Almanya, 4 bin euroya kadar elektrikli araç teşviki başlatıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Alman hükümetinin yeni elektrikli araç desteğini duyurmasının ardından detaylar netleşmeye başladı. Yerel medyada çıkan haberlere göre, teşvik programı yeniden 4.000 euroya kadar alım desteği içerecek, ancak hem araç fiyatı hem de alıcı gelirine yönelik sıkı sınırlamalar getirilecek. Ayrıca ikinci el elektrikli araçların da programa dahil edilmesi bekleniyor.

2023’teki “Çevre Primi”nin yerini alacak

Tam Boyutta Gör 2023 sonunda elektrikli araç alımlarına yönelik çevre priminin ani şekilde sona ermesinin ardından, Alman federal hükümeti elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için yeni bir destek programı planlıyor. Maliye Bakanı Lars Klingbeil, geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamada, 3 milyar euronun İklim ve Dönüşüm Fonu ile AB Sosyal Fonu’ndan sağlanarak düşük ve orta gelirli hanelerin sıfır emisyonlu araçlara geçişine destek olacağını söyledi.

Başlangıçta bunun bir alım desteği mi yoksa Fransa’daki gibi “sosyal kiralama” modeli mi olacağı net değildi. Ancak gelen haberlere göre koalisyon ortakları CDU/CSU ve SPD, araç başına 4.000 euroya kadar alım teşviki üzerinde uzlaştı. Programın 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Başvuruların değerlendirilmesi ve ödemelerin yapılmasından BAFA (Federal Ekonomi ve İhracat Denetim Ofisi) sorumlu olacak.

Gelir ve fiyat sınırı olacak

Yeni program, önceki teşvik sistemine kıyasla daha katı şartlar içerecek. Sadece düşük ve orta gelirli ailelerin faydalanabilmesi için bir gelir tavanı getiriliyor. Bild gazetesine göre, brüt aylık 3.800 euroya kadar geliri olanlar destekten yararlanabilecek. Bu rakam henüz kesinleşmedi.

Tam Boyutta Gör Araç tarafında ise net liste fiyatı 45.000 euro ile sınırlandırılacak. Bu da önceki sistemdeki 65.000 euro sınırına göre önemli bir düşüş anlamına geliyor. Böylece lüks segment elektrikli modeller teşvik dışında kalacak. Program yalnızca tamamen elektrikli araçları (BEV) kapsayacak; şarj edilebilir hibritler destekten yararlanamayacak.

Bu kapsamda Avrupa'da satışa sunulan Togg T10X ve Togg T10F modellerinin de 4 bin euroya kadar olan teşvikten yararlanması bekleniyor. Söz konusu modellerin fiyatları 34.295 eurodan başlayıp 41.200 euroya kadar çıkıyor.

İlk kez ikinci el elektrikli araçlara destek

Yeni sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri, ikinci el elektrikli araçların da teşvik kapsamına alınacak olması. Birçok AB ülkesi bu yöntemin başarılı olduğunu kanıtladı. Bu sayede, yüksek fiyatlar nedeniyle yeni elektrikli araçlara erişemeyen düşük gelirli aileler için elektrikli araç sahibi olmak daha ulaşılabilir hale gelecek.

Togg T10F ve T10X Almanya’da satışa çıktı: Fiyatlar nasıl? 2 hf. önce eklendi

Zira, yeni elektrikli araçlar hâlâ benzinli ve dizel modellere kıyasla daha pahalı. 4.000 euroluk teşvik dahi fiyat farkını tamamen kapatamıyor. Ancak düşük fiyatlı ikinci el araçlar ve devlet desteği birleştiğinde, elektrikli mobilite çok daha geniş kitlelere yayılabilecek.

SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf, Bild’e yaptığı açıklamada, “Dönüşümü herkes karşılayabilmeli. Bu teşvik, şimdiye kadar finansal zorluklar nedeniyle erişilemeyen şehir mahallelerine elektrikli araçları götürmeyi amaçlıyor. Programın tasarımında benim için en önemli nokta, öncelikle Alman ve Avrupa otomotiv sanayisinin fayda sağlamasıdır. Gelecek elektrikte ve bu gelecek Alman üretim tesislerinde yazılmalı” şeklinde konuştu.

Bu doğrultuda hükümetin, Çin menşeli elektrikli araçları program dışında bırakma yollarını incelediği belirtiliyor. Yeni teşvik, yalnızca otomobilleri değil, aynı zamanda iklim dostu diğer ulaşım araçlarını da kapsayabilir. Elektrikli moped, motosiklet ve hatta e-bisikletlerin de destek kapsamına alınması gündemde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Almanya, 4 bin euroya kadar elektrikli araç teşviki başlatıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: