Portre modu özelliği kazanacak Xiaomi modelleri

Telefonlarına uzun süre güncelleme desteği vermesi ile bilinen Xiaomi, MIUI 10 arayüzünde de bunu devam ettiriyor. Pek çok önceki nesil telefona verilecek MIUI 10 arayüzü portre modu da sunacak.
Hangi Xiaomi modelleri portre modu alacak?
Hali hazırda portre modu olmayan Xiaomi telefonlarına yazılım tabanlı olarak bu yeteneği kazandıracak olan MIUI 10 arayüzünün en çok beklenen özelliği de bu. Firma ilk etapta portre özelliğini alacak telefonlarını listeledi. Listeye göre;
Xiaomi Mi MIX 2
Xiaomi Mi 5s
Mi 5S Plus
Xiaomi Mi 5
Xiaomi Mi Note 2
Xiaomi Mi Max
Xiaomi Mi Max 2
Redmi Note 4 (Hindistan)
Redmi Note 4X
Redmi Note 3
Redmi 5
Redmi 4
Redmi 4X modelleri arka kameraları ile portre modu çekebilecekler. Mi 6 ve Redmi Note 5 modelleri ise ön kameraları ile de portre çekim yapabilecekler.
Ayrıca Bkz. "Samsung’un özelleştirilmiş yeni çekirdeği Cortex-A76’dan daha hızlı olabilir"
Xiaomi portre modunun yapay zekâ üzerinde şekillendiğini belirtirken çalışma yapısının ne olduğunu ise açıklamadı. Listede olmayan cihazlardan bazılarının da sonraki dönemde portre modu alabileceği belirtiliyor.
https://www.gizmochina.com/2018/06/11/these-are-the-xiaomi-devices-getting-single-camera-portrait-mode-with-miui-10/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
MIUI 9,5
İkisinde de güncellemelerle birlikte güzel özellikler geldi. 1 sene olacak Mi 5s Plus alalı. Hiç bir sorunum kasma donma problemim olmadığı gibi güncelleme konusunda da kafam rahat. Etrafımdaki herkese tavsiye ediyorum ve 4-5 kişiye Xiaomi telefon aldırdım. Her konusunada yorum yapıp destekliyorum.
Beni düşünen üreticiyi bende desteklerim. Hem uygun fiyat hemde destek daha ne olsun.