Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin Watch S3 akıllı saat serisine yeni bir model ekleneceği konuşuluyor. Bu model, daha önce "M2312W1" kod adıyla listelenmiş ve Watch S3 Pro olabileceği belirtilmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise, akıllı saatin görüntüsü ve pil ayrıntıları paylaşıldı.

Xiaomi Watch S3 Pro özellikleri ortaya çıktı

Çin'e ait TAF sertifikasyon sitesine göre Xiaomi Watch S3 Pro, yuvarlak saat kadranı ve dönen kurma koluyla Xiaomi Watch 2 Pro'ya benziyor. Bağlantı bölümünde ise eSIM teknolojisi sayesinde telefonla eşleştirmeye gerek kalmadan hücresel bağlantı desteğine sahip olacak. Kaçıranlar için akıllı saatin daha önce 10W şarj desteği doğrulanmıştı.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan görüntüde ise, modelin 586mAh pil kapasitesine sahip olacağını görüyoruz. Bu da Xiaomi Watch S3 (486mAh) ve Watch 2 Pro'yu (495mAh) büyük oranda geri bırakıyor. ​​​Dolayısıyla iki haftadan daha uzun kullanım süreleri ile karşılaşabiliriz. Mevcut raporlar ise, saatin OLED ekran, kalp atış hızı izleme, navigasyon için GPS ve temassız ödemeler için NFC desteğine sahip olacağı yönünde.

HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar: İşte liste 1 gün önce eklendi

Yazılım bölümünde de Xiaomi'ye ait Surge OS ile desteklenecek. Bu modelin Xiaomi Watch 3 serisine mi yoksa Xiaomi Watch S kategorisine mi ait olduğu halen resmileşmiş değil. Ancak tasarıma bakılırsa Xiaomi Watch 3 Pro olması muhtemel görünüyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Xiaomi Watch S3 Pro özellikleri ortaya çıktı