Yeni e-Patch, daha hızlı yara iyileşmeleri sunuyor

Geleneksel yara iyileştirme yöntemlerine oranla süreci çok daha hızlı hale getirebilen bir e-Patch geliştirildi. Basit bileşenlere sahip olması ve düşük maliyetlerle üretilebilmesi, e-Patch'in uygulanabilirliğini kolaylaştırıyor.

Üç kat daha hızlı iyileşme oranı yakalandı

Los Angeles'taki Terasaki Biyomedikal İnovasyon Enstitüsü araştırmacıları, ameliyat, yanık ve diğer travmalardan kaynaklanan yaraların iyileşme sürecini hızlandırabilecek esnek, yazdırılabilir bir elektronik yama geliştirdiler.

Geliştirilen e-Patch, aljinat olarak bilinen deniz yosunundan türetilmiş bir hidrojel ile karıştırılmış gümüş nanotellerden yapılmış elektrotları içeriyor. Araştırmacılar, aljinatı kimyasal olarak değiştirip kalsiyum ekleyerek gümüş nanotellerin işlevini ve kararlılığını artırmayı başardı. Oluşturulan hidrojel, bir silikon tabaka üzerindeki biyo-mürekkep şablonun üzerine yerleştirildi. Biyo-mürekkep katılaştıktan sonra şablon kaldırıldığında kalan aljinat iki elektrotu oluşturdu.

Fareler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda iyileşme sürecinin yirmi günden yedi güne indiği tespit edildi. e-Patch'in yara iyileşmesini önemli ölçüde hızlandırmasının haricinde kontrol grubuyla kıyaslandığında az yara izinde de gelişmeler gözlemlendi.

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Araştırma ekibinden Han-Jun Kim: "Malzemelerin dikkatli seçimi ve jel formülasyonumuzun optimizasyonu sayesinde, yara iyileşmesini büyük ölçüde kolaylaştıracak ve hızlandıracak çok işlevli, yapımı kolay ve uygun maliyetli bir e-Patch geliştirebildik." dedi.

Araştırmacılar, silikon tabakaların boyutunu ve şeklini değiştirerek, çok çeşitli yaraları kaplayabilen ve bunlara uyum sağlayabilen ePatch'ler oluşturmanın mümkün olduğunu söylüyor.

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