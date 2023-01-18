Galaxy Z Fold 5’e ait olduğu düşünülen prototip CES 2023’te görüntülendi: Çok daha ince olacak

Galaxy Z Fold 4 ve Z Fold 5 karşı karşıya
CES 2023’ten ortaya çıkan yeni bir fotoğraf, Galaxy Z Fold 4’ü ne olduğu belirsiz bir cihazın yanında gösteriyor. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre ise bu cihaz, Samsung’un Galaxy Z Fold 5 için hazırladığı prototiplerden biri. Cihazın ön ekranı veya arka tarafı gözükmese de yeni menteşenin iyileştirmeleri belli oluyor. Z Fold 4’ün aksine bu cihaz katlandığında neredeyse dümdüz oluyor ve telefon, katlı olduğu halde %30 civarı bir incelik kazanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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