Xiaomi Redmi Note 11 Pro (2023) Geekbench'te listelendi

91 Mobiles tarafından ortaya çıkan rapora göre Xiaomi, Redmi Note11 serisinden bir cihazı iyileştirerek yeniden piyasaya sürecek. Muhtemelen bu yılki Redmi Note 11'in güncellenmiş bir versiyonu olacak Redmi Note 11 Pro (2023), Geekbench'te listelendi.
İşte Redmi Note 11 Pro (2023) hakkında ortaya çıkanlar:
2209116AG model numaralı Redmi Note 11 Pro (2023) Geekbenceh listesine göre Snapdragon 732G SoC'den güç alacak. 1080x2400 piksel çözünürlüğe sahip bir panel ile gelmesi beklenen cihazın 6.67 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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