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    Oppo Reno 13’ün gerçek görüntüleri sızdırıldı

    Akıllı telefon dünyasının merakla beklediği Oppo Reno 13 serisi çok yakında raflarda olacak. Ancak telefonun tasarımına dair gelen son sızıntılar bu cihazı ilk defa görmemizi sağladı.

    Oppo Reno 13’ün gerçek görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Oppo, yeni Reno 13 serisi için ön siparişleri başlattı. Seride, Reno 13 ve Reno 13 Pro modelleri yer alıyor ve her iki modelin de 25 Kasım’da Oppo Pad 3 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oppo, cihazlarla ilgili tanıtımlara başlamış olsa da tasarımlarını şimdilik gizli tutuyor. Ancak, bazı sızıntılar cihazların iPhone ile benzerlik taşıyan tasarım detaylarını ortaya koymuş durumda.

    Reno 13 serisinin gerçek görüntüleri, sosyal medya platformlarında yayımlandı. Bu görüntüler, hem Reno 13 hem de Reno 13 Pro’nun tasarımlarını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Her iki modelde de soğuk işlenmiş camdan yapılan, dikkat çekici kamera modülleri bulunuyor. Ayrıca, cihazların kenarları kademeli bir şekilde inceltilmiş, bu da elde rahat bir tutuş sağlıyor. Ön yüz tasarımı ise ince çerçeveleriyle oldukça modern bir görünüm sunuyor.

    Standart Reno 13’ün 6,59 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip bir 1.5K ekranla geleceği düşünülüyor. Cihazın, bir MediaTek Dimensity işlemci tarafından destekleneceği tahmin ediliyor. Ön kameranın 50 megapiksel çözünürlükte olacağı belirtilirken, arka kamerada ise 50 megapiksellik ana sensör liderliğinde üçlü bir lens sistemi yer alıyor. Pil kapasitesi ise 5.600mAh olarak dikkat çekiyor.

    Reno 13 Pro modeli, düz ve metal çerçeveli bir tasarımla gelmesi bekleniyor. 6,83 inçlik mikro dört köşeli ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak gibi görünüyor. Bu modelde daha güçlü bir MediaTek Dimensity 8350 işlemcinin bulunacağı söyleniyor. 5.900mAh kapasiteli batarya, hem kablolu hem de kablosuz şarj desteği sunacak. Kamera sistemi ise 50 megapiksellik optik görüntü sabitleme destekli bir ana sensör, 50 megapiksellik periskop telefoto lens ve 8 megapiksellik ultra geniş açı sensörle oldukça iddialı görünüyor.

    Her iki cihazın da ColorOS 15 işletim sistemi ile geleceğini ve su ile toza karşı dayanıklılık sunacağını da ifade edelim.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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