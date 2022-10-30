Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Redmi Note 11 Pro (2023) Geekbench'te listelendi

    Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 11 Pro (2023), yakın bir zamanda Geekbench'te ortaya çıktı. Qualcomm Snapdragon 732G SoC ile gelmesi beklenen telefonun 8 GB RAM'e sahip olacağı söylenmekte.
    Oy Ver
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro (2023) Geekbench'te listelendi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçmiş yıllarda Redmi 10 (2022) gibi eski modellerin güncellenmiş sürümlerini tanıtmıştı. Geçtiğimiz günlerde Redmi Note 12 serisinin lansmanını duyuran şirket, Note 11 serisinden bazı cihazları da yinelemeyi planladığı ortaya çıktı.

    91 Mobiles tarafından ortaya çıkan rapora göre Xiaomi, Redmi Note11 serisinden bir cihazı iyileştirerek yeniden piyasaya sürecek. Muhtemelen bu yılki Redmi Note 11'in güncellenmiş bir versiyonu olacak Redmi Note 11 Pro (2023), Geekbench'te listelendi. 

    İşte Redmi Note 11 Pro (2023) hakkında ortaya çıkanlar:

    2209116AG model numaralı Redmi Note 11 Pro (2023) Geekbenceh listesine göre Snapdragon 732G SoC'den güç alacak. 1080x2400 piksel çözünürlüğe sahip bir panel ile gelmesi beklenen cihazın 6.67 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı söyleniyor.

    Xiaomi Redmi Note 11 Pro (2023) Geekbench'te listelendi Tam Boyutta Gör
    4G olarak gelmesi beklenen cihaz, Android 11 ile kutudan çıkacak. Ancak MySmartPrice tarafından hazırlanan bir rapor, 2209116AG model numarasını taşıyan bir Redmi akıllı telefonun FCC veritabanında tespit edildiğini ve Android 12 tabanlı MIUI 13 ile kutudan çıkabileceğini öne sürdü. 
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız