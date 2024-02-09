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    “Jarvis” gibi yapay zeka asistanına sahip ilk akıllı gözlük çıktı!

    Brilliant Labs'ın “Frame” yapay zekalı akıllı gözlüğünü piyasaya sürdü. Firma tarafından aktarılanlara göre Frame, dünyanın ilk çok modlu yapay zeka asistanına sahip gözlüğü konumunda.
    “Jarvis” gibi AI asistana sahip ilk akıllı gözlük çıktı! Tam Boyutta Gör
    İlk akıllı gözlükleri hatırlıyorsanız onların pek de akıllı olmadığını ve bir gözlük gibi de görünmediğini anımsayacaksınız. Ancak teknoloji ilerledikçe donanımlar daha küçük cihazların üretilmesine olanak sağlıyor. Bu bağlamda normal bir gözlük gibi görünen Frame AI Glasses kısa bir süre önce Brilliant Labs tarafından piyasaya sürüldü. Bu akıllı gözlük çok modlu yapay zeka asistanına sahip dünyanın ilk akıllı gözlüğü olma niteliğini taşıyor.

    “Jarvis” gibi AI asistana sahip akıllı gözlük

    Brilliant Labs’ın adını yeni yeni duysak da bu girişimin arkasındaki isimler ve yatırımcıları sektörün en bilindik isimlerinden. Oculus’un kurucu ortağından Siri’nin kurcu ortağına kadar geniş bir danışman ve yatırımcı kadrosuna sahip olan şirketin CEO’su ise eski Apple yöneticisi Bobak Tavangar.

    “Jarvis” gibi AI asistana sahip ilk akıllı gözlük çıktı! Tam Boyutta Gör
    Şirket, Iron Man'in Jarvis yapay zekasına benzeyen Noa adlı her zaman açık bir yapay zeka asistanıyla donatılan Frame'in yalnızca dünyayı algılama biçimimizi dönüştürmekle kalmayıp aynı zamanda fiziksel çevreyle etkileşimlerimizi de yeniden tanımladığını söylüyor. GPT-4, Stability AI ve Whisper AI modellerini aynı anda çalıştırabilen entegre bir çok modlu üretken yapay zeka sistemi tarafından desteklenen Noa, gerçek dünya görsel işleme, görüntü oluşturma ve gerçek zamanlı konuşma tanıma ve çeviri yapabiliyor.
    “Jarvis” gibi AI asistana sahip ilk akıllı gözlük çıktı! Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Frame, herhangi artırılmış gerçeklik özelliği bulunmuyor. Bunun yerine Frame, çıktının görülebildiği ve/veya gözlüğün LLM'ler için gerçek dünya girdisi olarak kullanılabildiği yapay zeka gömülü gözlükler olarak tasarlanmış durumda. Frame’e göre Noa, gizliliği koruyan bir bilgi grafiği aracılığıyla kullanıcı ve yapay zeka asistanı arasındaki bileşik etkileşimleri analiz ederek gelişiyor ve benzersiz bir kişilik kazanıyor.

    Etkinleştirmenin ardından kullanıcılar Noa ile sanal bir evcil hayvanı andıran, yumurtadan çıkmaya hazır dijital bir "yumurta" olarak tanışıyor. Noa'nın avatarı, bir dizi soruyu yanıtlayarak kullanıcının kişiliğini ve Noa'nın benimseyeceği karakteri yansıtan bir karaktere dönüşüyor. Brilliant Labs, Noa öğrendikçe ve hem kullanıcıya hem de aldığı görevlere uyum sağladıkça bu kişiliğin daha belirgin hale geldiğini söylüyor. Ek olarak Noa, duyguları ve yüz ipuçlarını görsel ve işitsel olarak ölçmek gibi gelişmiş görevler için birden fazla yapay zeka sistemini düzenleyebilmesini sisteminin düzenlenmesine olanak tanıyor. Noa, iOS ve Android uygulamasıyla eşleştirilerek de kullanılıyor.

    Şirket, kişisel yardımın ötesinde, Frame'in yapay zeka ile arama motoru kavramını yeniden tanımladığını da söylüyor. Noa, perakende mağazalarındaki giyim eşyalarını tarayarak anında fiyat kontrolü yapabiliyor ya da ev ararken bir evin ilanına bakarak onu tanımlayabiliyor.

    Hafif ve biraz pahalı

    “Jarvis” gibi AI asistana sahip ilk akıllı gözlük çıktı! Tam Boyutta Gör
    Sadece 39 gram ağırlığındaki Frame, konfor ve dayanıklılık için mühendislik sınıfı naylon plastik kullanılarak üretilmiş durumda. Cihazda 3.000 nit parlaklığa sahip yüksek çözünürlüklü microLED ekran, öne bakan uzamsal kamera, entegre mikrofon ve gelişmiş işlevsellik için 6DoF IMU bulunuyor. Bu arada Frame, video kaydedebiliyor ve fotoğraf çekebiliyor. Ancak bu, Snapchat'in Spectacles'ı gibi olmanın aksine, öncelikle multimodal yapay zeka özelliğini kullanmak amacını taşıyor. Frame, mart ayında 349 dolar perakende satış fiyatıyla ön siparişe sunulacak.

    Kaynakça https://brilliant.xyz/products/frame https://brilliant.xyz/ https://venturebeat.com/games/brilliant-labss-frame-glasses-serve-as-multimodal-ai-assistant/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 2 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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