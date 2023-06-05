Tesla direksiyon düşmesi sorunu nedeniyle Model Y'ler için geri çağırma programı başlattı

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Tesla, Model Y araçları için bir geri çağırma programı başlattı. Amerikalı elektrikli otomobil üreticisini bu kararı almak zorunda bırakan şey ise direksiyonun düşme riski taşıması. Hatırlayacağınız üzere ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) kusurla ilgili birkaç olay hakkında soruşturma başlatmıştı.

Tesla Model Y yolda giderken direksiyonu düştü 4 ay önce eklendi

Geri çağırma sadece 137 aracı kapsıyor. Tesla'ya göre geri çağırmaya dahil edilen 137 Model Y'nin sadece %10'unun direksiyonunda gevşeklik sorunu var. NHTSA'ya sunulan resmi rapora göre bir Tesla teknisyeni gevşek direksiyon kusurunu başka bir sorunu giderirken tesadüfen fark etti.

Sorun neden kaynaklanıyor?

Sorun direksiyon simidini direksiyon kolonuna sabitleyen cıvatayla ilgili. Tesla nadiren de olsa bu bağlantı elemanının uygun derecede sıkılmamasının mümkün olabileceğini ve bunun da nihayetinde direksiyonun düşmesine yol açabileceğini söylüyor.

Otomobil üreticisi ayrıca bu durumla ilgili olabilecek en az dört garanti talebi aldığını da doğruladı. Aynı zamanda direksiyon düşmesi nedeniyle meydana gelen herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm olayından haberdar olmadığını belirtti. Geçtiğimiz dönemde bu konuda birkaç vaka bildirilmişti.

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Bunlardan biri Ocak ayının sonunda meydana geldi. Tesla Model Y sürücüsü ailesiyle birlikte otoyolda seyir halindeyken bir haftalık aracın direksiyonu düştü. 2020 yılında ise bir Model 3 sahibi evinin garajına geri geri girerken aracın direksiyonu yerinden çıktı.

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Tesla direksiyon düşmesi riski olan Model Y'leri geri çağırdı