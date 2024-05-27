Xiaomi 14 Civi geliyor: İşte tanıtım tarihi

Xiaomi Civi 4 12 Haziran'da geliyor
Bildiğiniz gibi Xiaomi Civi 4 Pro,Xiaomi 13 Lite adı altında geniş bir kullanım alanı bulan CIVI 2'nin aksine yalnızca Çin'de satışa sunuldu. Ancak daha önce akıllı telefonun "chenfeng" ve "N9" olmak üzere iki farklı model numarasına sahip olacağı aktarılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de Xiaomi Hindistan, Xiaomi 14 Civi adlı yeni bir modelin 12 Haziran'da tanıtılacağını duyurdu.
Hatırlayacak olursak Civi 4 Pro, Snapdragon 8s Gen 3‘ten güç alan ilk telefon konumunda. 4 nm mimariyle üretilen yonga setinde; 3,01 GHz’de çalışan bir Cortex-X4 birincil, 2,8 GHz’de çalışan dört Cortex-A720 performans ve 1,84 GHz’de çalışan üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeği yer alıyor.
157.2×72.77×7.45mm ölçülerinde ve 179.3gr ağırlığında olan telefon, ön yüzünde 6,55 inç AMOLED (120Hz, FHD+) ekran, 50MP+50MP+12MP kamera, 32MP ön kamera ve 67W şarj destekli 4.700mAh pil ile tanıtıldı. Fiyatı ise 417 dolardan başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.