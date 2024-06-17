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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Watch S3 Pro özellikleri ortaya çıktı

    Xiaomi'nin merakla beklenen akıllı saat modeli Xiaomi Watch S3 Pro ufukta göründü. Peki Watch S3 serisinin tepe modeli neler sunacak? İşte detaylar...          
    Xiaomi Watch S3 Pro özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin Watch S3 akıllı saat serisine yeni bir model ekleneceği konuşuluyor. Bu model, daha önce "M2312W1" kod adıyla listelenmiş ve Watch S3 Pro olabileceği belirtilmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise, akıllı saatin görüntüsü ve pil ayrıntıları paylaşıldı.

    Xiaomi Watch S3 Pro özellikleri ortaya çıktı

    Çin'e ait TAF sertifikasyon sitesine göre Xiaomi Watch S3 Pro, yuvarlak saat kadranı ve dönen kurma koluyla Xiaomi Watch 2 Pro'ya benziyor. Bağlantı bölümünde ise eSIM teknolojisi sayesinde telefonla eşleştirmeye gerek kalmadan hücresel bağlantı desteğine sahip olacak. Kaçıranlar için akıllı saatin daha önce 10W şarj desteği doğrulanmıştı. 

    Xiaomi Watch S3 Pro özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görüntüde ise, modelin 586mAh pil kapasitesine sahip olacağını görüyoruz. Bu da Xiaomi Watch S3 (486mAh) ve Watch 2 Pro'yu (495mAh) büyük oranda geri bırakıyor. ​​​Dolayısıyla iki haftadan daha uzun kullanım süreleri ile karşılaşabiliriz. Mevcut raporlar ise, saatin OLED ekran, kalp atış hızı izleme, navigasyon için GPS ve temassız ödemeler için NFC desteğine sahip olacağı yönünde.

    Yazılım bölümünde de Xiaomi'ye ait Surge OS ile desteklenecek. Bu modelin Xiaomi Watch 3 serisine mi yoksa Xiaomi Watch S kategorisine mi ait olduğu halen resmileşmiş değil. Ancak tasarıma bakılırsa Xiaomi Watch 3 Pro olması muhtemel görünüyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının ortaya çıkacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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