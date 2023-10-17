Chery'nin alt markası Jaecoo, Türkiye'ye geliyor: İşte satışa çıkacak ilk model

Tam Boyutta Gör Chery Group’un alt markalarından Jaecoo yakında Türkiye pazarına giriş yapacak. Çinli markanın temsilcileri bu markaya ait araçları ülkemizde satışa sunma kararı aldı. Aktarılan bilgilere bakılırsa ilk olarak Jaecoo 7 modeli satışa sunulacak. Satış tarihi için 2024 yılının ilk çeyreği işaret ediliyor. Gelelim SUV sınıfındaki aracın özelliklerine.

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Yüksek dayanıklı çelik gövde, akıllı sürüş yardım sistemleri ve 7 farklı sürüş modu ile donatılan Jaecoo 7, hem şehir içi hem de arazi koşullarına uyum sağlayabilen bir araç. Heybetli tasarımı ve performans özellikleri sayesinde kendi sınıfındaki diğer araçlar arasından sıyrılıyor.

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Su geçişleri gerçekleştirebiliyor

Jaecoo 7'nin dikkat çekici görünümünün yanı sıra güçlü bir motora da sahip. Arazi aracı 1.6 litrelik TGDI motor ve buna eşlik eden 7 ileri DCT otomatik şanzıman içeriyor. Ayrıca hem iki tekerlekten, hem de dört tekerlekten çekişli versiyonları mevcut. Otomobil 0-100 km/s hıza 8 saniye gibi bir sürede çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör Jaecoo 7, 21 derecelik yaklaşma ve 29 derecelik uzaklaşma açılarına sahip. Üstelik, minimum 200 mm yerden yüksekliği ile 600 mm derinliğindeki su geçişlerini de gerçekleştirebiliyor. Tüm bu üstün özellikleri sayesinde doğayı keşfetme arzusunda olanların bu isteklerini en iyi şekilde kaşılayabilecek kapasitede.

Akıllı araç teknolojileri

Off-road deneyimini yeniden tanımlamayı hedefleyen SUV, en güncel akıllı araç teknolojilerini barındırıyor. Aracın akıllı kokpiti 14.8 inçlik Sky ekran ve 10.25 inçlik LCD gösterge paneliyle donatıldı. Ayrıca üç kollu, altı düz, çok işlevli direksiyon simidi var. Tüm bunlar sürücüye gelişmiş bir teknoloji ortamı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Araçtaki multimedya sisteminin kalbinde Qualcomm Snapdragon 8155 çipi mevcut. Bu sayede son derece hızlı bir şekilde çalışıyor. Sony hoparlörler, 540 derecelik panoramik görüntü ve W-HUD yükseltilmiş gösterge ekranı gibi eklemeler de teknoloji ve lüksün bir araya geldiği benzersiz bir deneyimle sonuçlanıyor.

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Chery'nin alt markası Jaecoo, Türkiye'ye geliyor: İşte ilk model