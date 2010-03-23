"Yahoo! Sketch-A-Search" App Store'daki yerini aldı

Yahoo, iPhone için farklı kullanım şekilleri içeren bir arama motoru hazırladı. Yahoo'nun "Sketch-a-Search" adını verdiği arama motoru ile harita üzerinde aramak istediğiniz bölge veya yerlerin adını yazmak yerine harita üzerinden parmağınızla daire için almanız yetiyor. Daire içine alınan bölgedeki restoran gibi iş yerleri otomatik olarak işaretleniyor. Yahoo'nun yeni arama motorunda klavye'de yazılan yerler için otomatik öneri seçeneğide bulunuyor. Bu uygulama ile aranılan yerlerin fotoğrafı, telefon numarası gibi bilgiler Yahoo Local, Yelp ve Citysearch desteği ile ekranda beliriyor. Sesli arama özelliği de sunan bu uygulama ile aramak istediğiniz bölge veya yeri sesli komut vererek aratabileceğiniz belirtildi. Arama sonuçlarında çıkan restoranlar hakkında yorumlara ve fotoğraflara bakabilir ve dilerseniz verilen telefon numarasını doğrudan arayabilirsiniz.

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