Galaxy Z Fold 5’e ait olduğu düşünülen prototip CES 2023’te görüntülendi: Çok daha ince olacak

Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefon pazarının lideri Samsung, Galaxy Z Fold serisi ile oldukça başarılı ürünler üretse de cihazların katlandığında kullanıcıya yaşattığı problemler, son yıllarda tüketiclerinin canını sıkmaya başladı. Son zamanlarda dikkat çeken Oppo ve Xiaomi gibi firmaların katlanabilir telefonları ile daha rahat rekabet etmek için Samsung, Galaxy Z Fold 5’te önemli değişiklikler yapabilir. Geçtiğimiz günlerde yeni menteşe tasarımına sahip olacağı belirtilen Galaxy Z Fold 5’ten ilk prototip görseli geldi.

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Galaxy Z Fold 4 ve Z Fold 5 karşı karşıya

CES 2023’ten ortaya çıkan yeni bir fotoğraf, Galaxy Z Fold 4’ü ne olduğu belirsiz bir cihazın yanında gösteriyor. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre ise bu cihaz, Samsung’un Galaxy Z Fold 5 için hazırladığı prototiplerden biri. Cihazın ön ekranı veya arka tarafı gözükmese de yeni menteşenin iyileştirmeleri belli oluyor. Z Fold 4’ün aksine bu cihaz katlandığında neredeyse dümdüz oluyor ve telefon, katlı olduğu halde %30 civarı bir incelik kazanıyor.

Tam Boyutta Gör Fotoğrafta gözüken cihazın Galaxy Z Fold 5 olduğu kesin olmasa da Samsung’un bu sene damla menteşe tasarımına geçeceği düşünülüyor. Yeni menteşe tasarımı ile Z Fold 5, önceki nesillere göre çok daha rahat bir kullanım sağlayacaktır. Damla menteşe tasarımının önceki nesillerden daha pahalı olması Samsung’u fiyat artışına itebilir. Menteşe tasarımında yenilikler dışında Samsung’un bu yıl Z Fold serisine dahili S-Pen eklemesi bekleniyor. Bakalım 2023 katlanabilir telefonların dikkat çektiği bir sene olabilecek mi.

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Samsung Galaxy Z Fold 5 ortaya çıktı