“Jarvis” gibi yapay zeka asistanına sahip ilk akıllı gözlük çıktı!

Brilliant Labs’ın adını yeni yeni duysak da bu girişimin arkasındaki isimler ve yatırımcıları sektörün en bilindik isimlerinden. Oculus’un kurucu ortağından Siri’nin kurcu ortağına kadar geniş bir danışman ve yatırımcı kadrosuna sahip olan şirketin CEO’su ise eski Apple yöneticisi Bobak Tavangar.
Etkinleştirmenin ardından kullanıcılar Noa ile sanal bir evcil hayvanı andıran, yumurtadan çıkmaya hazır dijital bir "yumurta" olarak tanışıyor. Noa'nın avatarı, bir dizi soruyu yanıtlayarak kullanıcının kişiliğini ve Noa'nın benimseyeceği karakteri yansıtan bir karaktere dönüşüyor. Brilliant Labs, Noa öğrendikçe ve hem kullanıcıya hem de aldığı görevlere uyum sağladıkça bu kişiliğin daha belirgin hale geldiğini söylüyor. Ek olarak Noa, duyguları ve yüz ipuçlarını görsel ve işitsel olarak ölçmek gibi gelişmiş görevler için birden fazla yapay zeka sistemini düzenleyebilmesini sisteminin düzenlenmesine olanak tanıyor. Noa, iOS ve Android uygulamasıyla eşleştirilerek de kullanılıyor.
Şirket, kişisel yardımın ötesinde, Frame'in yapay zeka ile arama motoru kavramını yeniden tanımladığını da söylüyor. Noa, perakende mağazalarındaki giyim eşyalarını tarayarak anında fiyatkontrolü yapabiliyor ya da ev ararken bir evin ilanına bakarak onu tanımlayabiliyor.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.