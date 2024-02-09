“Jarvis” gibi yapay zeka asistanına sahip ilk akıllı gözlük çıktı!

Tam Boyutta Gör İlk akıllı gözlükleri hatırlıyorsanız onların pek de akıllı olmadığını ve bir gözlük gibi de görünmediğini anımsayacaksınız. Ancak teknoloji ilerledikçe donanımlar daha küçük cihazların üretilmesine olanak sağlıyor. Bu bağlamda normal bir gözlük gibi görünen Frame AI Glasses kısa bir süre önce Brilliant Labs tarafından piyasaya sürüldü. Bu akıllı gözlük çok modlu yapay zeka asistanına sahip dünyanın ilk akıllı gözlüğü olma niteliğini taşıyor.

“Jarvis” gibi AI asistana sahip akıllı gözlük

Brilliant Labs’ın adını yeni yeni duysak da bu girişimin arkasındaki isimler ve yatırımcıları sektörün en bilindik isimlerinden. Oculus’un kurucu ortağından Siri’nin kurcu ortağına kadar geniş bir danışman ve yatırımcı kadrosuna sahip olan şirketin CEO’su ise eski Apple yöneticisi Bobak Tavangar.

Tam Boyutta Gör Şirket, Iron Man'in Jarvis yapay zekasına benzeyen Noa adlı her zaman açık bir yapay zeka asistanıyla donatılan Frame'in yalnızca dünyayı algılama biçimimizi dönüştürmekle kalmayıp aynı zamanda fiziksel çevreyle etkileşimlerimizi de yeniden tanımladığını söylüyor. GPT-4, Stability AI ve Whisper AI modellerini aynı anda çalıştırabilen entegre bir çok modlu üretken yapay zeka sistemi tarafından desteklenen Noa, gerçek dünya görsel işleme, görüntü oluşturma ve gerçek zamanlı konuşma tanıma ve çeviri yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Frame, herhangi artırılmış gerçeklik özelliği bulunmuyor. Bunun yerine Frame, çıktının görülebildiği ve/veya gözlüğün LLM'ler için gerçek dünya girdisi olarak kullanılabildiği yapay zeka gömülü gözlükler olarak tasarlanmış durumda. Frame’e göre Noa, gizliliği koruyan bir bilgi grafiği aracılığıyla kullanıcı ve yapay zeka asistanı arasındaki bileşik etkileşimleri analiz ederek gelişiyor ve benzersiz bir kişilik kazanıyor.

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Etkinleştirmenin ardından kullanıcılar Noa ile sanal bir evcil hayvanı andıran, yumurtadan çıkmaya hazır dijital bir "yumurta" olarak tanışıyor. Noa'nın avatarı, bir dizi soruyu yanıtlayarak kullanıcının kişiliğini ve Noa'nın benimseyeceği karakteri yansıtan bir karaktere dönüşüyor. Brilliant Labs, Noa öğrendikçe ve hem kullanıcıya hem de aldığı görevlere uyum sağladıkça bu kişiliğin daha belirgin hale geldiğini söylüyor. Ek olarak Noa, duyguları ve yüz ipuçlarını görsel ve işitsel olarak ölçmek gibi gelişmiş görevler için birden fazla yapay zeka sistemini düzenleyebilmesini sisteminin düzenlenmesine olanak tanıyor. Noa, iOS ve Android uygulamasıyla eşleştirilerek de kullanılıyor.

Şirket, kişisel yardımın ötesinde, Frame'in yapay zeka ile arama motoru kavramını yeniden tanımladığını da söylüyor. Noa, perakende mağazalarındaki giyim eşyalarını tarayarak anında fiyat kontrolü yapabiliyor ya da ev ararken bir evin ilanına bakarak onu tanımlayabiliyor.

Hafif ve biraz pahalı

Tam Boyutta Gör Sadece 39 gram ağırlığındaki Frame, konfor ve dayanıklılık için mühendislik sınıfı naylon plastik kullanılarak üretilmiş durumda. Cihazda 3.000 nit parlaklığa sahip yüksek çözünürlüklü microLED ekran, öne bakan uzamsal kamera, entegre mikrofon ve gelişmiş işlevsellik için 6DoF IMU bulunuyor. Bu arada Frame, video kaydedebiliyor ve fotoğraf çekebiliyor. Ancak bu, Snapchat'in Spectacles'ı gibi olmanın aksine, öncelikle multimodal yapay zeka özelliğini kullanmak amacını taşıyor. Frame, mart ayında 349 dolar perakende satış fiyatıyla ön siparişe sunulacak.

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“Jarvis” gibi AI asistana sahip ilk akıllı gözlük çıktı!