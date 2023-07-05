Dacia, Citroen Ami gibi ucuz bir elektrikli otomobil çıkarmayı planlıyor

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Dacia, Citroen Ami'ye benzer boyutta iki koltuklu küçük ve ucuz bir elektrikli otomobil piyasaya sürebilir. Romanyalı otomobil üreticisinin tasarım şefi David Durand, bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya "her şeyi düşünüyoruz" şeklinde karşılık verdi.

Elektrikli Dacia Spring Türkiye'ye geliyor! İşte tarih 5 sa. önce eklendi

Rumen marka son yıllarda Avrupa'da büyük ilgi gören birkaç yeni otomobil geliştirdi ve pazara sundu. Elektrikli Dacia Spring'e özellikle dikkat çekmek gerek. Uygun fiyatı sayesinde birçok ülkede elektrikli araç segmentinde liderliği ele geçirdi.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda Dacia Jogger satışa sunulmuştu. 2024 sonbaharında üçüncü nesil Dacia Duster piyasaya sürülecek ve bunu Dacia Bigster SUV modeli takip edecek. Bigster'ın marka tarihindeki en büyük ve en pahalı model olacağını belirtelim.

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Bütçe dostu küçük elektrikli model planı var

Fransız Renault çatısı altında yer alan Dacia artık daha büyük otomobiller geliştirmeyi planlıyor. Ancak uygun fiyatlı küçük otomobil segmentini de bir kenara bırakmayacak. Şehir içi sürüş için tasarlanmış otomobillerden bahsediyoruz.

Durand'ın kullandığı ifadeler Dacia'nın elektrikli Citroen Ami'ye bir rakip çıkarabileceğini gösteriyor. Şayet bu gerçeğe dönüşürse söz konusu araç şirketin model serisindeki en küçük otomobil olacak. Şu anda Dacia'nın en kompakt otomobili 3.73 metre uzunluğundaki Spring olarak öne çıkıyor.

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Dacia, Citroen Ami gibi ucuz bir elektrikli otomobil çıkarabilir