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    Dokunma duyusunun daha iyi algılanması için yapay kıllara sahip elektronik deri geliştirildi

    Bir araştırma ekibi, yapay kıllara sahip bir elektronik deri geliştirerek dokunma duyusunun daha iyi algılanmasına olanak tanınacağını belirtiyor.                
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    Yapay kıllara sahip elektronik deri geliştirildi
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    Cilt, insanların dokunma duyusunu algılamasında önemli bir rol oynuyor. Ciltte yer alan kıllar, temas yönünü tanımlanın yanı sıra en küçük dokunma hissini bile algılamaya yardımcı oluyor. Geliştirilen yeni bir elektronik deri, entegre yapay kıllarıyla bu hassasiyeti algılayabiliyor.

    Yapay kıllara sahip elektronik deri

    Chemnitz Teknoloji Üniversitesi ve Leibniz IFW Dresden araştırmacıları, entegre yapay kıllara sahip hassas elektronik deri geliştirdiler. Ekip, dokunma duyusunda önemli olan ancak elektronik derilerde şimdiye kadar uygulanmayan bu yapının kritik bir role sahip olduğunu belirtiyor.

    Araştırmacılar, ürünlerini geliştirmek için küçük, manyetik kılları sensörlerin gömülü olduğu elastomerik bir malzemeye yerleştirdiler. Yapay kıllar, doğal kıllarda olduğu gibi elektronik derinin alt kısmında köklere sahip ve bu köklerin her biri kökün tam konumunun gerçek zamanlı olarak izlenmesine izin veren 3D manyetik sensörlerle çevrili olmasıyla dokunuşun e-deri boyunca yönünün kaydedilmesine olanak tanıyor.

    Çalışmanın yazarlarından Christian Becker: "Yaklaşımımız, paralel bir üretim sürecinde seri olarak üretilebilen fonksiyonel sensör elemanlarının 3 boyutlu olarak hassas bir uzamsal düzenlemesine izin veriyor. Bu tür sensör sistemlerini yerleşik mikro elektronik üretim yöntemleriyle oluşturmak son derece zordur." dedi.

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    C
    Command-01 2 gün önce

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    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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