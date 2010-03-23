Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Yahoo! Sketch-A-Search" App Store'daki yerini aldı

Yahoo'nun "Sketch-A-Search" adını verdiği arama motoru App Store'a sunuldu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
2b
1
Diğer
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yahoo, iPhone için farklı kullanım şekilleri içeren bir arama motoru hazırladı. Yahoo'nun "Sketch-a-Search" adını verdiği arama motoru ile harita üzerinde aramak istediğiniz bölge veya yerlerin adını yazmak yerine harita üzerinden parmağınızla daire için almanız yetiyor. Daire içine alınan bölgedeki restoran gibi iş yerleri otomatik olarak işaretleniyor. Yahoo'nun yeni arama motorunda klavye'de yazılan yerler için otomatik öneri seçeneğide bulunuyor. Bu uygulama ile aranılan yerlerin fotoğrafı, telefon numarası gibi bilgiler Yahoo Local, Yelp ve Citysearch desteği ile ekranda beliriyor. Sesli arama özelliği de sunan bu uygulama ile aramak istediğiniz bölge veya yeri sesli komut vererek aratabileceğiniz belirtildi. Arama sonuçlarında çıkan restoranlar hakkında yorumlara ve fotoğraflara bakabilir ve dilerseniz verilen telefon numarasını doğrudan arayabilirsiniz.

 

 


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim