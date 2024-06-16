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    HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar

    Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncellemesi alacak telefonlar netleşmeye başladı. Peki yeni sürüm hangi Xiaomi, Redmi ve POCO cihaza ulaşacak. İşte liste...    
    HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Android 14 güncellemesi konusunda elini hızlandıran Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 için hazırlıklara başladı. Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünün yerini alan güncelleme, ilk etapta Xiaomi 14 ve Xiaomi Pad 6 serisine sunulmuştu. Peki HyperOS 2.0 ile uyumlu Xiaomi telefonlar neler olacak? İşte güncel liste...

    HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar

    Resmi ayrıntılara göre Xiaomi HyperOS 2.0, seçilen Xiaomi cihazlar için Eylül ve Ekim ayları arasında yayınlanacak. Ayrıca yeni sürüm, Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro ve Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 için beta olarak yayınlandı. Dolayısıyla kararlı sürüme ulaştığında, bu modeller resmi güncellemeyi alacak ilk cihazlar olacak. HyperOS 2.0 güncellemesini alacağı onaylanan cihazlar ise şu şekilde;

    • Xiaomi: Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12T
    • Redmi: Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13, Redmi 13C, Redmi Note 12, Redmi 12 5G, Redmi 12
    • POCO: POCO F6 Pro, POCO F6, POCO X6 Pro, POCO X6, POCO M6 Pro 5G

    HyperOS neler sunuyor?

    HyperOS 2.0'ın belirli özelliklerine ilişkin ayrıntılar açıklanmasa da, muhtemelen ilk sürümde atılan temel üzerine inşa edilecek. Bu bağlamda pil ömrüne yönelik optimizasyonlar, performans iyileştirmeleri ve potansiyel olarak yeni gizlilik özellikleri sunulması bekleniyor.

    Kaçıranlar için HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler ile tanıtıldı. Üstelik yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları, yenilenen Kontrol Merkezi ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Üstelik çok daha küçük boyutlara sahip. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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