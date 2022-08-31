Kripto para borsasının yanlışlıkla 10 milyon dolar gönderdiği kadın ortadan kayboldu

Bugüne kadar iflas eden ve kullanıcılarını mağdur eden kripto para platformlarının haberini okurken bu hafta kullanıcısını zengin eden bir borsa haberi geldi. Crypto.com borsası yanlışlıkla 10 milyon doları bir kullanıcıya gönderdi.
Yanlışlıkla zengin oldu
Avusturalyalı Thevamanogari Manivel isimli kadın geçtiğimiz Aralık ayında Crypto.com borsasından 100$ çekim talimatı verdi. Ne var ki sistemde oluşan yanlışlık sonucu kadının banka hesabına 10.47 milyon dolar yatırıldı.
Manivel hiç bir şey yokmuş gibi hayatına devam ederken bu parayı kardeşi dahil 6 akrabasına paylaştırdı. Ayrıca 1.35 milyon dolara görkemli bir ev satın alarak kardeşine hediye etti. Bu yanlışlık ancak bu ay anlaşılabildi.
Crypto.com borsası yıllık muhasebesini yaparken kayıp olan 10 milyon doları fark etti. Sonrasında olayı Avusturalya yargısına taşıdı. Borsa parayı geri isterken yasal faiz olan 27 bin doları da talep ediyor.
Henüz kadın ve 5 kişiye ulaşılabilmiş değil. Mahkeme kardeş Thilagavathy Gangadory’ne hediye edilen evin satılmasına karar verdi. Borsa davalılara ulaşılamadığı için faizin de kardeşten tahil edilmesini istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: