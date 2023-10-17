Chery'nin alt markası Jaecoo, Türkiye'ye geliyor: İşte satışa çıkacak ilk model

Yüksek dayanıklı çelik gövde, akıllı sürüş yardım sistemleri ve 7 farklı sürüş modu ile donatılan Jaecoo 7, hem şehir içi hem de arazi koşullarına uyum sağlayabilen bir araç. Heybetli tasarımı ve performans özellikleri sayesinde kendi sınıfındaki diğer araçlar arasından sıyrılıyor.
Su geçişleri gerçekleştirebiliyor
Jaecoo 7'nin dikkat çekici görünümünün yanı sıra güçlü bir motora da sahip. Arazi aracı 1.6 litrelik TGDI motor ve buna eşlik eden 7 ileri DCT otomatik şanzıman içeriyor. Ayrıca hem iki tekerlekten, hem de dört tekerlekten çekişli versiyonları mevcut. Otomobil 0-100 km/s hıza 8 saniye gibi bir sürede çıkabiliyor.
Akıllı araç teknolojileri
Off-road deneyimini yeniden tanımlamayı hedefleyen SUV, en güncel akıllı araç teknolojilerini barındırıyor. Aracın akıllı kokpiti 14.8 inçlik Sky ekran ve 10.25 inçlik LCD gösterge paneliyle donatıldı. Ayrıca üç kollu, altı düz, çok işlevli direksiyon simidi var. Tüm bunlar sürücüye gelişmiş bir teknoloji ortamı sunuyor.
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.