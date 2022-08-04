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    Yakıt olarak katı bir hidrojen formu kullanacak gemi, 2023'te denize inecek

    Sodyum borhidrürden elde edilecek olan hidrojenle çalışacak yolcu gemisi, 2023 yılında Amsterdam kanallarında test edilmeye başlanacak.                          
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    Yakıtı katı bir hidrojen formu olan gemi, 2023'te denize inecek
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    Dünyanın katı bir hidrojen formu kullanılarak çalıştırılan ilk gemisini inşa edecek şirket belli oldu. Yakıt olarak sodyum borhidrürden (NaBH4) elde edilen hidrojeni kullanacak olan Neo Orbis adlı geminin inşasını Hollanda merkezli şirket Next Generation Shipyards gerçekleştirecek.

    2023'te Amsterdam kanallarında denenecek

    Hidrojen tahrikli deniz taşımacılığı için bir altyapı geliştirmesinin amaçlandığı H2Ships projesi kapsamında geliştirilecek olan Neo Orbis, 20 metre uzunluğa sahip olacak. Gemide yakıt olarak yeni bir katı form hidrojen kullanacak olmasının sıkıştırılmış veya sıvı hidrojene göre çok daha güvenli ve depolanmasının daha kolay olduğu belirtiliyor.

    Sodyum borhidrür, saf su ve bir stabilizatör ile karıştırılarak yanıcı olmayan bir sıvı yakıt oluşturulacak. Çözünmüş sodyum borhidrürden hidrojenin serbest bırakılmasının hızlandırılması için de bir katalizör kullanılacak. Serbest hidrojen, daha sonra bir yakıt hücresini çalıştıracak.

    Uzun vadede, kalan malzemelerin yeniden sodyum borhidrür yakıtına dönüştürüleceği kapalı bir sistem oluşturulması planlanıyor. Amsterdam kanallarında ve Amsterdam ile Ijmuiden şehri arasındaki deniz bölgesinde çalışması için tasarlanan Neo Orbis, planlamalara göre gelecek yıl test edilmeye başlanacak.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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