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    Stable Diffusion 3 çıktı: Yapay zeka görsellerindeki metinler mükemmelleşti

    Yapay zeka görsel üretiminde adından söz ettiren Stability AI, kısa bir süre önce Stable Diffusion 3 sürümünü duyurdu. Stable Diffusion 3 ile görsellerdeki metinler mükemmelleşti.
    Stable Diffusion 3, görsel üretiminde metinleri mükemmelleştirdi Tam Boyutta Gör
    Stability AI, yeni nesil metinden görüntüye modeli Stable Diffusion 3.0’ı tanıttı. Henüz halka açılmayan model, daha net görüntüler, geliştirilmiş çoklu konu işleme ve önemli ölçüde geliştirilmiş metin oluşturma vaat ediyor. Midjourney ve özellikle Dall-E de metin oluşturma adına önemli adımlar atmıştı ancak görünüşe göre Stable Diffusion 3 ile standartlar daha da yükseliyor.

    Stable Diffusion 3 çıktı

    Stable Diffusion 3, okunaklı metin oluşturma ve oluşturulan görsellerde doğru yazımları sağlama konusunda önemli bir ilerleme sunmayı amaçlıyor. En azından şimdiye kadar gördüğümüz örneklerde bu hedef tutturulmuş gibi görünüyor. Hemen aşağıda yer alan otobüs görselinde olduğu gibi Stable Diffusion 3, artık son derece gerçekçi resimlerin yanında ayırt etmesi hayli zor olacak şekilde kaliteli metinler oluşturabiliyor.

    Stable Diffusion 3, görsel üretiminde metinleri mükemmelleştirdi Tam Boyutta Gör
    Bundan birkaç ay önce hemen hemen tüm metinden görüntüye yapay zeka modelleri, oluşturdukları görsellere metin eklemekte zorlanıyordu. Eklenen metinler de genellikle bozuk oluyordu. Ancak Stable Diffusion 3 ve bir önceki sürümüne baktığımızda aradaki fark muazzam. Stability AI CEO'su Emad Mostaque'ye göre, OpenAI'ın son Sora modeline benzer bir "difüzyon transformatörü" kullanılıyor.

    Stable Diffusion 3, görsel üretiminde metinleri mükemmelleştirdi Tam Boyutta Gör
    Stable Diffusion 3.0, karmaşık veri dağılımlarını daha iyi modellemek için yapay zeka sistemlerini eğitmeye yönelik yeni bir yöntem olan "akış eşleştirme" gibi güncel teknikleri de barındırıyor. Akış eşleştirmenin arkasındaki araştırmacılar, geleneksel difüzyon yöntemlerine kıyasla daha hızlı eğitim, daha verimli örnekleme ve gelişmiş genel performans sağladığını iddia ediyor.

    Yukarıda dediğimiz gibi Stable Diffusion 3, henüz halka açık değil ve şimdilik sadece bekleme listesine kayıt olunabiliyor. Stability AI, yeni modelin piyasaya sürüldüğünde 800 milyon ila 8 milyar parametre aralığını kapsayacağını söylerken bu süreçte geri bildirim toplamaya ve güvenlik önlemleri almaya odaklandıklarını söylüyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/stable-diffusion-3-is-a-new-ai-image-generator-that-wont-mess-up-text-in-pictures-its-makers-claim-233751335.html https://venturebeat.com/ai/stable-diffusion-3-0-debuts-new-diffusion-transformation-architecture-to-reinvent-text-to-image-gen-ai/ https://stability.ai/news/stable-diffusion-3
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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