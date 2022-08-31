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    Kripto para borsasının yanlışlıkla 10 milyon dolar gönderdiği kadın ortadan kayboldu

    Crypto.com borsasından 100$ çekim talimatı veren kadına yanlışlıkla 10 milyon dolar gönderilince kripto para tarihinin en ilginç hatalarından birisi ortaya çıktı. 
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    Bitcoin
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    Bugüne kadar iflas eden ve kullanıcılarını mağdur eden kripto para platformlarının haberini okurken bu hafta kullanıcısını zengin eden bir borsa haberi geldi. Crypto.com borsası yanlışlıkla 10 milyon doları bir kullanıcıya gönderdi.

    Yanlışlıkla zengin oldu

    Avusturalyalı Thevamanogari Manivel isimli kadın geçtiğimiz Aralık ayında Crypto.com borsasından 100$ çekim talimatı verdi. Ne var ki sistemde oluşan yanlışlık sonucu kadının banka hesabına 10.47 milyon dolar yatırıldı.

    Manivel hiç bir şey yokmuş gibi hayatına devam ederken bu parayı kardeşi dahil 6 akrabasına paylaştırdı. Ayrıca 1.35 milyon dolara görkemli bir ev satın alarak kardeşine hediye etti. Bu yanlışlık ancak bu ay anlaşılabildi.

    Crypto.com borsası yıllık muhasebesini yaparken kayıp olan 10 milyon doları fark etti. Sonrasında olayı Avusturalya yargısına taşıdı. Borsa parayı geri isterken yasal faiz olan 27 bin doları da talep ediyor.

    Henüz kadın ve 5 kişiye ulaşılabilmiş değil. Mahkeme kardeş Thilagavathy Gangadory’ne hediye edilen evin satılmasına karar verdi. Borsa davalılara ulaşılamadığı için faizin de kardeşten tahil edilmesini istiyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 4 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 6 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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