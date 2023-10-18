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    Yağmur nedeniyle bozulan Tesla garanti kapsamına girmedi

    Tesla, yağmurlu havada bataryasına su girdiği için bozulan bir Model Y'yi garanti kapsamında onarmayı reddetti. Şirket elektrikli araç sahibine yüklü bir fatura çıkardı.
    Yağmur nedeniyle bozulan Tesla garanti kapsamına girmedi Tam Boyutta Gör
    İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yaşayan bir Tesla Model Y sahibi, aracının "yağmur nedeniyle hasar gören" bataryasını değiştirmek için tam 17.374 pound (21.200 dolar) ödemek zorunda kalacak. Johnny Bacigalupo kendisine çıkarılan bu fatura karşısında şok olduğunu söylüyor.

    Her şey yağmurlu bir günde araç sahibi ve arkadaşının bir restorana gitmesi ile başlamış. Akşam yemeğinin ardından Tesla Model Y'nin çalışmadığını fark etmişler. Daha sonrasında Tesla yol yardım hizmeti aracılığıyla çağrılan bir çekici, elektrikli otomobili servis merkezine götürmüş. Ancak bunun için bile beş saat beklemek zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar.

    Yağmur nedeniyle bozulan Tesla garanti kapsamına girmedi Tam Boyutta Gör

    Tesla'dan can sıkan yanıt

    Ertesi gün Model Y sahibine bataryanın su girmesi nedeniyle hasar gördüğü ve pilin 8 yıllık garanti kapsamında olmadığı bilgisi verilmiş. Johnny kendisine 17.374 pound (21.200 dolar) gibi oldukça yüksek bir onarım faturası çıkarıldığını söylüyor. Bu durum karşısında şaşkınlık içerisinde kalmış.

    John yaşananların kendi hatası olmadığını ısrarla vurgulasa da Tesla temsilcileri bataryanın suya battığını ve garanti kapsamında onarılmasının mümkün olmadığını tekrarlamış. Hatta kendisine bunun Range Rover'larda ve Mercedes'lerde de olabileceğini söylemişler.

    Araç sahibi kendisini hatalı görmüyor. Elektrikli otomobilin arızalandığı gün gerçekten hava yağmurluydu ancak bu İskoçya için olağan bir durum. Johnny'ye göre Tesla, böyle bir durumda Model Y'nin bu bölgede kullanım için uygun olmadığı konusunda uyarması gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    tamir, Tesla ve
    9 etiket daha batarya elektrikli araç model y arıza onarım yağmur serviz Teknoloji Haberleri Yaşam
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