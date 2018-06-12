Portre modu özelliği kazanacak Xiaomi modelleri

Telefonlarına uzun süre güncelleme desteği vermesi ile bilinen Xiaomi, MIUI 10 arayüzünde de bunu devam ettiriyor. Pek çok önceki nesil telefona verilecek MIUI 10 arayüzü portre modu da sunacak.

Hangi Xiaomi modelleri portre modu alacak?

Hali hazırda portre modu olmayan Xiaomi telefonlarına yazılım tabanlı olarak bu yeteneği kazandıracak olan MIUI 10 arayüzünün en çok beklenen özelliği de bu. Firma ilk etapta portre özelliğini alacak telefonlarını listeledi. Listeye göre;

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi Mi 5s

Mi 5S Plus

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi Max

Xiaomi Mi Max 2

Redmi Note 4 (Hindistan)

Redmi Note 4X

Redmi Note 3

Redmi 5

Redmi 4

Redmi 4X modelleri arka kameraları ile portre modu çekebilecekler. Mi 6 ve Redmi Note 5 modelleri ise ön kameraları ile de portre çekim yapabilecekler.

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Xiaomi portre modunun yapay zekâ üzerinde şekillendiğini belirtirken çalışma yapısının ne olduğunu ise açıklamadı. Listede olmayan cihazlardan bazılarının da sonraki dönemde portre modu alabileceği belirtiliyor.