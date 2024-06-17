Xiaomi Watch S3 Pro özellikleri ortaya çıktı
Çin'e ait TAF sertifikasyon sitesine göre Xiaomi Watch S3 Pro, yuvarlak saat kadranı ve dönen kurma koluyla Xiaomi Watch 2 Pro'ya benziyor. Bağlantı bölümünde ise eSIM teknolojisi sayesinde telefonla eşleştirmeye gerek kalmadan hücresel bağlantı desteğine sahip olacak. Kaçıranlar için akıllı saatin daha önce 10W şarj desteği doğrulanmıştı.
Yazılım bölümünde de Xiaomi'ye ait Surge OS ile desteklenecek. Bu modelin Xiaomi Watch 3 serisine mi yoksa Xiaomi Watch S kategorisine mi ait olduğu halen resmileşmiş değil. Ancak tasarıma bakılırsa Xiaomi Watch 3 Pro olması muhtemel görünüyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının ortaya çıkacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.