Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dacia, Citroen Ami gibi ucuz bir elektrikli otomobil çıkarmayı planlıyor

    Rumen otomobil üreticisi Dacia uygun fiyatlı küçük bir elektrikli otomobil piyasaya sürebilir. Şirketin tasarım şefi, Citroen Ami'ye rakip çıkarabileceklerini ima eden açıklamalar yaptı.
    Oy Ver

    Dacia, Citroen Ami gibi ucuz bir elektrikli otomobil çıkarabilir Tam Boyutta Gör

    Dacia, Citroen Ami'ye benzer boyutta iki koltuklu küçük ve ucuz bir elektrikli otomobil piyasaya sürebilir. Romanyalı otomobil üreticisinin tasarım şefi David Durand, bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya "her şeyi düşünüyoruz" şeklinde karşılık verdi.

    Rumen marka son yıllarda Avrupa'da büyük ilgi gören birkaç yeni otomobil geliştirdi ve pazara sundu. Elektrikli Dacia Spring'e özellikle dikkat çekmek gerek. Uygun fiyatı sayesinde birçok ülkede elektrikli araç segmentinde liderliği ele geçirdi.

    Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda Dacia Jogger satışa sunulmuştu. 2024 sonbaharında üçüncü nesil Dacia Duster piyasaya sürülecek ve bunu Dacia Bigster SUV modeli takip edecek. Bigster'ın marka tarihindeki en büyük ve en pahalı model olacağını belirtelim.

    Dacia, Citroen Ami gibi ucuz bir elektrikli otomobil çıkarabilir Tam Boyutta Gör

    Bütçe dostu küçük elektrikli model planı var

    Fransız Renault çatısı altında yer alan Dacia artık daha büyük otomobiller geliştirmeyi planlıyor. Ancak uygun fiyatlı küçük otomobil segmentini de bir kenara bırakmayacak. Şehir içi sürüş için tasarlanmış otomobillerden bahsediyoruz.

    Durand'ın kullandığı ifadeler Dacia'nın elektrikli Citroen Ami'ye bir rakip çıkarabileceğini gösteriyor. Şayet bu gerçeğe dönüşürse söz konusu araç şirketin model serisindeki en küçük otomobil olacak. Şu anda Dacia'nın en kompakt otomobili 3.73 metre uzunluğundaki Spring olarak öne çıkıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    darkaura 7 saat önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

    Profil resmi
    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    reklamsız youtube arkadaş kalalım diyen erkek geri döner mi wolfenstein oynama sırası 18 yaş altı bahis sitesi evi satıp faize yatırmak 2023

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    TECNO CAMON 19 Neo
    TECNO CAMON 19 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4 V5.1
    Monster Huma H4 V5.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız