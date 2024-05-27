Xiaomi Redmi 13 4G yakında geliyor: Neler sunacak?

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Redmi serisinin giriş modeli Redmi 13 4G'yi duyurmaya hazırlanıyor. Yakında çıkacak olan uygun fiyatlı modelin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı. Telefon neler sunacak hep birlikte bakalım.

Xiaomi Redmi 13 4G beklenen özellikleri

Sızan bu görüntüde Redmi 13 4G'nin iki dairesel ada içerisinde yer alan çift kamera kurulumuna sahip olduğı görülüyor. Buna ek olarak dairesel bir LED flaş yer alıyor. Ekran tarafında, Full HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,79 inç büyüklüğünde LCD ekran yer alıyor.

Telefonun Mediatek'in Helio G91 Ultra platformuyla gelmesi bekleniyor. ile donatılması bekleniyor. İşlemcinin, giriş seviyesi Helio G88'in güncellenmiş versiyonu olduğunu belirtelim, dolayısıyla benzer performans değerlerine sahip olmasını bekleyebiliriz. Bu işlemciye 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı eşlik edecek. Batarya tarafında ise 5.000 mAh kapasiteli pilin yer alması muhtemel.

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Redmi 13 4G'de en büyük gelişim kamera tarafında gerçekleşecek. Redmi 12'deki 50 MP ana kameradan 108 MP çözünürlüğündeki kameraya geçilecek. Diğer kamera hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

Xiaomi Redmi 13 4G muhtemel fiyatı

Redmi 13 4G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sahip sürümünün 216 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. 8 GB/256 GB'lık versiyonunun ise 249 dolar fiyat ile satışa sunulması bekleniyor.

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