Xiaomi Redmi Note 11 Pro (2023) Geekbench'te listelendi

Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçmiş yıllarda Redmi 10 (2022) gibi eski modellerin güncellenmiş sürümlerini tanıtmıştı. Geçtiğimiz günlerde Redmi Note 12 serisinin lansmanını duyuran şirket, Note 11 serisinden bazı cihazları da yinelemeyi planladığı ortaya çıktı.

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91 Mobiles tarafından ortaya çıkan rapora göre Xiaomi, Redmi Note11 serisinden bir cihazı iyileştirerek yeniden piyasaya sürecek. Muhtemelen bu yılki Redmi Note 11'in güncellenmiş bir versiyonu olacak Redmi Note 11 Pro (2023), Geekbench'te listelendi.

İşte Redmi Note 11 Pro (2023) hakkında ortaya çıkanlar:

2209116AG model numaralı Redmi Note 11 Pro (2023) Geekbenceh listesine göre Snapdragon 732G SoC'den güç alacak. 1080x2400 piksel çözünürlüğe sahip bir panel ile gelmesi beklenen cihazın 6.67 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı söyleniyor.

Tam Boyutta Gör 4G olarak gelmesi beklenen cihaz, Android 11 ile kutudan çıkacak. Ancak MySmartPrice tarafından hazırlanan bir rapor, 2209116AG model numarasını taşıyan bir Redmi akıllı telefonun FCC veritabanında tespit edildiğini ve Android 12 tabanlı MIUI 13 ile kutudan çıkabileceğini öne sürdü.

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