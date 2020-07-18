Yakın gelecekte kalp pilleri ışık enerjisi ile şarj edilebilir

Gelişen teknoloji tıp alanına da yansımış ve tıp alanında kullanılan implantlar eskiye oranla son derece gelişmiş olmasına karşın implantların da bazı olumsuz noktaları bulunuyor. Bu durumun en iyi örneğini kalp pilleri oluşturuyor, kalp pillerinin bataryası bittiğinde pilin tekrar cerrahi olarak çıkarılıp değiştirilmesi gerekiyor.
Kore'de bulunan Gwangju Institute of Science and Technolohy ( GIST ) kurumu araştırmacıları ''active photonic power transfer'' adı enerji transfer sistemi geliştirdi. Geliştirilen sistem sayesinde gelecekte kalp pillerinin hastanın derisi üzerinden ışık enerjisi ile şarj edilebileceği öngörülüyor.İlginizi Çekebilir Biyouyumlu kalp kapağı geliştirildi
Aktif fotonik güç transferi
Yeni sistemde bulunan mikro ledler hastanın derisine uygulanıyor ve biyolojik dokulardan geçen ışık yine implant üzerine uygulanmış olan ''photovoltaic'' yani fotovoltaik olarak adlandırılan ışık enerjisinden enerji üreten cihaza ulaşıyor.
Yeni sistem farelerde denendi ve farklı parametreler kullanılarak oluşturulan deney modellerinde deri altında bulunan implantlar başarılı bir biçimde şarj edildi.
Ayrıca Bkz. "Biyouyumlu kalp kapağı geliştirildi"
Bilim insanları yeni yöntemin gelecekte kalp pillerinin cerrahi olarak replase edilmesi ihtiyacını azaltacağını ve yeni implantların geliştirilmesinde öncü rol oynacağını düşünüyor.
Yeni araştırma PNAS dergisinde yayımlandı.
Kaynakça https://www.gist.ac.kr/en/html/sub06/060208.html?mode=V&no=196688 https://www.pnas.org/content/early/2020/07/02/2002201117 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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-Birincisi ve en kolay olanı deri üzerine dövme yöntemi. Her ne kadar zararlı olsa da normal bir dövmenin de neredeyse bu kadar zararı var, bu yüzden bence en mantıklı olanı budur!
-İkincisi ise ;vücuda domuz kalbi takmak ama bu hayvanların ömrü 10 yıl bile değil, muhtemelen 5-6 yılda bir yenilemek gerekecektir.
-Üçüncüsü ise ; başka bir insanın kalbini kan grubu fark etmeden kullanma yöntemidir, ki bu kendi adıma en mantıklı olanıdır! Bunu açıklamak için bir örnek gerekiyor ve buna en yakını da bilgisayarların sıvı soğutma sistemleridir(sıvı değişimi gerektirmeyenlerinden bahsediyorum) Başka bir insanın kalbini kendi kanıyla sürekli bir döngüde olacak şekilde kan üretmekten bahsediyorum, yılda bir defa kan değişimi ihtiyacı olsa bile bence bu mümkündür.
Şimdi diyeceksiniz ki o zaman vücudun geri kalanı nasıl kanı pompalayacak? Bu konu da ise önce kalp pili nedir onu anlamanız lazım: Kalp pili ritm bozukluklarında takılır ve ritmin hızlanması ya da yavaşlaması için kalbi uyaran bir mekanizmadır aslında. Damar içerisine yerleştirilen bir bir tel vasıtasıyla bu hızı algılayıp kalbi uyarır. Pilin görevini sağlam çalışan kalbe yaptırırsak batarya değiştirmemize gerek kalmaz! Elektronik mekanizmayı aynen kullanacağız sadece pilin görevini buna yaptıracağız.
Gelecekte yapılması imkansız gibi görünse de olacağını tahmin ettiğim şey ise:
+Saç teli kadar ince güneş pilleri; saç ekimi yöntemiyle takılacağını düşünüyorum ,rüzgarın gücüyle saçlar hareket ettiğinde veya güneş enerjisine maruz kaldıkça elektrik üretecek. En güzel tarafı ise evde ışık olduğu sürece çalışabilir olması!
Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünse de belki 100 yıl sonra çok daha mantıklı gelecektir! Bir düşünün 50 yıl evvel cep telefonu bile bir hayal idi, 20 yıl önce cep telefonun ile bugün yapabildiklerini hayal edebiliyor muydun!(Ben Nokia 6600 kullanırken bunlardan çok daha fazlasını hayal etmiştim, daha yolun başındayız!)
Şimdiye kadar neden yapılmadığnı anlamadığım şey ise:
+Ayaklara ve bileklere kinetik enerji bilekliği yerleştirerek elektrik üretimi; benim yaklaşık olarak 15-20 yıl önce böyle bir saatim vardı(Longines idi markası dayım vermişti okul harçlığım için hediye de olsa satmak zorunda kalmıştım)elle manuel olarak kurabiliyordun uzun zaman takmayacaksan onun dışında kendi kendini kuruyordu!