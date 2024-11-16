Oppo Reno 13’ün gerçek görüntüleri sızdırıldı

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Oppo, yeni Reno 13 serisi için ön siparişleri başlattı. Seride, Reno 13 ve Reno 13 Pro modelleri yer alıyor ve her iki modelin de 25 Kasım’da Oppo Pad 3 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oppo, cihazlarla ilgili tanıtımlara başlamış olsa da tasarımlarını şimdilik gizli tutuyor. Ancak, bazı sızıntılar cihazların iPhone ile benzerlik taşıyan tasarım detaylarını ortaya koymuş durumda.

Reno 13 serisinin gerçek görüntüleri, sosyal medya platformlarında yayımlandı. Bu görüntüler, hem Reno 13 hem de Reno 13 Pro’nun tasarımlarını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Her iki modelde de soğuk işlenmiş camdan yapılan, dikkat çekici kamera modülleri bulunuyor. Ayrıca, cihazların kenarları kademeli bir şekilde inceltilmiş, bu da elde rahat bir tutuş sağlıyor. Ön yüz tasarımı ise ince çerçeveleriyle oldukça modern bir görünüm sunuyor.

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Standart Reno 13’ün 6,59 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip bir 1.5K ekranla geleceği düşünülüyor. Cihazın, bir MediaTek Dimensity işlemci tarafından destekleneceği tahmin ediliyor. Ön kameranın 50 megapiksel çözünürlükte olacağı belirtilirken, arka kamerada ise 50 megapiksellik ana sensör liderliğinde üçlü bir lens sistemi yer alıyor. Pil kapasitesi ise 5.600mAh olarak dikkat çekiyor.

Reno 13 Pro modeli, düz ve metal çerçeveli bir tasarımla gelmesi bekleniyor. 6,83 inçlik mikro dört köşeli ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak gibi görünüyor. Bu modelde daha güçlü bir MediaTek Dimensity 8350 işlemcinin bulunacağı söyleniyor. 5.900mAh kapasiteli batarya, hem kablolu hem de kablosuz şarj desteği sunacak. Kamera sistemi ise 50 megapiksellik optik görüntü sabitleme destekli bir ana sensör, 50 megapiksellik periskop telefoto lens ve 8 megapiksellik ultra geniş açı sensörle oldukça iddialı görünüyor.

Her iki cihazın da ColorOS 15 işletim sistemi ile geleceğini ve su ile toza karşı dayanıklılık sunacağını da ifade edelim.

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