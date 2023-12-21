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    Yapay zeka eğitiminde çocukların cinsel istismar görüntülerinin kullanıldığı bulundu!

    Yapay zeka eğitiminde çocukların cinsel istismar görüntülerinin kullanıldığı tespit edildi. Araştırmacılar, Stable Diffusion tarafından kullanılan LAION-5B'nin binlerce materyal içerdiğini buldu.
    Yapay zeka eğitiminde çocuk istismarı görüntüleri kullanılıyor! Tam Boyutta Gör
    Stanford'un Internet Observatory programı, yapay zeka görüntü üretimi için popüler bir eğitim veri setinin çocuk istismarı görüntülerine bağlantılar içerdiğini ve yapay zeka modellerinin zararlı içerik oluşturmasına izin verebileceğini tespit etti. Aktarılanlara göre Stable Diffusion geliştiricisi Stability AI tarafından kullanılan bir veri seti olan LAION-5B, sosyal medya paylaşımlarından ve popüler yetişkin web sitelerinden kazınmış en az 1.679 yasadışı görüntü içeriyor.

    Yapay zekaların eğitim verileri endişe veriyor

    Araştırmacılar Eylül 2023'te LAION veri setini taramaya başlayarak varsa ne kadar çocuk cinsel istismarı materyali (CSAM) bulunduğunu araştırdı. Araştırmacılar hash’lere veya görüntünün tanımlayıcılarına baktılar. Toplanan bilgiler PhotoDNA gibi CSAM tespit platformlarına gönderildi ve Kanada Çocuk Koruma Merkezi tarafından doğrulandı.

    LAION web sitesine göre, bu veri seti görüntülerin depolarını tutmuyor. İnterneti indeksliyor ve kazıyarak elde ettiği görüntülere ve alt metinlere bağlantılar içeriyor. Google'ın Imagen metinden görüntüye yapay zeka aracının yalnızca araştırma için yayınlanan ilk sürümü, LAION'un veri setlerinin LAION-400M adlı farklı bir varyantı, 5B'nin eski bir sürümü üzerinde eğitilmişti. Şirket, sonraki yinelemelerin LAION veri kümelerini kullanmadığını belirtiyor. Stanford raporu, Imagen'in geliştiricilerinin 400M'nin "pornografik görüntüler, ırkçı hakaretler ve zararlı sosyal stereotipler de dahil olmak üzere çok çeşitli uygunsuz içerik" içerdiğini tespit ettiklerini belirtti.

    Öte yandan veri setini yöneten kar amacı gütmeyen LAION, yaptığı açıklamada zararlı içerik için "sıfır tolerans" politikası olduğunu ve veri setlerini geçici olarak kaldıracağını söyledi. Stability AI ise platformlarının kötüye kullanımına karşı yönergeleri olduğunun altını çizerken modellerini LAION-5B ile eğittiğini, ancak veri setinin bir kısmına odaklandığını ve güvenlik için ince ayar yaptığını söyledi.

    Stable Diffusion 1.5’in kaldırılması tavsiye edildi

    Yapay zeka eğitiminde çocuk istismarı görüntüleri kullanılıyor! Tam Boyutta Gör
    Stanford'dan araştırmacılar istismar görüntülerinin varlığının her zaman eğitilen modelleri etkileyecek anlamına gelmediğini ancak yine de modellerin bu görüntülerden bir şeyler öğrenmiş olabileceğini söylüyor. Araştırmacılar, sorunlu içeriği, özellikle de üzerinde eğitilen yapay zeka modellerinden tamamen kaldırmanın zor olacağını da itiraf ediyorlar. Stable Diffusion 1.5 gibi LAION-5B üzerinde eğitilen modellerin kullanımdan kaldırılmasını ve mümkün olan yerlerde dağıtımının durdurulmasını tavsiye ettiler. Öte yandan Google, Imagen'in yeni bir sürümünü yayınladı ancak LAION'u kullanmamak dışında hangi veri kümesi üzerinde eğitildiğini kamuoyuna açıklamadı.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 11 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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