerinin de 5nm Kirin 1020 işlemci ile gelmesi bekleniyor. Tüm bunlara ek olarak iPhone 12 ile ilgili şimdilik A14 işlemci dışında başka bir teknik detay ortaya çıkmış değil.



    https://www.digitimes.com/news/a20200102VL200.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ultramarine caeruleum 2 hf. en beğenilen
    Ulaşılabilir İşlemci teknolojisindeki geldiğimiz Nano boyut seviyesi gerçekten çok heyecan verici
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    ..
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    smart1978 2 hf.
    5 nano metre yi artik dizustulerinde de gorsek :) ... Hem daha fazla guc sunabilirler :) bataryasi da uzunca gider ... Ya da cok daha uzun sure kullanimli ultrabooklar . Yogun islemleri bir gunde dayanma :) . Oyle basit internette gezinme ile iddia edilen 12 24 36 saat lerden bahsetmiyorum :) ...
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    gun 2 hf. smart1978
    Intel’in 10 nm ise TSMC’nin 5 nm’si aynı ölçümleri kullanmıyor.



    Çipin farklı yerlerini ölçüyorlar o yüzden teknoloji TSMC’de daha iyi gibi gözüküyor.



    Halbuki Intel’in ki daha iyi diye okumuştum.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Insallah agustos ayinda tanitirlar. Okul baslamadan alirim.
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    atillagoguslu 1 hf. DH Misafiri
    Her zamanki gibi Eylül ayında gelecek, Ekim-Kasım gibi Türkiye'de satın alınabilir olur.
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    ultramarine caeruleum 2 hf. en beğenilen
    Ulaşılabilir İşlemci teknolojisindeki geldiğimiz Nano boyut seviyesi gerçekten çok heyecan verici
    Yanıtla +5
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