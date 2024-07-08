Microsoft Notepad 40 yılın ardından yazım kontrol özelliği kazandı

Microsoft Notepad sürprizi
Microsoft Notepad için Mart ayında başlayan yazım kontrol özelliği testleri geçtiğimiz haftalarda sona erdi ve firma bu hafta sessiz sedasız güncellemeyi dağıtmaya başladı. Özellik kendisinden beklendiği üzere metinleri denetliyor ve otomatik olarak düzeltiyor.
Notepad tarafının yazım kontrolünün olmaması özellikle Microsoft Word veya Edge gibi uygulamalarda tekrar metnin kontrol edilmesi ihtiyacını doğuruyordu. Böylece kullanıcılara da hızlı bir kontrol sunulmuş oldu.
Diğer taraftan kodlamalarla uğraşanlar için .md veya .srt gibi dosya uzantılarının kontrol özelliğini devre dışı bırakan bir seçenek de eklenmiş. Böylece geliştiriciler olası bir karmaşadan korunmuş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.