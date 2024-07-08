Microsoft Notepad 40 yılın ardından yazım kontrol özelliği kazandı

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Tam Boyutta Gör Windows işletim sistemlerinin vazgeçilmezi Microsoft Notepad not alma uygulaması, 40 yılı geride bırakırken önemli bir özellik daha kazandı. Sekmeli pencere ve koyu tema tasarımının ardından bu kez de yazım kontrol özelliği geldi.

Microsoft Notepad sürprizi

Microsoft Notepad için Mart ayında başlayan yazım kontrol özelliği testleri geçtiğimiz haftalarda sona erdi ve firma bu hafta sessiz sedasız güncellemeyi dağıtmaya başladı. Özellik kendisinden beklendiği üzere metinleri denetliyor ve otomatik olarak düzeltiyor.

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Notepad tarafının yazım kontrolünün olmaması özellikle Microsoft Word veya Edge gibi uygulamalarda tekrar metnin kontrol edilmesi ihtiyacını doğuruyordu. Böylece kullanıcılara da hızlı bir kontrol sunulmuş oldu.

Diğer taraftan kodlamalarla uğraşanlar için .md veya .srt gibi dosya uzantılarının kontrol özelliğini devre dışı bırakan bir seçenek de eklenmiş. Böylece geliştiriciler olası bir karmaşadan korunmuş olacak.

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