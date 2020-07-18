Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yakın gelecekte kalp pilleri ışık enerjisi ile şarj edilebilir

    Mikro ledler hastanın derisine uygulanıyor ve biyolojik dokulardan geçen ışık yine implant üzerine uygulanmış olan fotovoltaik olarak adlandırılan ışık enerjisinden enerji üreten cihaza ulaşıyor.
    1 sa.
    190
    9
    2
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yakın gelecekte kalp pilleri ışık enerjisi ile şarj edilebilir
    Tam Boyutta Gör

     

    Gelişen teknoloji tıp alanına da yansımış ve tıp alanında kullanılan implantlar eskiye oranla son derece gelişmiş olmasına karşın implantların da bazı olumsuz noktaları bulunuyor. Bu durumun en iyi örneğini kalp pilleri oluşturuyor, kalp pillerinin bataryası bittiğinde pilin tekrar cerrahi olarak çıkarılıp değiştirilmesi gerekiyor.

    Kore'de bulunan Gwangju Institute of Science and Technolohy ( GIST ) kurumu araştırmacıları ''active photonic power transfer'' adı enerji transfer sistemi geliştirdi. Geliştirilen sistem sayesinde gelecekte kalp pillerinin hastanın derisi üzerinden ışık enerjisi ile şarj edilebileceği öngörülüyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Biyouyumlu kalp kapağı geliştirildi

    Aktif fotonik güç transferi

    Yakın gelecekte kalp pilleri ışık enerjisi ile şarj edilebilir

    Yeni sistemde bulunan mikro ledler hastanın derisine uygulanıyor ve biyolojik dokulardan geçen ışık yine implant üzerine uygulanmış olan ''photovoltaic'' yani fotovoltaik olarak adlandırılan ışık enerjisinden enerji üreten cihaza ulaşıyor.

    Yeni sistem farelerde denendi ve farklı parametreler kullanılarak oluşturulan deney modellerinde deri altında bulunan implantlar başarılı bir biçimde şarj edildi.

    Ayrıca Bkz. "Biyouyumlu kalp kapağı geliştirildi"

    Bilim insanları yeni yöntemin gelecekte kalp pillerinin cerrahi olarak replase edilmesi ihtiyacını azaltacağını ve yeni implantların geliştirilmesinde öncü rol oynacağını düşünüyor.

    Yeni araştırma PNAS dergisinde yayımlandı.



    Kaynakça https://www.gist.ac.kr/en/html/sub06/060208.html?mode=V&no=196688 https://www.pnas.org/content/early/2020/07/02/2002201117 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 32 dk. (düzenlendi)
    Kalp pilinin enerji ihtiyacı çok fazla neredeyse 10 volt. Güneş pilleri ise hala çok verimsiz boyut olarak çok fazla alana ihtiyaç duyuyor. Işığın insan vücuduna zararı ise cabası, bence insan vücudundan faydalanılacak ise 3 tane yakın zamanda yapılabilir mantıklı şey var sadece :

    -Birincisi ve en kolay olanı deri üzerine dövme yöntemi. Her ne kadar zararlı olsa da normal bir dövmenin de neredeyse bu kadar zararı var, bu yüzden bence en mantıklı olanı budur!
    -İkincisi ise ;vücuda domuz kalbi takmak ama bu hayvanların ömrü 10 yıl bile değil, muhtemelen 5-6 yılda bir yenilemek gerekecektir.
    -Üçüncüsü ise ; başka bir insanın kalbini kan grubu fark etmeden kullanma yöntemidir, ki bu kendi adıma en mantıklı olanıdır! Bunu açıklamak için bir örnek gerekiyor ve buna en yakını da bilgisayarların sıvı soğutma sistemleridir(sıvı değişimi gerektirmeyenlerinden bahsediyorum) Başka bir insanın kalbini kendi kanıyla sürekli bir döngüde olacak şekilde kan üretmekten bahsediyorum, yılda bir defa kan değişimi ihtiyacı olsa bile bence bu mümkündür.

    Şimdi diyeceksiniz ki o zaman vücudun geri kalanı nasıl kanı pompalayacak? Bu konu da ise önce kalp pili nedir onu anlamanız lazım: Kalp pili ritm bozukluklarında takılır ve ritmin hızlanması ya da yavaşlaması için kalbi uyaran bir mekanizmadır aslında. Damar içerisine yerleştirilen bir bir tel vasıtasıyla bu hızı algılayıp kalbi uyarır. Pilin görevini sağlam çalışan kalbe yaptırırsak batarya değiştirmemize gerek kalmaz! Elektronik mekanizmayı aynen kullanacağız sadece pilin görevini buna yaptıracağız.

    Gelecekte yapılması imkansız gibi görünse de olacağını tahmin ettiğim şey ise:
    +Saç teli kadar ince güneş pilleri; saç ekimi yöntemiyle takılacağını düşünüyorum ,rüzgarın gücüyle saçlar hareket ettiğinde veya güneş enerjisine maruz kaldıkça elektrik üretecek. En güzel tarafı ise evde ışık olduğu sürece çalışabilir olması!
    Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünse de belki 100 yıl sonra çok daha mantıklı gelecektir! Bir düşünün 50 yıl evvel cep telefonu bile bir hayal idi, 20 yıl önce cep telefonun ile bugün yapabildiklerini hayal edebiliyor muydun!(Ben Nokia 6600 kullanırken bunlardan çok daha fazlasını hayal etmiştim, daha yolun başındayız!)

    Şimdiye kadar neden yapılmadığnı anlamadığım şey ise:
    +Ayaklara ve bileklere kinetik enerji bilekliği yerleştirerek elektrik üretimi; benim yaklaşık olarak 15-20 yıl önce böyle bir saatim vardı(Longines idi markası dayım vermişti okul harçlığım için hediye de olsa satmak zorunda kalmıştım)elle manuel olarak kurabiliyordun uzun zaman takmayacaksan onun dışında kendi kendini kuruyordu!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Escapetolife 1 sa.
    Bu araştırmaları üniversiteler yapar ama piyasanın hakimi olan firmalar o işlere hiç bir zaman girmez. Çünkü kalp pili yaklaşık 10 yılda bir değişiyor, sen bir tane tak ömür boyu kullan o iş yaş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 28 dk. Kartlar yeniden dağıtılıyor "Samsung 870 QVO 2TB SSD inceleme" 49 dk. Xiaomi Mi TV Stick, Türkiye’de satışa çıktı 1 sa. Google, koronavirüs komplo sayfalarındaki reklamları yasaklayacak 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yakın gelecekte kalp pilleri ışık enerjisi ile şarj edilebilir Sonraki Android'de keşfedilen zararlı yazılım 337 uygulama üzerinden kredi kartı bilgilerinizi çalabilir 2 sa. Yeni sünger türü keşfedildi 3 sa. Intel Alder Lake’te iGPU EU sayısını arttırabilir 3 sa. Google Android için yeni emoji kısayollarını test ediyor 5 sa. 1000 aylık Netflix hediyesi bu oyunda 6 sa. TikTok benzeri Instagram Reels global erişime açılıyor 6 sa. Haftaya A101 marketlerde Kral Motor geçidi var 7 sa. Twitter saldırısında 130 hesap etkilendi 18 sa. Amazon, Google ve Apple’a şimdi de 65 milyar dolarlık yeni bir soruşturma 19 sa. 2025 yılı itibariyle “sıfır emisyon toplum” olmak isteyen G.Kore’den 61 milyar dolar bütçe 19 sa. Huawei Enjoy 20s, TENAA setifikası aldı 20 sa. AMD Ryzen 7 4750G Geekbench’te Ryzen 7 3700X’e yakın 20 sa. Realme C3 ve C3i Vodafone'da satışa çıktı 21 sa. Apple, iPhone için yeni bir kablosuz şarj istasyonu üzerinde çalışıyor 21 sa. Toyota Corolla'ya GR Sport donanımı ekleniyor 22 sa. Microsoft, görüşmelerde daha fazla kişinin görünmesini sağlayacak yeni bir Skype sürümü yayınladı 22 sa. Twitter saldırısının kökleri kara borsa forumlarına kadar gidiyor 23 sa. Huawei yasakları Japon firmaları da etkiliyor 23 sa. Realme 125W UltraDart hızlı şarj duyuruldu 1 gün Intel Core i9-10850K’nın fiyatı sızdı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız