Yağmur nedeniyle bozulan Tesla garanti kapsamına girmedi

Her şey yağmurlu bir günde araç sahibi ve arkadaşının bir restorana gitmesi ile başlamış. Akşam yemeğinin ardından Tesla Model Y'nin çalışmadığını fark etmişler. Daha sonrasında Tesla yol yardım hizmeti aracılığıyla çağrılan bir çekici, elektrikli otomobili servis merkezine götürmüş. Ancak bunun için bile beş saat beklemek zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar.
Tesla'dan can sıkan yanıt
Ertesi gün Model Y sahibine bataryanın su girmesi nedeniyle hasar gördüğü ve pilin 8 yıllık garanti kapsamında olmadığı bilgisi verilmiş. Johnny kendisine 17.374 pound (21.200 dolar) gibi oldukça yüksek bir onarım faturası çıkarıldığını söylüyor. Bu durum karşısında şaşkınlık içerisinde kalmış.
John yaşananların kendi hatası olmadığını ısrarla vurgulasa da Tesla temsilcileri bataryanın suya battığını ve garanti kapsamında onarılmasının mümkün olmadığını tekrarlamış. Hatta kendisine bunun Range Rover'larda ve Mercedes'lerde de olabileceğini söylemişler.
Araç sahibi kendisini hatalı görmüyor. Elektrikli otomobilin arızalandığı gün gerçekten hava yağmurluydu ancak bu İskoçya için olağan bir durum. Johnny'ye göre Tesla, böyle bir durumda Model Y'nin bu bölgede kullanım için uygun olmadığı konusunda uyarması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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