Yapay zeka şirketi Anthropic'in CEO'su: Yapay zekanın nasıl çalıştığını anlamıyoruz

Anthropic CEO'su Dario Amodei, bu hafta bu konuda bir makale yayınladı. Bu makalede yapay zekanın gizemli doğasına bir kez daha dikkat çeken Amodei, bu gizemi ortadan kaldırmak için "AI'ın MR'ını çekecek" bir sistem üzerinde çalıştıklarıı ifade etti. Ancak Amodei'ye bunu gerçekleştirene kadar yapay zeka konusunda son derece temkinli olmak gerekiyor. Çünkü şu anda yapay zekanın nasıl çalıştığını kimse bilmiyor. Amodei bunu şöyle anlatıyor:
“Üretken bir yapay zeka sistemi, finansal bir belgeyi özetlemek gibi bir şey yaptığında, yaptığı seçimleri neden yaptığını, neden belirli kelimeleri diğerlerine tercih ettiğini veya genellikle doğru olsa da neden ara sıra hata yaptığını kesin olarak bilmiyoruz.”
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OpenAI'ın Terk Ettiği Misyonu Anthropic Devraldı
2016 yılında, kuruluşundan sadece bir yıl sonra OpenAI'a katılan ve burada yapay zekaya yönelik araştırmalara öncülük eden Dario Amodei, Sam Altman yönetimindeki OpenAI'ın giderek kâr amacı güden bir şirkete dönüşmesinden rahatsız olup 2021 yılında OpenAI'dan ayrılmış ve Anthropic'i kurmuştu. Yapay zekayı daha iyi anlamak ve daha sorumlu şekilde geliştirilmesini sağlamak için kurulan OpenAI bu misyonunu terk etmiş olsa da Anthropic şimdi bu misyonu devralacak gibi görünüyor. Çünkü Amodei'nin bu son açıklamalarından da anlaşılacağı üzere şirketin şu anda başlıca gayesi yapay zekayı daha iyi anlamak. Tabii bu çalışma zamanla daha gelişmiş yapay zekaların ortaya çıkmasına ve şirketin ticari kazanç sağlamasına da yardımcı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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