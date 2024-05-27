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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Redmi 13 4G yakında geliyor: Neler sunacak?

    Xiaomi, Redmi serisinin giriş modeli Redmi 13 4G'yi duyurmaya hazırlanıyor. Tasarımı ve özellikleri ortaya çıkan uygun fiyatlı telefon neler sunacak?           
    Xiaomi Redmi 13 4G yakında geliyor: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi serisinin giriş modeli Redmi 13 4G'yi duyurmaya hazırlanıyor. Yakında çıkacak olan uygun fiyatlı modelin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı. Telefon neler sunacak hep birlikte bakalım.

    Xiaomi Redmi 13 4G beklenen özellikleri

    Sızan bu görüntüde Redmi 13 4G'nin iki dairesel ada içerisinde yer alan çift kamera kurulumuna sahip olduğı görülüyor. Buna ek olarak dairesel bir LED flaş yer alıyor. Ekran tarafında, Full HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,79 inç büyüklüğünde LCD ekran yer alıyor.

    Telefonun Mediatek'in Helio G91 Ultra platformuyla gelmesi bekleniyor. ile donatılması bekleniyor. İşlemcinin, giriş seviyesi Helio G88'in güncellenmiş versiyonu olduğunu belirtelim, dolayısıyla benzer performans değerlerine sahip olmasını bekleyebiliriz. Bu işlemciye 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı eşlik edecek. Batarya tarafında ise 5.000 mAh kapasiteli pilin yer alması muhtemel.

    Redmi 13 4G'de en büyük gelişim kamera tarafında gerçekleşecek. Redmi 12'deki 50 MP ana kameradan 108 MP çözünürlüğündeki kameraya geçilecek. Diğer kamera hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

    Xiaomi Redmi 13 4G muhtemel fiyatı

    Redmi 13 4G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sahip sürümünün 216 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. 8 GB/256 GB'lık versiyonunun ise 249 dolar fiyat ile satışa sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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