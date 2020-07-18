Yakın gelecekte kalp pilleri ışık enerjisi ile şarj edilebilir

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Gelişen teknoloji tıp alanına da yansımış ve tıp alanında kullanılan implantlar eskiye oranla son derece gelişmiş olmasına karşın implantların da bazı olumsuz noktaları bulunuyor. Bu durumun en iyi örneğini kalp pilleri oluşturuyor, kalp pillerinin bataryası bittiğinde pilin tekrar cerrahi olarak çıkarılıp değiştirilmesi gerekiyor.

Kore'de bulunan Gwangju Institute of Science and Technolohy ( GIST ) kurumu araştırmacıları ''active photonic power transfer'' adı enerji transfer sistemi geliştirdi. Geliştirilen sistem sayesinde gelecekte kalp pillerinin hastanın derisi üzerinden ışık enerjisi ile şarj edilebileceği öngörülüyor.

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Yeni sistemde bulunan mikro ledler hastanın derisine uygulanıyor ve biyolojik dokulardan geçen ışık yine implant üzerine uygulanmış olan ''photovoltaic'' yani fotovoltaik olarak adlandırılan ışık enerjisinden enerji üreten cihaza ulaşıyor.

Yeni sistem farelerde denendi ve farklı parametreler kullanılarak oluşturulan deney modellerinde deri altında bulunan implantlar başarılı bir biçimde şarj edildi.

Ayrıca Bkz. "Biyouyumlu kalp kapağı geliştirildi"

Bilim insanları yeni yöntemin gelecekte kalp pillerinin cerrahi olarak replase edilmesi ihtiyacını azaltacağını ve yeni implantların geliştirilmesinde öncü rol oynacağını düşünüyor.

Yeni araştırma PNAS dergisinde yayımlandı.

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