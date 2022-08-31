Kripto para borsasının yanlışlıkla 10 milyon dolar gönderdiği kadın ortadan kayboldu

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Bugüne kadar iflas eden ve kullanıcılarını mağdur eden kripto para platformlarının haberini okurken bu hafta kullanıcısını zengin eden bir borsa haberi geldi. Crypto.com borsası yanlışlıkla 10 milyon doları bir kullanıcıya gönderdi.

Yanlışlıkla zengin oldu

Avusturalyalı Thevamanogari Manivel isimli kadın geçtiğimiz Aralık ayında Crypto.com borsasından 100$ çekim talimatı verdi. Ne var ki sistemde oluşan yanlışlık sonucu kadının banka hesabına 10.47 milyon dolar yatırıldı.

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Manivel hiç bir şey yokmuş gibi hayatına devam ederken bu parayı kardeşi dahil 6 akrabasına paylaştırdı. Ayrıca 1.35 milyon dolara görkemli bir ev satın alarak kardeşine hediye etti. Bu yanlışlık ancak bu ay anlaşılabildi.

Crypto.com borsası yıllık muhasebesini yaparken kayıp olan 10 milyon doları fark etti. Sonrasında olayı Avusturalya yargısına taşıdı. Borsa parayı geri isterken yasal faiz olan 27 bin doları da talep ediyor.

Henüz kadın ve 5 kişiye ulaşılabilmiş değil. Mahkeme kardeş Thilagavathy Gangadory’ne hediye edilen evin satılmasına karar verdi. Borsa davalılara ulaşılamadığı için faizin de kardeşten tahil edilmesini istiyor.

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