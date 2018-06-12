Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MediaTek işlemcili Xiaomi Redmi 6 ve Xiaomi Redmi 6A tanıtıldı

Xiaomi, orta segmentin fiyat/performans canavarı olacak yeni telefonları Xiaomi Redmi 6 ve Xiaomi Redmi 6A'yı tanıttı. Xiaomi Redmi 6 ve Xiaomi Redmi 6A özellikleri ve fiyatı haberimizdE:
11 ay
14,3b
1
23
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MediaTek işlemcili Xiaomi Redmi 6 ve Xiaomi Redmi 6A tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

Xiaomi, orta ve giriş seviyesine yönelik Xiaomi Redmi 6 ile Xiaomi Redmi 6A modellerini tanıttı. Her iki telefon da gücünü MediaTek işlemciden alıyor. Xiaomi Redmi 6, özellikleriyle dikkat çekerken Xiaomi Redmi 6A çok düşük fiyatı ile öne çıkıyor.

Xiaomi Redmi 6 özellikleri

Orta seviyeye hitap edecek olan Xiaomi Redmi 6, gücünü MediaTek’in 12 nm üretim teknolojili ve sekiz çekirdekli Helio P22 mobil platformundan alıyor. Serinin önceki modeli olan Redmi 5’te 14 nm mimarili Snapdragon 450 tercih edilmişti.

Çerçevelerin bir miktar kalınlaştığı ve ekran boyutunun 5.45 inç boyutuna küçültüldüğünü görüyoruz. Önceki modelde olduğu gibi HD+ (720x1440) çözünürlüğünde 18:9 en boy oranlı ekran ile geliyor.

Tasarımsal anlamda aynı tasarım hatları korunurken arka kameranın sol üst köşeye taşınması ile Redmi serisinin yeni üyelerine benzer bir tasarıma geçiş yapılmış.


Bataryada da kısmi bir tasarrufa gidilmiş ve Redmi 5’deki 3300 mAh kapasitedeki pil yerine 3000 mAh büyüklüğünde bir pil tercihinde bulunulmuş. İşlemcinin 14 nanometreden 12 nanometreye düşmesi ile pil tasarrufu sağlanacak ve benzer kullanım süreleri sunacak (en azından teorik olarak olması gereken bu).

İki farklı konfigürasyonun bulunacağı Xiaomi Redmi 6; 3 GB RAM/32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM/64 GB depolama alanı seçeneği kullanıcıya sunulacak. Depolama alanını microSD kart ile genişletmek mümkün.


Çift arka kameraya terfi eden telefonda 12 MP + 5 MP çözünürlüğünde sensörler tercih ediliyor. MIUI 10’un yapay zekâ desteği sayesinde rakiplerinden daha başarılı portre fotoğraflar vaat ediyor.

Ön kamera için 5 MP çözünürlüğünde bir selfie kamera ile karşılaşıyoruz. MIUI 10un AI yüz tanıma özelliği sayesinde ekstra bir sensöre gerek olmadan yüz tanıma ile kilit açılabiliyor. Dileyen kullanıcılar, arka bölümde yer alan parmak izi okuyucusunu da tercih edebilecek. Kutudan Android 8.1 yüklü olarak çıkacak.

Xiaomi Redmi 6 fiyatı ve çıkış tarihi

Özellikleri geliştirilen Redmi 6 için geçtiğimiz yılın aynı fiyat etiketi tercih edilmiş. 3 GB RAM/32 GB depolama alanına sahip modeli 125 dolara, 4GB/64 GB depolama alanı sunan model ise 155 dolara satılacak. Çin’de 15 Haziran tarihinde piyasaya çıkış yapacak.

Xiaomi Redmi 6A özellikleri

 

MediaTek işlemcili Xiaomi Redmi 6 ve Xiaomi Redmi 6A tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

Xiaomi Redmi 6’ya benzer tasarıma sahip Redmi 6A, kırpılmış donanım özelliklerine sahip. En başta işlemcinin kırpıldığını ve 4 çekirdekli Helio A22 işlemcisinin kullanıldığını görmekteyiz. Serinin önceki telefonunda Snapdragon 425 kullanılıyordu. Helio A22, 12 nm üretim teknolojisi sayesinde daha yüksek performans ve daha fazla pil tasarrufu sunmayı vaat ediyor.

Depolama alanı olarak tek seçenek bulunduğu telefon 2 GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 16 GB depolama alanı ile geliyor.  

Redmi 6A modelinin aksine tek arka kameraya sahip telefonun arka kamerası 13 MP, ön kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde. AI kamera ve yazılımsal portre modu özellikleri bulunuyor.

5.45 inç büyüklüğünde 18:9 en boy oranlı ekranın tercih edildiği Redmi 6A’da parmak izi okuyucu bulunmuyor. Biyometrik doğrulama seçeneği olarak sadece yazılımsal yüz tanıma özelliğine yer verilmiş. Geçtiğimiz yıl tanıtılan modelde de parmak izi okuyucu bulunmuyordu.

MIU 10 yüklü olarak gelecek telefon Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutudan çıkacak.

Xiaomi Redmi 6A fiyatı ve çıkış tarihi

Xiaomi Redmi 6A’nın satış fiyatı 95 dolar olarak açıklandı. 15 Haziran tarihinde Çin’de satışa sunulacak.



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bilgecandede58 11 ay en beğenilen
95 dolar mı? Yani Türkiye'de 1500 TL(!)
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gravaze 11 ay
95 dolara telefon denmiş adam çöp yazmış. Sana 95 dolara ne sunmalarını bekliyorsun? Şu cihaz bile bizim yerli markaların 1000 liraya sattığından daha iyi konfigürasyona sahip. Seveceksen ona söv 95 dolarlık telefona değil.
95 dolara telefon denmiş adam çöp yazmış. Sana 95 dolara ne sunmalarını bekliyorsun? Şu cihaz bile bizim yerli markaların 1000 liraya sattığından daha iyi konf...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 11 ay
ÇÖPtek
ÇÖPoami
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
puandorg 2 hf. cEsor
Gerçekten anladığınıza sevindim. Noktalamasız, imlasız ani çıkışlara tepkiliyim.
İkinci konuya gelecek olursak, buradaki rütbenin benim için hiçbir değeri yok. Konuşma tarzınız rahatsız ederse ona göre davranırım. Ayrıca espri sizi memnun etmemiş olabilir. Müzik gibi espri de kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve normaldir. Bahsettiğim şey espriyi anlamamak değil, beğenmemek. Eleştiri insanın kendini düzeltme yöntemlerinden biridir. Eleştiri için de ayrıca teşekkür ediyorum.
Buradaki rütbe boş birşeydir. Mesaj sayısına göre verilen boş bir statüdür. Neden boş açıklayayım, binlerce boş mesaj atmış insan da yüksek rütbeli oluyor, birine yardım edip de bilgisini paylaşan adam da yüksek rütbeli oluyor. İlk söylediğimden bu forumda bir sürü var. Boş boş konuşup bir yere geldiğini sanmış. Bilgi sıfır, varsa yoksa laf. Ben burada konuşanların rütbesine değil, telaffuzuna ve saygısına bakarım. Sizi ezmek haddime değil, hiç bir insanın diğer insanı ezmesi haddine değildir. Lütfen bunu düşünün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
puandorg 2 hf. cEsor
Yaptığım espriyi açıklamaya çalıştığıma inanamıyorum.
Sayın bayım, orada anlatmaya çalıştığım şey şu; işe yarar ve ucuz bir telefon olduğu için, her kesimden insanın ilgisini çekeceğini, özellikle bahsettiğim yaşlı insanlara uygun olduğunu belirtmek istedim. Esprisi şu, ekranı büyük de olsa, ekrandaki yazı karakteri iri ve okunur olsa da dedelerimiz ve ninelerimiz her zaman "şuna bir bakıver, anlamadım ne yazıyor" diyebiliyor çoğunlukla. Telefona ve onu üretene bir lafım yok. Telefona ve onu üreten markaya laf atabilmek için, önce en az bir telefonun her parçasını üretebiliyor olup onu pazarlayabilmek gerekir. Burada bu telefona çöp diyen arkadaşların ürettiği telefonları görmeyi ve yorumlamayı çok isterim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cEsor 2 hf. puandorg
Kıymetli 't'eğmen;
Yaptığınız açıklama ile beni aydınlatmanız şahsımı cidden memnun etti. Yalnız şunu da belirtmeliyim ki; ampul ateşle yanar ama suyla söndürülemez. Ampulün kökünde bir elektrik vardır. Santraller yüksek ısıyla yani ateşle elektrik üretir. Ama suyla ampulü söndürmek imkansızdır. Zira ampulün içindeki ziya paresinin kaynağı olan elektriği ateş sağlasa da ampüle su döktüğümüz zaman söndürmemiz mümkün olmaz.
Hülasa, benim şuanda da faal olarak yapmak istediğim gibi, sizin bu özgür forumda belirttiğiniz yorumu eleştirel bir dille yanıtlamaktı. Sizin de bu eleştiriye açıklık getirmeniz gayet doğal. Ama bu konuda benim de bilgim dolayısıyla da fikrim olacağını belirtmek isterim. Yalnız bu teklifsiz diliniz beni gayet üzdü. Bu teklifsiz dilinizi kendinizin benden daha üst rütbede olmanızdan değil de daha evvelde yapmış olduğum yorumdaki hızlı yazmaktan doğan teklifsiz dilime vermiş olduğunuz gizli uyarı olduğunu yürekten dilerim.
Şimdi de duygularımı bir yana bırakıp zihni düşüncelerimi dile getirmek isterim. Benden daha üst rütbede olmanız ast rütbede olanları ezmeniz anlamına gelmiyor. Üst bir dille aktarma özgürlüğünüz var ise eğer sizden üst rütbede olanların sizi ezmesi gibi bir durumda yaşadığınız moral bozukluğunu benim de yaşadığım zahiri doğrudur.
Yanıtınızın içeriğine varacak olursak eğer; savunduğunuz esprinizin çok yersiz olduğunu da belirtmek isterim. Çağımızda 7'den 70'e herkesin teknolojiden faydalandığı apaçık ortadadır. Bu medya duvarının başlıca kuruluş sebebi de zati teknolojidir. Her neyse, sanırım kullanılan kavramların göreceli olduğunu düşünemediniz. Bunu da okuma-yazma bilmeyen Temelin gözlükçüde kitap okuyamamasını anlatan fıkra ile kaynaklandırarak bu konuyu da en temiz duygularımla aleyhinize onaylıyorum.
Yorumunuzun son paftasını açıklamaya gerek duymuyorum. Zira ben de sizin düşündüğünüz gibi düşünüyorum. Bu medya duvarını çeşitli algılara ortak ederek bu medya duvarını boş yere karalamamalıyız. Son olarak aynı fiili bu yorumları yazan zat-ı muhteremlerden de beklerim.
Kamuoyuna saygı ve ehemmiyetle duyurulur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
puandorg 2 hf. cEsor
Espriyi anlamadıysan bence konuşmamalısın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cEsor 2 hf. puandorg
yapmaya çalıştığınız espride anlaşılmayacak bir şey yok; yalnız 5.45 inç ekran gayet ideal. tek sorun senin de anlatmaya çalıştığın gibi ekran büyük olmasına rağmen 'Çerceve Boyutu'
Çerçeve boyutunu elbette yok saymayacağım, lakin çerçevesiz tam ekran arıyorsan bir araba parası bayılmalısın zira dolar malum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The white warrior 9 ay
Xiaomi redmi 6a a101e gelse de alsak. 105 dolara 12 nm işlemci, 3 gb ram, 32 gb hafıza ile tam f/p telefon. Türkiyede 700 lira olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 11 ay
cop yazanlar olmus fakat 95 dolarlik! bir cihazdan bahsediyoruz... ne kadar ekmek o kadar kofte yani
bu fiyata bu ozellikle super bence
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gravaze 11 ay
95 dolara telefon denmiş adam çöp yazmış. Sana 95 dolara ne sunmalarını bekliyorsun? Şu cihaz bile bizim yerli markaların 1000 liraya sattığından daha iyi konfigürasyona sahip. Seveceksen ona söv 95 dolarlık telefona değil.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cenking 11 ay
Hoparlör arka tarafta konumlandırılmış.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 11 ay Cenking
Kesinlikle inanılmaz vizyonsuz bir karar eğer o hoparlör ise!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 11 ay
Geçen seneye göre geriye gidiş yaşanmış, işlemciler daha iyi gibi görünse de sütten ağzı yanan misali MTK'ya her zaman kuşku ile bakmışımdır bir X25 kullanıcısı olarak. Kızılötesi kaldırılmış, batarya ve ekran küçültülmüş, çerçeve oranı çok az da olsa artmış, bir tek kamera ve işlemci ileri gitmiş, arkada Mi logosunun altındaki siyah noktaları anlamadım sadece...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zimmerit 5 ay Bloodin
Mtk işlemcilerin giriş seviyesi dışında helio serileri gayet iyi mesela p60 oldukça iyi bir işlemci.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 11 ay
Çerçevelerde neden geriye gider ki insan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
puandorg 11 ay
Bu telefon da, 60 yaş üstü olup, "oğlum/kızım şunun ekranında bişeyler yazıyor bakıversene." diyen babaanne, dede ve yaşıtlarına gelsin.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cEsor 2 hf. puandorg
daha ne istiyon dana dili falan mı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14317 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi redmi 6, xiaomi redmi 6a ve
7 etiket daha xiaomi redmi 6 özellikleri xiaomi redmi 6 fiyatı xiaomi redmi 6a özellikleri xiaomi redmi 6a fiyatı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Uber'in 5 MB'lık hafif sürümü yayınlandı 11 ay Samsung, Apple davasında hükmedilen tazminata itiraz etti 11 ay Xiaomi Mi8 kutu açılışı ve ilk inceleme 11 ay "Plajların su kalitesi" internet üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor 11 ay Shadow of the Tomb Raider "Yeni üçlemenin son halkası" 11 ay Facebook, yeni Anılar özelliği ile tüm hatıralarınızı tek bir yere taşıyor 11 ay 2018 Dünya Kupası başlıyor! Maçlar nasıl izlenir? Nereden takip edilir? 11 ay Gigabyte'ın yeni hamlesi: SSD pazarına girdi 11 ay Yeni Citroen C4 Cactus Türkiye fiyatı belli oldu 11 ay PES 2019’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yer alacak [Video] 11 ay Vivo rüyayı gerçeğe dönüştürdü: Karşınızda çentiksiz ve çerçevesiz Vivo Nex 11 ay Üretilen toplam Ether adeti 100 milyonu geçti 11 ay Forza Horizon 4 "Yine harika ve bu kez Türkçe" 11 ay Silikon bazlı güneş pillerinde yeni verimlilik rekoru: Yüzde 25.2 verimli 11 ay Periscope, erişim yasağına rağmen yayına devam edecek 11 ay MSI'dan çılgın oyun monitörü: 49-inç boyutunda 11 ay OPPO Find X resmen onaylandı: Snapdragon 845, 8 GB RAM ve 256 GB depolama 11 ay Shadow of the Tomb Raider için Nvidia desteği 11 ay CRISPR tekniği kanser riskini artırabilir 11 ay Bir yerli otomobil projesi de Malezya'dan: "Dünya piyasasına açılacağız" 11 ay GÖRÜNTÜLENEN MediaTek işlemcili Xiaomi Redmi 6 ve Xiaomi Redmi 6A tanıtıldı Sonraki Mercedes'in tam elektrikli EQA konsepti Sicilya'da tura çıktı 11 ay İngiltere'den bankalara kripto para uyarısı 11 ay Çinli elektrikli araç girişimi Byton, milyon dolarlık yatırımlarla büyümeye devam ediyor 11 ay Mercedes'in Euro 6 dizel motorlarında hile şüphesi; 1 milyon araç söz konusu 11 ay Portre modu özelliği kazanacak Xiaomi modelleri 11 ay Xbox oyunları artık daha hızlı başlayacak 11 ay Binance, kullanıcı sayısını dörde katladı 11 ay The LAST OF US Part II "Oyundan öte sanat eseri" 11 ay SSD fiyatları ciddi bir düşüş gösterdi 11 ay Eylül ayında çıkacak Spider-Man'den açık dünya oynanış videosu geldi 11 ay Death Stranding'in gizem dolu yeni oyun içi videosu yayınlandı 11 ay Açık dünya samuray macera oyunu Ghost of Tsushima'nın oynanış videosu 11 ay Beklediğimize değecek! The Last of Us Part II oynanış videosu yayınlandı 11 ay Ubisoft'un E3 2018 konferansında tanıttığı oyunlar ve fragmanları 11 ay Infinity War yönetmenlerinden Avengers 4 ile ilgili enteresan açıklama (Spoiler) 11 ay The Division 2 sinematik fragmanı yayınlandı, Beta kayıtları başladı 11 ay Macera Antik Yunan’a taşınıyor: Assassin's Creed: Odyssey tanıtıldı 11 ay Skull & Bones oynanış videosu yayınlandı 11 ay Huawei Mate 20 Pro, 6.9 inçlik dev bir ekranla gelebilir 11 ay Litecoin artık BTCTurk borsasında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim