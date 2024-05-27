Xiaomi 14 Civi geliyor: İşte tanıtım tarihi

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Mart ayında Çin'de tanıtılan Xiaomi Civi 4 Pro, Snapdragon 8s Gen 3, C8 OLED ekran ve daha fazlasıyla yankı uyandırmayı başarmıştı. Şimdi ise küresel pazara adım atacağı tarih belli oldu. Xiaomi 14 Civi olarak çok yakında geliyor.

Xiaomi Civi 4 12 Haziran'da geliyor

Bildiğiniz gibi Xiaomi Civi 4 Pro,Xiaomi 13 Lite adı altında geniş bir kullanım alanı bulan CIVI 2'nin aksine yalnızca Çin'de satışa sunuldu. Ancak daha önce akıllı telefonun "chenfeng" ve "N9" olmak üzere iki farklı model numarasına sahip olacağı aktarılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de Xiaomi Hindistan, Xiaomi 14 Civi adlı yeni bir modelin 12 Haziran'da tanıtılacağını duyurdu.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan teaser görüntüsüne baktığımızda, bunun yeniden markalanmış Xiaomi Civi 4 Pro olduğunu görüyoruz. Akıllı telefonun özellikleri ise açıklanmış değil. Ancak fikir vermesi açısından Xiaomi Civi 4 Pro'ya göz atabiliriz.

Hatırlayacak olursak Civi 4 Pro, Snapdragon 8s Gen 3‘ten güç alan ilk telefon konumunda. 4 nm mimariyle üretilen yonga setinde; 3,01 GHz’de çalışan bir Cortex-X4 birincil, 2,8 GHz’de çalışan dört Cortex-A720 performans ve 1,84 GHz’de çalışan üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeği yer alıyor.

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157.2×72.77×7.45mm ölçülerinde ve 179.3gr ağırlığında olan telefon, ön yüzünde 6,55 inç AMOLED (120Hz, FHD+) ekran, 50MP+50MP+12MP kamera, 32MP ön kamera ve 67W şarj destekli 4.700mAh pil ile tanıtıldı. Fiyatı ise 417 dolardan başlıyor.

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