NFT trendi çöküşte, OpenSea hayalet şehre döndü

Kripto para dünyasının yükseliş dönemindeyken rüzgârı arkasına iyi alan NFT trendi patlama yapmış ve milyarlarca doların döndüğü bir alan haline gelmişti. Kendi zenginlerini de çıkaran trend şimdi eski günlerini mumla arıyor.
OpenSea kayıplarda
Kripto para piyasasının halen çöküş trendini kıramaması nedeniyle NFT satışları da ciddi oranda azalmış durumda. Trendin en büyük pazarı durumundaki OpenSea de iyi işaretler vermiyor. Platform hayalet şehre dönmüş durumda.
Özellikle Yuga Labs’ın Otherdeeds NFT satışlarını gerçekleştirdiği Mayıs başlarında OpenSea günlük hacmi 405 milyon dolar ile rekor kırmıştı. Bugün geldiğimiz noktada ise günlük sadece 5 milyon dolarlık satış yapılabiliyor. Neredeyse yüzde 99 kayıp yaşanmış. OpenSea aktif kullanıcı sayısının ve satış sayılarının düşmesinin de bunda etkisi büyük. Bu düşüş NFT taban fiyatlarını da etkiledi.
Bored Ape Yacht Club koleksiyonu 153 ETH olan zirve fiyatından 72.5ETH seviyesine inmiş durumda. Buna bir de Ethereum fiyatının yarıya düşüşü eklenince zarar katlanarak artmış oluyor. Bu durum aslında aynı kripto para piyasasında gördüğümüz gibi DeFi platformlarını da etkilemeye başladı.
NFT koleksiyonlarını bir nevi rehin alarak karşılığında ETH borç veren BendDAO platformu düşen fiyatlar nedeniyle likidite sağlamakta zorlanıyor. Ne borç alanlar ne de borç verenler ellerindeki varlıkların tam karşılığını alamamaya başladı. Bunun üzerine BendDAO mekanikler üzerinde bazı değişiklikler yaparak likiditeyi arttırmaya çalışıyor. Yani kısa bir süre sonra NFT alanında da iflas dalgaları yaşanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: