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    Sony Xperia 10 IV için Android 13 güncellemesi yayınlandı

    Geçtiğimiz ay Xperia 5 IV, Xperia 1 III ve Xperia 5 III için Android 13 güncellemesini yayınlayan Sony, şimdi de odağını orta seviyeye çekti. Bu doğrultuda Xperia 10 IV için Android 13 yayınlandı.
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    Xperia 10 IV için Android 13 yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın ağustos ayında yayınlanan Android 13, Google tarafından hızlıca Pixel cihazlarına dağıtılsa da üçüncü parti üreticilerin güncellemeleri yayınlaması oldukça uzun sürdü. Bu doğrultuda Sony, geçtiğimiz ay Android 13 güncellemelerine başlamıştı. Firma, şimdi de Xperia 10 IV için bu güncellemeyi yayınladı.

    Şimdilik yalnızca Güneydoğu Asya’da indirilebiliyor

    Geçtiğimiz ay Xperia 5 IV, Xperia 1 III, Xperia 5 III ve Xperia Pro-1 için yayınlanan Android 13 güncellemesi şimdi de Xperia 10 IV için yayınlandı. Cihaza yenilenmiş gizlilik seçenekleri, daha özelleştirilebilir dnamik tema, uygulamalara özel dil seçenekleri ve birçok farklı yenilik getiren Android 13 şimdilik yalnızca Güneydoğu Asya’da çift sim modelli Xperia 10 IV için yayınlandı ancak önümüzdeki haftalarda daha çok bölgede kullanıma sunulacaktır. Güncelleme, Android 13 ile beraber Aralık 2022 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

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