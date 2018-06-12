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Portre modu özelliği kazanacak Xiaomi modelleri

MIUI 10 arayüzü ile tek kameralı telefonlarına da portre özelliği kazandıracak olan Xiaomi, uyumlu cihaz listesini açıkladı. Listede 2 yaşından daha eski telefonlar bile var.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
8b
2
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Telefonlarına uzun süre güncelleme desteği vermesi ile bilinen Xiaomi, MIUI 10 arayüzünde de bunu devam ettiriyor. Pek çok önceki nesil telefona verilecek MIUI 10 arayüzü portre modu da sunacak.

Hangi Xiaomi modelleri portre modu alacak?

Hali hazırda portre modu olmayan Xiaomi telefonlarına yazılım tabanlı olarak bu yeteneği kazandıracak olan MIUI 10 arayüzünün en çok beklenen özelliği de bu. Firma ilk etapta portre özelliğini alacak telefonlarını listeledi. Listeye göre;

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi Mi 5s

Mi 5S Plus

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi Max

Xiaomi Mi Max 2

Redmi Note 4 (Hindistan)

Redmi Note 4X

Redmi Note 3

Redmi 5

Redmi 4

Redmi 4X modelleri arka kameraları ile portre modu çekebilecekler. Mi 6 ve Redmi Note 5 modelleri ise ön kameraları ile de portre çekim yapabilecekler.

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Xiaomi portre modunun yapay zekâ üzerinde şekillendiğini belirtirken çalışma yapısının ne olduğunu ise açıklamadı. Listede olmayan cihazlardan bazılarının da sonraki dönemde portre modu alabileceği belirtiliyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/06/11/these-are-the-xiaomi-devices-getting-single-camera-portrait-mode-with-miui-10/ Yorum Yaz
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erdem552 11 ay en beğenilen
MIUI 9
MIUI 9,5
İkisinde de güncellemelerle birlikte güzel özellikler geldi. 1 sene olacak Mi 5s Plus alalı. Hiç bir sorunum kasma donma problemim olmadığı gibi güncelleme konusunda da kafam rahat. Etrafımdaki herkese tavsiye ediyorum ve 4-5 kişiye Xiaomi telefon aldırdım. Her konusunada yorum yapıp destekliyorum.
Beni düşünen üreticiyi bende desteklerim. Hem uygun fiyat hemde destek daha ne olsun.
MIUI 9MIUI 9,5İkisinde de güncellemelerle birlikte güzel özellikler geldi. 1 sene olacak Mi 5s Plus alalı. Hiç bir sorunum kasma donma problemim olmadığı...
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Musty3535123 11 ay
xiaomi candır gerisi heyecan.
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LoLo35 11 ay intel7mix
LG G2 ayrica bir cok firma 2018 yili modellerinde huawei haric 4K 60 fps video kayidina gecti... Xiaomi haric bugun cogu telefonda 1080P 60 fps video kaydi varken xiaomide yok ve ben bu yuzden xiaomi almiyorum
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intel7mix 11 ay LoLo35
4K sandım ben 1080p çoğu firma veriyor
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LoLo35 11 ay intel7mix
Benim 2013 yılında üretilen telefonumda bile 60 fps var nasil olmaz anlamadim 😄😄😄
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intel7mix 11 ay LoLo35
Sizin cihaz ne
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Sharparrow 11 ay
Sanırım sadece sd işlemcili telefonlar bu özelliği alacak gibi... Siz siz olun asla mtk işlemcili herhangi bir telefon almayın!!!
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Musty3535123 11 ay
xiaomi candır gerisi heyecan.
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erdem552 11 ay en beğenilen
MIUI 9
MIUI 9,5
İkisinde de güncellemelerle birlikte güzel özellikler geldi. 1 sene olacak Mi 5s Plus alalı. Hiç bir sorunum kasma donma problemim olmadığı gibi güncelleme konusunda da kafam rahat. Etrafımdaki herkese tavsiye ediyorum ve 4-5 kişiye Xiaomi telefon aldırdım. Her konusunada yorum yapıp destekliyorum.
Beni düşünen üreticiyi bende desteklerim. Hem uygun fiyat hemde destek daha ne olsun.
1 Yanıt Yanıtla +15
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muroooo19 11 ay erdem552
bende mi 6 aldım cidden akıcı telefon baya akıcı. Aldıktan 1 ay sonra oreo da geldi sağolsun.
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