Xiaomi Redmi 13 4G yakında geliyor: Neler sunacak?

Xiaomi Redmi 13 4G beklenen özellikleri
Sızan bu görüntüde Redmi 13 4G'nin iki dairesel ada içerisinde yer alan çift kamera kurulumuna sahip olduğı görülüyor. Buna ek olarak dairesel bir LED flaş yer alıyor. Ekran tarafında, Full HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,79 inç büyüklüğünde LCD ekran yer alıyor.
Telefonun Mediatek'in Helio G91 Ultra platformuyla gelmesi bekleniyor. ile donatılması bekleniyor. İşlemcinin, giriş seviyesi Helio G88'in güncellenmiş versiyonu olduğunu belirtelim, dolayısıyla benzer performans değerlerine sahip olmasını bekleyebiliriz. Bu işlemciye 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı eşlik edecek. Batarya tarafında ise 5.000 mAh kapasiteli pilin yer alması muhtemel.
Redmi 13 4G'de en büyük gelişim kamera tarafında gerçekleşecek. Redmi 12'deki 50 MP ana kameradan 108 MP çözünürlüğündeki kameraya geçilecek. Diğer kamera hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
Xiaomi Redmi 13 4G muhtemel fiyatı
Redmi 13 4G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sahip sürümünün 216 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. 8 GB/256 GB'lık versiyonunun ise 249 dolar fiyat ile satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.