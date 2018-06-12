MediaTek işlemcili Xiaomi Redmi 6 ve Xiaomi Redmi 6A tanıtıldı

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Xiaomi, orta ve giriş seviyesine yönelik Xiaomi Redmi 6 ile Xiaomi Redmi 6A modellerini tanıttı. Her iki telefon da gücünü MediaTek işlemciden alıyor. Xiaomi Redmi 6, özellikleriyle dikkat çekerken Xiaomi Redmi 6A çok düşük fiyatı ile öne çıkıyor.

Xiaomi Redmi 6 özellikleri

Orta seviyeye hitap edecek olan Xiaomi Redmi 6, gücünü MediaTek’in 12 nm üretim teknolojili ve sekiz çekirdekli Helio P22 mobil platformundan alıyor. Serinin önceki modeli olan Redmi 5’te 14 nm mimarili Snapdragon 450 tercih edilmişti.

Çerçevelerin bir miktar kalınlaştığı ve ekran boyutunun 5.45 inç boyutuna küçültüldüğünü görüyoruz. Önceki modelde olduğu gibi HD+ (720x1440) çözünürlüğünde 18:9 en boy oranlı ekran ile geliyor.

Tasarımsal anlamda aynı tasarım hatları korunurken arka kameranın sol üst köşeye taşınması ile Redmi serisinin yeni üyelerine benzer bir tasarıma geçiş yapılmış.

Bataryada da kısmi bir tasarrufa gidilmiş ve Redmi 5’deki 3300 mAh kapasitedeki pil yerine 3000 mAh büyüklüğünde bir pil tercihinde bulunulmuş. İşlemcinin 14 nanometreden 12 nanometreye düşmesi ile pil tasarrufu sağlanacak ve benzer kullanım süreleri sunacak (en azından teorik olarak olması gereken bu).

İki farklı konfigürasyonun bulunacağı Xiaomi Redmi 6; 3 GB RAM/32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM/64 GB depolama alanı seçeneği kullanıcıya sunulacak. Depolama alanını microSD kart ile genişletmek mümkün.

Çift arka kameraya terfi eden telefonda 12 MP + 5 MP çözünürlüğünde sensörler tercih ediliyor. MIUI 10’un yapay zekâ desteği sayesinde rakiplerinden daha başarılı portre fotoğraflar vaat ediyor.

Ön kamera için 5 MP çözünürlüğünde bir selfie kamera ile karşılaşıyoruz. MIUI 10’un AI yüz tanıma özelliği sayesinde ekstra bir sensöre gerek olmadan yüz tanıma ile kilit açılabiliyor. Dileyen kullanıcılar, arka bölümde yer alan parmak izi okuyucusunu da tercih edebilecek. Kutudan Android 8.1 yüklü olarak çıkacak.

Xiaomi Redmi 6 fiyatı ve çıkış tarihi

Özellikleri geliştirilen Redmi 6 için geçtiğimiz yılın aynı fiyat etiketi tercih edilmiş. 3 GB RAM/32 GB depolama alanına sahip modeli 125 dolara, 4GB/64 GB depolama alanı sunan model ise 155 dolara satılacak. Çin’de 15 Haziran tarihinde piyasaya çıkış yapacak.

Xiaomi Redmi 6A özellikleri

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Xiaomi Redmi 6’ya benzer tasarıma sahip Redmi 6A, kırpılmış donanım özelliklerine sahip. En başta işlemcinin kırpıldığını ve 4 çekirdekli Helio A22 işlemcisinin kullanıldığını görmekteyiz. Serinin önceki telefonunda Snapdragon 425 kullanılıyordu. Helio A22, 12 nm üretim teknolojisi sayesinde daha yüksek performans ve daha fazla pil tasarrufu sunmayı vaat ediyor.

Depolama alanı olarak tek seçenek bulunduğu telefon 2 GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 16 GB depolama alanı ile geliyor.

Redmi 6A modelinin aksine tek arka kameraya sahip telefonun arka kamerası 13 MP, ön kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde. AI kamera ve yazılımsal portre modu özellikleri bulunuyor.

5.45 inç büyüklüğünde 18:9 en boy oranlı ekranın tercih edildiği Redmi 6A’da parmak izi okuyucu bulunmuyor. Biyometrik doğrulama seçeneği olarak sadece yazılımsal yüz tanıma özelliğine yer verilmiş. Geçtiğimiz yıl tanıtılan modelde de parmak izi okuyucu bulunmuyordu.

MIU 10 yüklü olarak gelecek telefon Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutudan çıkacak.

Xiaomi Redmi 6A fiyatı ve çıkış tarihi

Xiaomi Redmi 6A’nın satış fiyatı 95 dolar olarak açıklandı. 15 Haziran tarihinde Çin’de satışa sunulacak.